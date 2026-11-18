Bu metnin referansı; herhangi bir teori, denklem veya kuram değil, evrenin kendisidir. Evren, kendi zorunlu düzeninde işlemektedir; biz ise ona farklı matematiksel modellerle yaklaşıyoruz. Matematik, kendisine verilen referansa göre cevap verir; bu nedenle masumdur. Asıl denetlenmesi gereken, matematiğe verilen aksiyomatik referansın geometrik ve ontolojik tutarlılığıdır. Bu metinde üniversite kayıtlarına ve akademik literatüre başvurulacaktır; ancak hiçbir kuram, hiçbir kayıt, evrenin kendisi kadar gerçek ve geçerli değildir. Eğer bir sorun evrende yoksa, o sorun evreni de ilgilendirmiyor demektir; sorun, bizim modellerimizdedir.

Burada bir ayrımı baştan netleştirmek gerekir. Benim kastettiğim matematik, insanın bulguları ya da keyfi formalizmi değil; referansı fizik yasaları olan, doğanın kendi işleyişinden türetilen matematiktir. Geometriden kastım ise bir aksiyom sistemi değil, evrenin ontolojik durumu ve yapısıdır. Kısaca: matematiğin referansı fizik yasalarıdır; geometrinin referansı evrenin kendisidir. Metin boyunca bu ayrım korunacaktır.

Modern fizikte, evreni anlamlandırmak için iki muazzam teori vardır: Genel Görelilik ve Kuantum Mekaniği. Her ikisi de kendi alanında mükemmel çalışır ve pek çok kez deneysel olarak kanıtlanmıştır. Ne var ki bu iki teori kütleçekimi noktasında bir araya geldiğinde, 'tıkır tıkır işleyen' evren tasvirimize rağmen durum bir matematiksel arbedeye dönüşür. Adeta bir doku uyuşmazlığı ortaya çıkar. O kadar ki, eğer evrenden bağımsız, evrenin dışında akıllı bir gözlemci olsaydı ve bu iki modeli mevcut uyuşmazlıkları üzerinden değerlendirseydi, 'bu modellerle bir yere varılmaz, ortaya bir şey çıkmaz' derdi.

Gelin görün ki evren var. Üstelik bu iki teorinin tarif ettiği ilkeler tıkır tıkır işleyerek evren oluşmuş. Kim ne derse desin, demek ki her iki model de kendi alanlarında mükemmel çalışıyor. Peki tartışma nedir, uyuşmazlık nerede? Basit olarak söylersek sorun, fiziksel ve ontolojik varoluşta değil, teorilerin kurdukları matematiksel modellerdedir. Peki ama uyuşmazlık matematiksel ise, matematikte böyle bir uyuşmazlık nasıl olabilir? Olabiliyor; çünkü bu, matematiğin doğasından kaynaklanmaktadır. Aynı fiziksel olguya ve sonuca matematiksel olarak farklı modeller ve denklemlerle ulaşabiliyoruz. Şimdi bu konuda Nobel ödüllü fizikçi Richard Feynman’dan bir aktarma yapayım:

“Doğanın en şaşırtıcı özelliklerinden biri de olası yorum sistemlerinin çeşitliliğidir. Bunun yasaların niteliğinden, özel ve narin olmalarından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Yasaları fazla değiştirirseniz onları daha az sayıda farklı biçimde yazabileceğinizi görürsünüz. Bu bana her zaman esrarengiz gelmiş, fiziğin doğru yasalarının bu kadar çeşitli şekillerde yazılabilmesinin nedenini anlayamamışımdır. Sanki aynı anda farklı kapılardan geçmeyi başarabiliyorlar.” — Richard P. Feynman, Fizik Yasaları Üzerine, s. 64. “Matematiğin doğa bilimlerindeki muazzam başarısı gizemli bir şeydir ve bunun rasyonel bir açıklaması yoktur. [...] Matematiğin doğa bilimlerinde bu denli faydalı olması, bizim ne anlayabildiğimiz ne de hak ettiğimiz bir mucizedir.” — Eugene Wigner, 'The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences', Communications on Pure and Applied Mathematics (1960). “Deneyimden bağımsız bir insan düşüncesi ürünü olan matematiğin, gerçekliğin nesnelerine bu kadar mükemmel şekilde uyması nasıl mümkün olabilir?” — Albert Einstein, 'Geometry and Experience' (1921). “Bir fizikçi için denklemlerinde matematiksel güzelliğe sahip olmak, onların deneylerle uyuşmasından daha önemlidir. [...] Eğer doğanın temel yasalarını matematiksel güzellik açısından formüle etmeye çalışırsanız, kesinlikle doğru yoldasınız demektir.” — Paul Dirac, 'The Evolution of the Physicist's Picture of Nature', Scientific American (1963). “Bir çerçeve diğerinden daha doğru olamaz, sadece daha kullanışlı olabilir. Doğanın bize sunduğu şey, geometrinin mantıksal sınırları değil, bizim o gerçekliği anlatmak için seçtiğimiz denklemlerin çeşitliliğidir.” — Henri Poincaré, Science and Hypothesis (1902).

Matematiğin önemli olmasının nedeni, mevcut sınırları aşmamızı sağlamasıdır. Mevcut bilginizle çizdiğiniz sınırlar, gerçekliğin sınırları olmayabilir; bu eşiklerin aşılması önemlidir. Henri Poincaré ve Paul Dirac’ın söylediği tam da budur. Newton fiziği ile kuantum fiziği arasındaki geçiş buna çok iyi bir örnektir. Burada dikkat edilmesi gereken şudur: Bizim matematiğimiz ile doğanın uyguladığı matematik, operatör ve işleyiş olarak farklıdır. Dolayısıyla bizim matematiğimizde uyuşmazlıklar ortaya çıktığında, doğanın operasyonel olarak gerçekleştirdiği fiziksel gerçeklik esastır; bilim bu ayrımı iyi yapabilmelidir.

Feynman’ın da belirttiği gibi, ontolojik duruma göre matematik, farklı yollarla aynı gerçekliğe ulaşabilen bir araçtır; evren ise kendi zorunlu düzeninde işler. Buna göre Genel Görelilik ile Kuantum Mekaniği arasındaki kütleçekimi uyuşmazlığı çok da şaşırtıcı değildir. Bu sorun akademik literatürde şöyle ifade edilir:

Kuantum Alan Teorisi (QFT), uzay-zamanı dinamik bir fiziksel varlık olarak değil, fiziksel niceliklerin tanımlandığı sabit ve sürekli bir matematiksel arka plan olarak ele alır. Bu çerçevede fiziksel içerik, uzay-zamanın kendisinden ziyade, bu arka plan üzerinde tanımlanan kuantum alanları ve bunlara ait gözlenebilir niceliklerdir. Buna karşılık Genel Görelilikte (GR) uzay-zaman; enerjiden ve maddeden etkilenen, dinamik denklemlerle tanımlanan ve fiziksel olarak gerçek kabul edilen bir varlıktır. Uzay-zaman geometrisinin bizzat kendisi fiziksel etkileşimlerin bir parçasıdır ve bu nedenle fiziksel statüsü, kuantum teorilerinde varsayılan matematiksel arka plandan temelde farklıdır.

Özetle söylersek; Genel Göreliliğe (GR) göre uzay-zaman fiziksel bir varlıktır; eğrilir, enerji taşır ve dinamik denklemleri vardır. Kuantum Mekaniği (QM) ise operasyonel-matematiksel bir teoridir. Uzay-zamanı açıklamaz; onu varsayılan, sabit bir matematiksel yapı olarak tanımlar. Fiziksel olan şey alanlar, enerji ve etkileşim sonuçlarıdır; atomaltı seviyede her şeyin 'kuantize', yani kesikli olduğunu söyler.

Genel Göreliliğin tanımladığı uzay pürüzsüz, dinamik ve esnek bir yapıya sahiptir; sabit değildir. Buna karşın Kuantum Mekaniğinin belirsizlik ilkesi olasılıklar üzerine kuruludur ve bu olasılıkların hesaplanabilmesi için arka planda sabit bir 'sahneye' ihtiyaç duyar. Eğer uzay-zaman eğrilip bükülen dinamik bir yapıda olsaydı, olasılıkların üzerinde yayıldığı zemin sürekli değişeceği için matematiksel düzen bozulurdu. Değişken ve göreli bir zaman, bu modellerin işleyişini zorlaştırır. Bu yüzden Kuantum Mekaniği, olasılık hesaplarının tutarlı kalabilmesi için sabit ve değişmeyen bir uzay-zamanı varsayılan zemin olarak kabul eder. Zira Kuantum Mekaniği, olasılıkların korunumu (üniterlik / unitarity) ve zaman evrimi için statik bir metriğe ihtiyaç duyar. Genel Göreliliğin dinamik geometrisi, kuantumun bu 'sabit sahne' varsayımıyla çelişir; bu da kuantum kütleçekimi kuramı oluşturulurken karşılaşılan en büyük engeldir.

Makro dünyada uzay-zamandaki küçük eğrilikler kuantum hesaplamaları için ihmal edilebilir düzeydedir. Ancak Planck ölçeğine (evrenin en küçük dilimlerine) kadar geri gidildiğinde enerji yoğunluğu devasa boyutlara ulaşır. Bu noktada Genel Görelilik teorisi artık hesaplama yapamaz hale gelerek çöker (tekillik). Bu aşırı yoğunlukta bildiğimiz fizik kuralları geçerliliğini yitirir; kara delik oluşumları veya henüz tam çözemediğimiz egzotik senaryolar kaçınılmaz hale gelir, zemin bile belirsizleşir.

Özet olarak; Kuantum Mekaniği, uzay-zamanı matematiksel bir arka plan olarak ele aldığı sürece sorun yaşamaz. Ancak bu yaklaşım Planck ölçeklerine indirildiğinde, göreliliğin uzay-zamanı sürekli ve pürüzsüz kabul edişi ile kuantum belirsizliklerinin yol açtığı yüksek enerji yoğunlukları bir araya gelir. Burada sorun sadece 'enerji yoğunlukları' değil, aynı zamanda uzay-zamanın kendisinin kuantumlaşması gerektiği gerçeğidir. Yani mesele, Kuantum Mekaniği ile Genel Göreliliğin farklı ontolojik varsayımlara dayanmasıdır. Dolayısıyla mevcut kuramsal çerçeve bu ölçekte işlemez. İşte bu durum, Kuantum Mekaniği ile Genel Göreliliğin Planck ölçeğinde aynı anda tutarlı biçimde uygulanamadığını gösterir.

Yukarıda belirtildiği gibi Görelilik, uzay-zamanı fiziksel bir yapı olarak tanımlayan bir model oluşturur. Kuantum Mekaniği ise uzay-zamanı fiziksel değil, varsayımsal olarak matematiksel sabit bir zemin üzerine kurar. Ancak Genel Göreliliğin sıkıntı yaşamadığı arka planlara inildiğinde Kuantum Mekaniğinde problem ortaya çıkar; yani teori, ontolojik yapısını matematiksel olarak varsaydığı ölçülere indiremez. Bunu kolay anlaşılacak bir hikâye şeklinde aktaralım:

Diyelim ki Genel Görelilik ile Kuantum Mekaniği iyi geçinen iki arkadaştır. Bir gün doğdukları yeri (Planck ölçümlerini) ziyaret etmeye karar verirler ve başlangıca doğru yola çıkarlar. Sınıra vardıklarında Kuantum Mekaniği durur. Genel Görelilik ise 'Sorun yok, devam edebiliriz, haydi!' der. Kuantum Mekaniği buna karşılık, 'Delirdin mi? Benimle bu sınırı geçersek felaket olur, her şeyi kaybederiz, sonumuz gelir!' yanıtını verir. Eğer bu iki arkadaş bir şekilde uzay-zamanın dokusuna çok yakından (Planck ölçeğinde) bakabilselerdi: Genel Görelilik hâlâ pürüzsüz bir yüzey gördüğünü söylerken; Kuantum Mekaniği şiddetli dalgalanmalar, belirsizlikler ve 'kuantum köpüğü' (quantum foam) denilen kaotik bir yapı gördüğünü ifade edecekti.

Sadede gelirsek, bu uyuşmazlığın zemininde 'uzay-zamanın' doğası ve tanımı vardır. Planck ölçeği, bu iki teorinin birbirine 'çarptığı' ve klasik fizik tanımlarının çöktüğü nihai sınır çizgisidir. Planck ölçeği, fiziksel varoluşun tanımlanabileceği alt sınırdır. Aynı zamanda bilim dünyasında bu sınır, 'Her Şeyin Teorisi' (Theory of Everything) arayışının da tetikleyicisidir. Görüleceği üzere bu arayış aslında evrendeki bir sorunu çözmek için değil, bizim zihnimizdeki parçalanmış gerçekliği birleştirmek içindir. Bilimsel düşüncenin temelinde 'Birlik' (Unification) ilkesi yatar. Buna göre, elimizde iki farklı doğru varsa ve bu doğrular birbirini dışlıyorsa, bu durum evrenin temel işleyişine dair bir şeyleri kaçırdığımız anlamına gelir.

Şimdi bilimin sabit olarak kabul ettiği Planck ölçeklerini biraz açalım. Öncelikle Planck uzunluğu neyi ve hangi ölçüleri referans alarak bulundu, ona bakalım: Planck uzunluğu; ışık hızı (c), kütleçekim sabiti (G) ve indirgenmiş Planck sabiti (ħ) referans alınarak türetilmiştir. Yani evrenin dokusunu belirleyen temel limitler esas alınarak bulunmuştur. Planck uzunluğu, doğadaki en küçük anlamlı uzunluk ölçeğinin sınırını tanımlar ve bilimin kavramsal ile deneysel sınırlarının ötesine geçer. Dolayısıyla bu ölçekte nesnelerin klasik ontolojik varlığından söz etmek anlamsız hale gelir. Buna şöyle bir benzetme yapabiliriz: Bir fotoğraf düşünün; bu fotoğraf giderek flulaşıyor, sonunda görüntü pikselleri dağılıyor ve görünmez hale geliyor. Ancak fotoğrafın objesi kendisi kaybolmuyor; orada ama görünmez hale geliyor (bilginin korunumu). Kısaca, fiziksel sürecin aşağıdan yukarıya gelişimiyle oluşan mevcut verilerden yola çıkıyor ve mecburen onları referans alıyoruz. Oysa evrenin ne Schrödinger’in denklemlerinden ne de Einstein’ın tensörlerinden haberi vardır. Evet, her iki teori farklı matematiksel formalizmlerle işler; ama ikisi de deneysel pek çok sonucu doğru verir. Basitçe evren, ölçeklerden bağımsız olarak mikrodan başlayıp makro evreni sürekli oluşturur. Yani evren, bu modellerdeki matematiksel çatışmaların dışındadır ve onlardan etkilenmez. Ontolojik varoluş kendi düzeninde akar; amiyane bir tabirle tıkır tıkır işler.

Benim dayanağım da evrenin ontolojik olarak var olmasıdır. Ben ontolojik evrene baktığımda şunu görüyorum: Asıl matematiksel yapı olan doğa yasalarının evren için uyguladığı modellerde hiçbir sorun yoktur; sistem saat gibi işlemektedir. Biz teorilerde ve modellerimizde sorun yaratıyoruz. Kendimize zorunlu olarak Planck ölçekleri gibi bir sınır bulmuşuz. Bununla birlikte bu ölçeklerde aynı zamanda iyi hazırlanmış yasalar ve mükemmel şekilde çalışan bir yapı da bulmuşuz. Evet, Planck ölçeğine geldiğimiz yerlerde bizim modellerimizin matematiği çöküyor; ama bu çöktüğü yerde muazzam bir ince ayar (fine-tuning) sistemi orada duruyor. Yani bilim her ne kadar bu ölçeklerin dışına çıkamasa da sistem bu ölçeklerden itibaren hazır durumda zaten var ve işliyor. Üstelik biz de ekstrapolasyon yaparak bu sınıra kadar pek fazla sorun yaşamadan geliyoruz. Öyleyse matematiksel modellerimizin verdiği sınırdaki sonsuz yoğunluklar ve eğriliklere sıkışmış uzay-zaman konusunu yeniden gözden geçirmeliyiz. Konuya aşina olmayanlar için de anlaşılır açıklamalar yaparak ilerleyelim. Önce Genel Görelilikten başlayalım.