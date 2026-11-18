İstanbul bu tablonun ne anlama geldiğini geçen hafta yaşadı. 12 ve 13 Kasım'da etkili olan lodos sahillerde yüksek dalgalara yol açmış, bazı vapur seferleri iptal edilmişti. Eyüpsultan'da bir binanın çatısından kopan parçalar dört aracı hasarlandırmış, Güngören'de bir otomobil devrilen ağacın altında kalmıştı.

AKOM, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Hafta sonu ise rüzgârın yerini gök gürültülü sağanak alacak; AKOM'un haftalık raporuna göre cumartesi ve pazar günleri İstanbul'da yağış bekleniyor.