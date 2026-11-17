AKOM Gün ve Saat Vererek Uyardı: İstanbul'da Lodos Çarşamba Saat 11.00'de Fırtınaya Dönüşüyor
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AKOM, İstanbul için yayımladığı haftalık raporda lodosun 18 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren kuvvetleneceğini duyurdu. Güneybatıdan esen rüzgârın 20 Kasım Cuma akşamına kadar saatte 50 ile 85 kilometre hızla fırtına şiddetinde sürmesi bekleniyor, hafta sonu ise gök gürültülü sağanak geliyor.
Lodos çarşamba günü saat 11.00'de kuvvetleniyor, rüzgârın hızı saatte 85 kilometreyi bulabilir.
Lodos sıcaklığı da yukarı çekiyor, termometreler cuma günü 22 dereceyi görebilir.
Lodosun ardından cumartesi ve pazar günleri gök gürültülü sağanak İstanbul'a geri dönüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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