Psikolojik Tükenmişlik Testi!
Psikolojik Tükenmişlik Testi!
Hayatın getirdiği zorluklar hepimizi farklı şekillerde etkiliyor. Psikolojik olarak ne kadar güçlü olursak olalım, bazen aşırı yük ve duygusal dalgalanmalar bizi yıldırabiliyor. Kendini sıklıkla bitkin, bıkkın ya da tahammülsüz hissediyor musun? Bu test, ruh haline dair önemli ipuçları verebilir.
Hazır mısın? Hadi başlayalım!
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1. Sıkıntılarınla nasıl başa çıkıyorsun?
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2. Son zamanlarda uykuların nasıl?
3. Günlük işlerine odaklanabiliyor musun?
4. Stresin fiziksel belirtilerini yaşıyor musun?
5. En son ne zaman keyifli bir şey yaptın?
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6. Sevdiklerinle ilişkilerini nasıl tanımlarsın?
7. Sabahları güne başlarken nasıl hissediyorsun?
8. Kendini bir metaforla ifade edecek olsan ne olurdun?
9. İnsanlarla sosyalleşmek senin için nasıl?
10. Kendine ne kadar değer veriyorsun?
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Psikolojik olarak tamamen yıldın
Zihinsel olarak yıpranmışsın ama umut var!
Kendini ara sıra yorulmuş hissediyorsun!
Psikolojik olarak güçlüsün!
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