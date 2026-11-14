Meteoroloji 10 İl İçin Kuvvetli Yağış Alarmı Verdi: Fırtına Saatte 70 Kilometreyi Bulacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Kasım 2026 Cumartesi gününe ait hava durumu raporunu yayımladı. 10 kent için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da sağanağın öğle saatlerinden itibaren bastırması bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de ise rüzgar yer yer kısa süreli fırtınaya dönüşecek.
Bugün hava nasıl olacak? 10 kent için kuvvetli yağış alarmı.
Rüzgar saatte 70 kilometreye çıkacak.
Bursa ve Düzce'de termometreler 25 dereceyi gösterecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın