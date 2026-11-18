Mikro dünyayı açıklayan Kuantum Mekaniği de Planck ölçeğine doğru geri çekildiğinde kendi matematiksel yapısından kaynaklanan problemlerle yüz yüze gelir. Bilindiği gibi bu teori, arka planda verili ve varsaydığı sabit, durağan bir uzay-zaman sahnesi üzerine inşa edilmiştir. Ancak teoriyi kendi doğduğu yer olan Planck ölçeğinin o mikroskobik sınırlarına inmeye zorladığımızda ciddi sorunlar oluşmaya başlar. Şimdi Kuantum Mekaniğinin bu nihai sınırda kendi yapısıyla nasıl sorunlara düştüğünü üç ana başlık halinde incelemeye başlayalım. Bu konuda çok fazla karmaşaya düşmemek için saygın üniversitelerin akademik kaynaklarındaki açıklamaları esas alacak, konuya aşina olmayanlar için de her birini çeşitli analojiler ve örneklerle anlaşılır kılmaya çalışacağım:
1. Zemin ve Geometri Krizi (Üniterliğin Kaybı)
2. Sonsuz Yoğunluk ve Bilginin Kaybolması (Bilgi Korunumu Krizi)
3. Zamanın ve Yönün Çöküşü (Nedensellik Krizi)
Kuantum Mekaniği ve Kuantum Alan Teorisinin zamanın ve uzayın sabit, pürüzsüz ve değişmez olduğunu varsaydığı bilinmektedir. Schrödinger denklemi veya kuantum olasılık genlikleri, bu sabit zemin üzerinde zamanla ilerler. Bilindiği gibi klasik anlamda 'vakum' terimi uzayın tam anlamıyla boşluk olması demektir. Ancak Kuantum Mekaniğine göre 'Vakum Çalkantıları' (Quantum Vacuum Fluctuations) olarak bilinen yapı uyarınca mutlak, tam bir boşluk yoktur. Üstelik QFT'nin boşluğa yüklediği bu muazzam enerji yoğunluğu Genel Görelilik denklemlerine kütleçekimi kaynağı olarak girdiğinde, gözlenen evrenle uyuşmayan devasa bir uzay-zaman eğriliği krizine (uzay-zamanın daha başlangıçta çökmesi sorununa) yol açar. Şimdi bu özellikler üzerinden maddelere geçelim.
1. Zemin ve Üniterlik Krizi:
“Kuantum Alan Teorisi, doğası gereği arka plana bağımlı (background-dependent) bir çerçeveye dayanır; burada düz Minkowski metriği, zaman evrimi ve olasılığın korunumu (üniterlik) için dinamik olmayan, sabit bir sahne sağlar. Planck ölçeğinde, uzay-zaman metriğini kuantum dalgalanmalarına maruz kalmaya zorlamak, sürekli geometrik arka planı parçalar ve teoriyi tutarlı üniter olasılıkları hesaplayabilmek için gerekli olan iyi tanımlanmış bir zamansal çerçeveden yoksun bırakır.” — Cambridge Üniversitesi, Uygulamalı Matematik ve Teorik Fizik Bölümü (DAMTP), İleri Kuantum Alan Teorisi ve Kuantum Kütleçekimi Ders Notları.
Kuantum teorisi ontolojik uzay olarak kuantum alanlarını kullanır ve bu alanlar çok düşük de olsa enerji dalgalanmaları barındırarak varlığını sürdürür. Onun bu özelliğinden yola çıkarsak yukarıdaki 'Zemin ve Üniterlik Krizi' durumunun daha iyi anlaşılması için şöyle bir benzetme yapabiliriz:
Boşluk dediğimiz vakum alanları aslında içi su dolu bir kap gibidir. Bu su, ortasına sürekli taş atılıyormuş gibi durmaksızın dalgalanır; ki kuantum dünyasının kalbi bu dalgalarla atar. Şimdi bu kabın her tarafına dışarıdan eşit şekilde bastırarak küçülttüğünüzü hayal edin. Kap küçüldükçe suyun dalga boyları kısalır ve dalgalar çılgınca üst üste binmeye başlar. Dalgaların üst üste binmesi, içerideki enerjinin geometrik olarak katlanması demektir. Kabı Planck ölçeği (10⁻³⁵ metre) kadar mikro bir sınıra sıkıştırdığınızda, o dalgalar artık o kadar vahşi ve o kadar yüksek frekanslı hale gelir ki sistemin deterministik ve öngörülebilir yapısı tamamen bozulur. Ne kap dayanabilir bu basınca ne de su.
Tabii burada normal olarak insanların aklına, bir alanda hareket eden bir şeyin alanı sıkıştırıldıkça sonunda hareket edemez hale gelip duracağı düşüncesi gelir. Ancak Kuantum Alan Teorisinde durum tam tersidir. Normal durumda dalgalar kendi boylarında devam eder. Burada dalga boyu, basitleştirerek söylersek iki dalga tepesi arasındaki mesafe demektir. Yapısı gereği sürekli oluşarak devam eden dalgaların kabı daraltıldığında dalgalar arasındaki mesafeler de daralır ve kısalır. 10⁻³⁵ metre kadar mikro sınıra gelindiğinde Heisenberg’in Belirsizlik İlkesi devreye girer. Böylece momentum ve enerji dalgalanmaları sonsuza doğru fırlar. Bu durum aynı zamanda üniterliği, yani kuantum teorisinde olasılıkların toplamının 1 olması gerektiği kuralını (unitarity) ihlal etme noktasına getirir. Amiyane bir tabirle kabını, yani yapısını darmadağın eder ve denklem anlamsızlaşır. Şimdi gelelim ikinci maddeye:
2. Enerji Yoğunluğu ve Bilgi Korunumu Krizi:
“Planck uzunluğuna (10⁻³⁵ m) yaklaşan mesafeleri incelediğimizde, Belirsizlik İlkesi yerel enerji dalgalanmalarının sonsuzca ıraksayacağını (divergent) öngörür. Bu renormalize edilemez (sadeleştirilemez) davranış, yerelleştirilmiş kuantum durumlarının arka plandaki vakumu istikrarsızlaştırdığı anlamına gelir. Bu durum, dalga fonksiyonunun standart üniter evriminin başarısız olduğu mikroskobik tekillikler ortaya çıkararak, kuantum bilgisinin mutlak korunumu ilkesini doğrudan tehdit eder.” — Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Teorik Fizik Merkezi, Ultraviyole Iraksamalar ve Kuantum Mekaniği Yayın Serisi.
Yine gerektiği için şu ön bilgiyi vereyim: Fiziksel teorilerin kurulduğu en sarsılmaz temel, evrendeki toplam enerji miktarının mutlak olarak korunduğu gerçeğidir. Bu yasaya göre 'enerji yoğunluğu' meselesi şudur: Mevcut evren ne kadar genişlerse genişlesin ya da tam tersine, bu bütünsel yapı mikroskobik ölçeklere doğru ne kadar küçültülürse küçültülsün, enerjinin toplam miktarı asla değişmez. Dolayısıyla modern fiziğin Planck ölçeğine doğru gerilerken karşılaştığı sorun, miktarı sabit olan bu enerjinin mekânsal olarak daraldıkça ulaştığı ekstrem enerji yoğunluğudur.
Şimdi bunu yukarıda verdiğimiz içinde su olan kap örneğiyle daha iyi anlaşılır kılalım. Ama bu kez evren büyük olduğu için bu suyun bulunduğu yeri bir okyanus olarak kurguluyoruz. Okyanustaki dalgalar hidrodinamik yasalar doğrultusunda ilerler. Eğer bir şekilde sıkışırlarsa aralarındaki mesafe giderek daralır ve birbirinin üzerine binerler (girişim). Sonunda sıkışmayla orantılı olarak devasa tsunami dalgaları halini alırlar. Aynı şekilde enerji yoğunluğu gereği, okyanusun hareketleri Planck ölçeğinin mutlak sınırına doğru büzüştükçe, bir noktada klasik makroskopik dünyanın o statik 'katı madde' durumu artık tamamen ortadan kalkar; geriye yalnızca ekstrem boyutlarda bir enerji yoğunluğu kalır. Kuantum teorisine göre her sıkışma bu dalganın katlanarak büyümesine sebep olur ve sonsuzluk dediği noktaya geçer. Sizin anlayacağınız 'enerji yoğunluğu' maddesinin söylediği şey, amiyane bir tabirle devasa okyanus dalgasını bir leğene sığdırmaya çalışmak gibidir. Çünkü kuantum ölçeğinde hareket asla durdurulamaz; bu muazzam devinim yapısı gereği o daracık hacme hapsedildiğinde, sönümlenmek yerine kendi kabını (alanını) darmadağın eder ve bildiğimiz fiziğin sınırlarını yırtar.
Bilginin korunumuna geçerken önce şu notu aktarayım: Bilginin korunumu sorunu Kuantum Mekaniğinin sorunudur; Genel Göreliliğin uzay-zaman geometrisinde doğrudan bir karşılığı yoktur. Bu kriz, tamamen Kuantum Mekaniğinin olasılıkların korunumu (üniterlik) kabulünden doğan bir sorundur; üstelik tartışmalarda tam olarak hangi 'bilginin' korunduğu bile belirsizdir. Fizikteki bu korunan bilgi konusunu ayrı bir makalede ele alacağım; çünkü çok karmaşıktır, burada sadece özet bir açıklamayla geçeceğim. Şimdi konuyla ilgili akademik verileri kaynaklarıyla vererek başlayalım:
Üniterlik ve Olasılığın Korunumu: Stanford Encyclopedia of Philosophy ve MIT OpenCourseWare (Quantum Physics) kaynaklarına göre üniterlik, bir kuantum sisteminin zaman içindeki evrimi boyunca tüm olası sonuçların ihtimallerinin toplamının her zaman kesin olarak 1 (%100) kalması zorunluluğudur. Matematiksel olarak, zaman evrim operatörünün (U) Hermitien eşleniğiyle çarpımı birim matrisi verir (U†U = I). Bu durum, kuantum sistemlerinin zaman simetrisine sahip olduğunu ve gelecekteki bir durumdan geçmişteki durumun eksiksiz ve tek bir ihtimalle geri hesaplanabileceğini (Geri Döndürülebilirlik / Reversibility) söyler.
Buradaki 'üniterlik' (unitarity) teriminin küçük bir açıklamasını yapayım. Unitarity; 'bütünlük yapısı, özü ve esası korunan, değişmeyen' demektir. Zamanda ileriye de gidilse geriye de gidilse aynı kurallar işler. Daha anlaşılır şekilde söylersek bir otomobilin motor aksamına benzetebiliriz; otomobil ileriye de gitse geriye de gitse motordaki pistonlar tamamen aynı mekanik düzende çalışır. İşte bu sistem QFT’de genel anlamıyla bilginin ve olasılık sisteminin korunması için temel kuraldır. Dolayısıyla üniterlik, bir kuantum sisteminde olası tüm sonuçların ihtimallerinin toplamının her zaman '1' (yani %100) çıkması zorunluluğudur. Aslında burada söylediği şey özel bir aksiyom değildir. Bilindiği gibi istatistiksel matematiğin olasılıkla ilgili 0 ve 1 (binary) yapısı zaten bunun üzerinedir. Kısaca olasılıkta 0 yüzde sıfırdır; 1 ise yüzde yüzdür, yani olması kesindir. Arkasında ne kadar sıfır olursa olsun kesin olacak bir değerdir. Bunun için de basit bir örnek vereyim: 1 metrelik bir cetveli neresinden ve kaç parçaya bölerseniz bölün, onları bir araya getirdiğinizde toplamı yine bir metre olmalıdır. Kuantum teorisi temel olarak olasılık dağılımları üzerine kurulduğu için burada hassas davranır. Olasılıklarda bir karmaşıklık olmasın diye böyle bir ön şart getirilir; ancak dediğim gibi olasılıkta sistem zaten bu şekildedir.
Kopyalanamazlık Teoremi (No-Cloning Theorem): William Wootters ve Wojciech Zurek ile Dennis Dieks’in öncü makalelerinde (Nature / Physics Letters, 1982) ve Asher Peres’in kuantum bilgi kuramı çalışmalarında kanıtlandığı üzere; kuantum mekaniğinin doğrusal yapısı (linearity) gereği, bilinmeyen özgün bir kuantum durumunun (bilgisinin) birebir kopyasının çıkarılması fiziksel olarak imkânsızdır. Bu yönüyle kuantum bilgisi, kopyalanamaz ve benzersiz bir 'parmak izi' niteliğindedir.
Zaten burada kendisi açıklama yapmıştır: Korunan bilgi için 'parmak izi gibidir, birbiriyle aynı olamaz' denmektedir. Ancak bu 'kopyalanamazlık' ilkesinde büyük bir mantıksal çelişki vardır. Bu ilke, kuantum bilgisinin kopyalanamaz olduğunu, yani bir parmak izi gibi benzersiz olduğunu iddia ederken; Steven Weinberg gibi fizikçiler korunan bilginin sadece parçacık oranları ve kuantum sayıları (baryon sayısı, lepton sayısı, spin ve yük oranları) üzerinden formüle edildiğini ve parçacık etkileşimlerindeki bu oranların birebir korunmasının üniterliğin bir gereği olduğunu savunurlar. Buna göre bu oranlar evrenin her yerinde sayısız defa tekrarlanan birer kopyadan ibarettir ve sistem ancak bu aynı, benzer oranlar üzerinden veri kaydedebilir.
Görülüyor ki Kuantum Mekaniği, neyi 'bilgi' olarak tanımladığı konusunda kendi içinde derin bir paradoks barındırmaktadır. Zaten düşünsenize, parmak izi ilkesini kabul ettiğinizde ekstrem durumlar ortaya çıkar. Örneğin enerjiden meydana gelmiş bir bulgur tanesini ele alalım. Enerjinin korunumu yasasına göre bulgur tanesi için Planck ölçeklerinden bu yana geçirdiği değişimlerin, halden hale dönüşümlerin her birine ayrı bir parmak izi atamak zorunda kalırsınız. Bu durumda elinizdeki bir bulgur tanesinin bilgisi evrenden daha büyük olabilir demektir. Bu ilkeyi fizikçiler de zaten tartışmaktadır.
Aslına bakarsanız benim bilgi korunumu konusunda —Weinberg gibi fizikçilerin dediği oransal yapıda bile olsa— çok daha önemli bir soru işaretim vardır, o da şudur: Akıl almaz hızlarda var olan ve yok olan bu parçacıkların ya üreme esnasında ya da üretildikten sonra oranlarının korunması sayısal bir işlemdir. Yani ne şekilde izah ederseniz edin ortada bir sayma işlemi vardır. Oranlar korunuyor deniyorsa, demek ki ortada değişkenlik durumu vardır. Öyleyse bu durumlar arasında oranın korunması, nasıl gerçekleştiğinden bağımsız olarak kesinlikle sayısal bir işlemdir. Üstelik zorunlu olarak hem üretilenlerin hem de yok olanların sayılması gerekir. Eğer bir fabrikasyon sistemiyle bu oranları koruyacak şekilde üretiliyor desek bile yine yok olanların miktarının tespiti gerekir; yani yine oranın korunması için sayma işlemi şarttır. Olay, miktarı değişmeyen enerjinin içerisinde sadece fabrikasyon bir üretim değil, eksilenin nerede sayma işlemine girdiği, yani nasıl tespit edildiği ve oranın böylece korunduğu meselesidir. Kaldı ki sadece var olan parçacıklar üzerinde oran korunuyor olsa bile bir sayma işlemi zorunlu görülmektedir; bunun sonradan ya da üretilme aşamasında olması fark etmez.
Son olarak şu durum bilgisini de vereyim: Bilgi; soyut ya da somut herhangi bir özneyle ilişkili, onu tanımlayan enformasyondur ve herhangi bir sistem tarafından ulaşılabilir olması gerekir, yoksa bilgi olmaz. Ulaşılabilir olmak için de yöntem ne olursa olsun varlığını muhafaza etmesi gerekir. Bunun da basit ifadesi, sistemde bir şekilde bir yerlerde kayıtlı olması demektir. Bilgi konusunda daha pek çok karmaşıklık vardır; buna ayrı bir çalışmada değineceğimi belirtmiştim.
3. Zamanın Çöküşü ve Nedensellik Krizi:
Akademik literatürde 'Zaman Problemi' (Problem of Time) olarak bilinen sorun, Genel Görelilik ve Kuantum Mekaniğinin 'zaman'ı farklı biçimlerde ama her ikisinde de temel bir kategori olarak varsaymasından doğar. Bu metnin konumu farklıdır: Zaman, hareketin ve üç boyutun hasıl olmasının bir çıktısıdır; dolayısıyla 'iki farklı zaman' değil, tek bir ontolojik kaynak ve onun tezahürleri vardır. Sıfır zamanda sıralama yoktur; bu, tekillik ve sonsuzluk gibi yanıltıcı sonuçların da kaynağıdır.
“Standart kuantum mekaniğinde nedensellik, operatörlerin pürüzsüz ve sürekli bir zaman parametresi boyunca kronolojik olarak sıralanmasıyla kesin bir şekilde korunur. Planck rejiminde, zaman evriminin kesikli (kesintili) hale gelmesi, sürekli mikro-nedensellik kavramına meydan okur. Zamansal metrik olasılıksal olarak dalgalandığında; sebep ve sonuç arasındaki kesin ayrım, ışık konisi yapısı ve uzaysal yerellik (locality) —Genel Göreliliğin difeomorfizm değişmezliği gereği yerel koordinatların fiziksel gözlenebilir olmaktan çıkmasıyla birlikte— operasyonel olarak tanımlanamaz hale gelir.” — Harvard Üniversitesi, Fizik Bölümü, Yüksek Enerji Teorisi Grubu, Kuantum Mekaniğinin Temelleri ve Uzay-Zaman Geometrisi Seminer Notları.
Aslında yukarıdaki kaynak metin diğerlerinden daha karmaşık gibi görünür ama tam tersidir. Zemininde 'zaman' unsuru vardır. Akademik ifadesiyle kuantum teorisi, sistemin durumunun zaman içinde nasıl evrildiğini tanımlayan bir denklem üzerine kurulu olduğu için zorunlu olarak zamana bağlıdır. Nedensellik de zaten olay sıralaması yöntemidir; önce ve sonraya ilişkili olduğu için o da zamanla ilgilidir.
Bu duruma bir sinema filmi şeridinden örnek verelim: Nedensellik sinema filminde, sahnedeki olayın bir saniyede arka arkaya ortalama yirmi dört kare fotoğraftan oluşması gibidir. Hareketin devamı olan her bir kare, olayın görsel bilgisini kesikli olduğu için bir önceki kareden alır ve kendisininki ile birlikte bir sonraki kareye taşır. Dolayısıyla kareler ileriye doğru da geriye doğru da birbiriyle ilişkili, önce ve sonra dediğimiz düzgün sıralı sabit bilgileri barındırır. Şimdi Planck ölçeğine (uzunluk yaklaşık 10⁻³⁵ metre ve zaman yaklaşık 10⁻⁴³ saniye) inildiğinde, bildiğimiz anlamda sürekli zaman ve uzay dokusu ortadan kalkar; zaman bu vasfını yitirir. Bundan dolayı filmdeki sıralı kareler, önce ve sonra yapısı, yani nedensellik yok olur; sıralamanın kendisi, kareler arasındaki kesim çizgisi (splice) ve görüntü piksellerinin düzgün yapısı bulanıklaşıp özelliğini yitirir, her şey artık tanımsız hale gelir. Yani yapının, Kuantum Mekaniğinin işlemediği bir noktaya gelmesi söz konusudur. Schrödinger Denklemi ve Heisenberg’in Belirsizlik İlkesi, üzerinde dalgalanacak bir uzay-zaman geometrisine ve zaman parametresine ihtiyaç duyar; bilindiği gibi bu teoriler olasılıksal yapı üzerinedir. Olasılık ise doğası gereği zamanla göbekten bağlıdır. Geleceğe doğru akan bir zaman parametresi yoksa 'ihtimal' kavramı da var olamaz. Planck ölçeğinde zaman kendi yapısını yitirdiğinde, olasılık da zorunlu olarak devreden çıkar ve onu taşıyan örnek uzay tamamen yok olur. Üniterlik yasası matematiksel olarak havada kalır; çünkü altınızda zemin yoksa neyin nerede olacağının ihtimalini hesaplayamazsınız. Eğer uzay-zaman sürekliliği yoksa ne zaman vardır ne de yön; belirsizlik parametreleri tanımsız kalır ve Kuantum Mekaniğinin olasılık motoru tamamen durur.