Bir İlçe Tarihinde İlk Kez Kadın Kaymakam Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçişleri Bakanlığı'nın 111. Dönem Kaymakam Adayları Görevlendirme Listesi ile 96 ilçenin yeni kaymakamı belli oldu. Listedeki isimlerden biri, Trabzon'un Çaykara ilçesinde tarihi bir sayfa açtı. Ceyda Durmaz, göreve başlamasıyla birlikte Çaykara'nın ilk kadın kaymakamı olacak.
Çaykara'nın mülki idare tarihinde ilk kez bir kadın kaymakam görev yapacak.
Mudurnu'dan Çaykara'ya uzanan bir görev yolu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın