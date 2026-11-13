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Dünyayı Kasıp Kavuracak Süper El Nino İçin Yeni Takvim Açıklandı

Dünyayı Kasıp Kavuracak Süper El Nino İçin Yeni Takvim Açıklandı

hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
13.11.2026 - 18:31
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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Pasifik'te güç toplayan El Nino için kasım ayı tahminini yayımladı. Kurumun İklim Tahmin Merkezi'ne göre olayın kış boyunca güçlü ya da çok güçlü seyretme olasılığı yüzde 79'un üzerinde. Asıl dikkat çeken ise 1950'den bu yana kaydedilen tüm El Nino'ları geride bırakma ihtimalinin yaklaşık yüzde 60'a çıkması.

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Dünyayı kasıp kavuracak El Nino için takvim açıklandı.

Dünyayı kasıp kavuracak El Nino için takvim açıklandı.

NOAA'ya bağlı İklim Tahmin Merkezi (CPC), Pasifik'in doğusundaki ekvator kuşağında deniz yüzeyi sıcaklık sapmalarının 4 dereceyi aştığını ve sıcak su kütlesinin batıya doğru genişlediğini bildirdi. Kuruma göre El Nino önümüzdeki haftalarda da güçlenmeyi sürdürecek, zayıflama ise ancak gelecek yılın ilk aylarında başlayacak.

Tahmin takvimi de böylece netleşti. Ocak-Mart 2027 dönemine kadar güçlü ya da çok güçlü bir El Nino görülme ihtimali yüzde 79'un üzerinde. Ekim-Aralık ve Kasım-Ocak dönemleri için olayın 1950'den bu yana ölçülen tüm El Nino'ları aşma olasılığı yüzde 60 civarında hesaplanıyor.

Ekim ayındaki raporda bu oranlar daha yüksekti. O dönemde güçlü-çok güçlü El Nino olasılığı yüzde 83'ün üzerinde gösterilmiş, tüm zamanların rekorunu kırma ihtimali ise Eylül-Kasım için yüzde 54, Ekim-Aralık için yüzde 83, Kasım-Ocak için yüzde 70 olarak açıklanmıştı. Son güncellemede rekor beklentisi bir miktar geriledi ama tablo hâlâ olağan dışı.

NOAA, olayın çok güçlü seyretmesinin El Nino'ya özgü hava etkilerinin görülme ihtimalini artırdığını, ancak bunun kesin olmadığını da hatırlatıyor.

ABD'de güney fırtına ve yağışla, kuzey ise ılık ve kurak bir kışla karşı karşıya.

ABD'de güney fırtına ve yağışla, kuzey ise ılık ve kurak bir kışla karşı karşıya.

El Nino kışları ABD'de genellikle güneyi daha yağışlı, kuzeyi ise daha ılık ve kurak hale getiriyor. NOAA'nın kış öngörüsü de bu çizgide ilerliyor. Kuzey Kaliforniya, Pasifik Kuzeybatı, Orta Batı, Mississippi Vadisi, doğunun büyük bölümü ve Alaska'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ülkenin güney kuşağı ve Doğu Kıyısı daha fazla yağış alacak; Hawaii, Alaska'nın büyük kısmı, kuzeydeki dağlık batı eyaletleri ve Büyük Göller'in bazı kesimleri ise kurak geçecek.

AccuWeather'ın uzun vadeli tahminlerden sorumlu uzmanı Paul Pastelok, Batı Kıyısı'na fırtına taşıyacak 'çok hareketli bir subtropikal jet akımı' beklediklerini söyledi. Kuruma göre güneyi serin ve oldukça yağışlı bir kış bekliyor. Kuzeydoğu, Büyük Göller ve Orta Batı'nın kuzeyinde ise Arktik soğuk hava girişleri seyrek kalacak, kar yağışı ortalamanın altında olacak.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Direktörü Ken Graham da çok güçlü El Nino'nun jet akımını güneye ve doğuya kaydırarak güney eyaletlerde fırtınalı havayı tetikleyebileceğini belirtti. Graham, kuru toprağa düşen yoğun yağışın ani sellere ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısını yaparak yerel yönetimlerin şimdiden hazırlık yapması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Newsweek

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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