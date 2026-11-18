İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı görevlendirme listesi, Türkiye genelinde 96 ilçenin mülki idare amirlerini yeniden belirledi. Liste kapsamında Trabzon'un Çaykara ilçesinin kaymakamlığına Ceyda Durmaz getirildi.

Atamayı sıradan bir görev değişikliğinden ayıran ayrıntı ise ilçenin geçmişinde saklı. Çaykara'da bugüne kadar kaymakamlık makamına hiç kadın bir idareci oturmadı. Durmaz'ın göreve başlamasıyla bu tablo değişecek ve ilçe, mülki idare tarihindeki ilk kadın kaymakamıyla tanışacak.

Çaykara'nın mülki idare geçmişinde bir ilk olması, atamayı 96 ilçelik listenin en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.

Durmaz'ın önümüzdeki günlerde Çaykara'ya gelerek görevine başlaması bekleniyor. Yeni kaymakamını bekleyen ilçe, Türkiye'nin en tanınmış doğa turizmi noktalarından Uzungöl'e de ev sahipliği yapıyor.