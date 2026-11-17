Fırtınanın bitmesiyle hava sakinleşmeyecek. AKOM'a göre 21 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili olacak, sıcaklık 13 ile 18 derece arasında kalacak. Pazar günü de sağanak sürecek, termometreler 13 ile 16 dereceyi gösterecek.

Her iki günde metrekareye 5 ila 12 kilogram yağış düşmesi bekleniyor, bu da raporun kapsadığı dönemin en yüksek yağış miktarı. Hava ancak 23 Kasım Pazartesi günü parçalı ve az bulutlu hale gelecek, sıcaklık 12 ile 17 derece arasında olacak.