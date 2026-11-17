Bütün Yaşam Standartlarımızı Etkileyen Para İcat Edilmemiş Olsaydı Günlük Hayatımızda Neler Değişirdi?
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Cüzdanımızdaki kağıtlar, hesabımızdaki rakamlar ve telefonumuzdaki ödeme uygulamaları hayatımızın neredeyse her anına karışıyor. Ne yiyeceğimizi, nerede yaşayacağımızı, hangi işte çalışacağımızı ve kimlerle vakit geçireceğimizi bile büyük ölçüde para belirliyor.
Peki bu kâğıt parçası hiç icat edilmemiş olsaydı? Ekonomiden ilişkilere, doğadan siyasete kadar pek çok şey şimdikinden çok farklı işlerdi. Bazı sorunlar ortadan kalkar, bazıları ise ilk kez ortaya çıkardı.
İşte paranın olmadığı bir dünyada günlük hayatımızda yaşanabilecek değişiklikler 👇
1. Çiftler arasında daha az ayrılık ve boşanma yaşanırdı.
2. Dünya'da daha az savaş, daha çok barış hâkim olurdu.
3. Zengin ve yoksul ülkeler arasında fark olmazdı.
4. Materyalizm azalırdı.
5. Lüks ve şatafat isteği var olmazdı.
6. Ticaret için belirsiz yollar ortaya çıkardı.
7. Çalışma düzeni tamamen değişirdi.
8. Kaynaklar daha hızlı tükenirdi.
9. Online alışveriş tarihe karışırdı.
10. Dünya çapındaki bağlantı azalırdı.
11. İnsanlar evsiz kalmamış olurdu.
12. Sömürü ve yolsuzluk azalırdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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