Psikolojik Tükenmişlik Testi!

Evet, çok şey yaşadın ve üzerindeki baskı seni yıpratmış olabilir. Hayatında hem zihinsel hem de fiziksel olarak biriken stres, seni tükenmişlik noktasına doğru yaklaştırıyor. Ancak iyi haber şu ki, hala umutlu bir tarafın var. Kendine biraz daha zaman tanıyabilir ve toparlanmak için atacağın adımlara odaklanabilirsin. Sıkışmış gibi hissettiğin zamanlarda kendine küçük bir mola vermek, hayatına biraz hafiflik katabilir. Bunun anlamı, sevdiğin bir hobiyle uğraşmak, doğayla iç içe olmak ya da sadece bir fincan kahveyle bir kitabın tadını çıkarmak olabilir. İhtiyacın olan şey, kendini daha iyi hissetmek için yapacağın küçük ama kararlı bir değişikliktir. Büyük adımlar atmadan önce, içindeki gücü fark etmeli ve bu yola ilk küçük adımını atmalısın. Her şey bir gecede değişmese de kendine vakit ayırdığında, o tünelin ucunda ışık olduğunu daha net göreceksin. Unutma, senin mutluluğun ve zihinsel sağlığın her şeyden önce gelir.