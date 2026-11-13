Dünyayı Kasıp Kavuracak Süper El Nino İçin Yeni Takvim Açıklandı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Pasifik'te güç toplayan El Nino için kasım ayı tahminini yayımladı. Kurumun İklim Tahmin Merkezi'ne göre olayın kış boyunca güçlü ya da çok güçlü seyretme olasılığı yüzde 79'un üzerinde. Asıl dikkat çeken ise 1950'den bu yana kaydedilen tüm El Nino'ları geride bırakma ihtimalinin yaklaşık yüzde 60'a çıkması.
Dünyayı kasıp kavuracak El Nino için takvim açıklandı.
ABD'de güney fırtına ve yağışla, kuzey ise ılık ve kurak bir kışla karşı karşıya.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın