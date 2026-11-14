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Meteoroloji 10 İl İçin Kuvvetli Yağış Alarmı Verdi: Fırtına Saatte 70 Kilometreyi Bulacak

Meteoroloji 10 İl İçin Kuvvetli Yağış Alarmı Verdi: Fırtına Saatte 70 Kilometreyi Bulacak

hava durumu Yağış
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.11.2026 - 09:20
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Kasım 2026 Cumartesi gününe ait hava durumu raporunu yayımladı. 10 kent için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da sağanağın öğle saatlerinden itibaren bastırması bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de ise rüzgar yer yer kısa süreli fırtınaya dönüşecek.

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Bugün hava nasıl olacak? 10 kent için kuvvetli yağış alarmı.

Bugün hava nasıl olacak? 10 kent için kuvvetli yağış alarmı.

MGM'nin son değerlendirmesine göre ülkenin büyük bölümünde gökyüzü parçalı ve çok bulutlu olacak. Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'in büyük kısmında etkili olacak. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale kuvvetli yağışa teslim olacak.

İl il bakıldığında tablo şöyle:

Meteoroloji, sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Rüzgar saatte 70 kilometreye çıkacak.

Rüzgar saatte 70 kilometreye çıkacak.

Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de güneyli rüzgarın saatte 40 ila 70 kilometre hızla, kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyinde rüzgar kuzey ve kuzeydoğuya dönecek, hızı ise saatte 40 ila 60 kilometre arasında kalacak.

Denizlerde durum daha da sert. Kuzey Ege'de fırtına, Karadeniz, Marmara ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar öngörülüyor. Kuzey Ege'de dalga boyu yer yer 3 ila 4 metreye, Marmara'da 2,5 metreye ulaşabilir. 

Ege'de İzmir'de akşam ve gece, Manisa'da gece saatlerinde sağanak bekleniyor. Muğla, Antalya ve Burdur çevresinde ise yağış sabah saatlerinde etkisini gösterecek. Denizli ve Aydın yağış uyarısının dışında kalıyor.

Bursa ve Düzce'de termometreler 25 dereceyi gösterecek.

Bursa ve Düzce'de termometreler 25 dereceyi gösterecek.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve kuzey kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek. Bursa ve Düzce 25 derece ile günün en sıcak illeri arasında yer alırken Adana'da 24, İstanbul'da 21, Ankara'da ise 18 derece bekleniyor.

İç Anadolu'da Ankara, Eskişehir ve Çankırı aralıklı sağanak alacak. Konya, Karaman ve Sivas çevresinde de yağış görülecek. Doğu Anadolu'da Ardahan, Kars ve Erzincan akşam saatlerinde yağmurla karşılaşacak. Erzurum 10, Van ise 12 derece ile serin bir gün geçirecek.

Güneydoğu Anadolu'da ise yağış beklenmiyor. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Ancak iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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