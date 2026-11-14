Meteoroloji 10 İl İçin Kuvvetli Yağış Alarmı Verdi: Fırtına Saatte 70 Kilometreyi Bulacak

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç ve kuzey kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek. Bursa ve Düzce 25 derece ile günün en sıcak illeri arasında yer alırken Adana'da 24, İstanbul'da 21, Ankara'da ise 18 derece bekleniyor.

İç Anadolu'da Ankara, Eskişehir ve Çankırı aralıklı sağanak alacak. Konya, Karaman ve Sivas çevresinde de yağış görülecek. Doğu Anadolu'da Ardahan, Kars ve Erzincan akşam saatlerinde yağmurla karşılaşacak. Erzurum 10, Van ise 12 derece ile serin bir gün geçirecek.

Güneydoğu Anadolu'da ise yağış beklenmiyor. Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Ancak iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.