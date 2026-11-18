11994 sayılı karar, 18 Kasım 2026 tarihli ve 33434 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı ve yayımı ile birlikte yürürlüğe girdi. Karar, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 31. maddesine dayanıyor ve Türkiye'de çalışmayan, ancak ekteki tutarlarda yatırım yapan yabancıların ikamet izin süresini ve şartlarını belirliyor.

Daha önce yatırım yoluyla uzun süreli ikamet isteyenlerden fiilen vatandaşlık eşiği aranıyordu: gayrimenkulde 400 bin, mevduat ve fonlarda 500 bin dolar. Yeni karar araya basamaklı bir tarife koyuyor. Başvuru usul ve esaslarını ise İçişleri Bakanlığı belirleyecek.