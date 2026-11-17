Cüzdanımızdaki kağıtlar, hesabımızdaki rakamlar ve telefonumuzdaki ödeme uygulamaları hayatımızın neredeyse her anına karışıyor. Ne yiyeceğimizi, nerede yaşayacağımızı, hangi işte çalışacağımızı ve kimlerle vakit geçireceğimizi bile büyük ölçüde para belirliyor.

Peki bu kâğıt parçası hiç icat edilmemiş olsaydı? Ekonomiden ilişkilere, doğadan siyasete kadar pek çok şey şimdikinden çok farklı işlerdi. Bazı sorunlar ortadan kalkar, bazıları ise ilk kez ortaya çıkardı.

İşte paranın olmadığı bir dünyada günlük hayatımızda yaşanabilecek değişiklikler 👇