Yabancı Yatırımcılara Türkiye'de İkamet Yolu: 150 Bin Dolara 3 Yıl, 200 Bin Dolara 5 Yıl İzin Verilecek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 'Yabancı Yatırımcılara Düzenlenecek İkamet İzinlerine Dair Karar' 18 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre Türkiye'de en az 150 bin dolar yatıran yabancıya 3 yıllık, en az 200 bin dolar yatıran yabancıya 5 yıllık ikamet izni verilecek. Yatırım; mevduat, devlet borçlanma araçları, belirli fonlar ve bireysel emeklilik üzerinden yapılabilecek, yatırımcının yabancı eşi ve çocukları da izinden yararlanabilecek.
Türkiye'de yatırım yapan yabancılar için ikamet izni artık iki kademeli bir tarifeye bağlandı.
150 bin dolar 3 yıl, 200 bin dolar 5 yıl: izin süresini yatırım tutarı belirleyecek.
Para; mevduattan emeklilik fonuna kadar beş farklı araçta tutulabilecek.
Eş ve çocuklar da kapsamda, ancak bu izin vatandaşlık anlamına gelmiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın