Dünyayı Kasıp Kavuracak Süper El Nino İçin Yeni Takvim Açıklandı

NOAA'ya bağlı İklim Tahmin Merkezi (CPC), Pasifik'in doğusundaki ekvator kuşağında deniz yüzeyi sıcaklık sapmalarının 4 dereceyi aştığını ve sıcak su kütlesinin batıya doğru genişlediğini bildirdi. Kuruma göre El Nino önümüzdeki haftalarda da güçlenmeyi sürdürecek, zayıflama ise ancak gelecek yılın ilk aylarında başlayacak.

Tahmin takvimi de böylece netleşti. Ocak-Mart 2027 dönemine kadar güçlü ya da çok güçlü bir El Nino görülme ihtimali yüzde 79'un üzerinde. Ekim-Aralık ve Kasım-Ocak dönemleri için olayın 1950'den bu yana ölçülen tüm El Nino'ları aşma olasılığı yüzde 60 civarında hesaplanıyor.

Ekim ayındaki raporda bu oranlar daha yüksekti. O dönemde güçlü-çok güçlü El Nino olasılığı yüzde 83'ün üzerinde gösterilmiş, tüm zamanların rekorunu kırma ihtimali ise Eylül-Kasım için yüzde 54, Ekim-Aralık için yüzde 83, Kasım-Ocak için yüzde 70 olarak açıklanmıştı. Son güncellemede rekor beklentisi bir miktar geriledi ama tablo hâlâ olağan dışı.

NOAA, olayın çok güçlü seyretmesinin El Nino'ya özgü hava etkilerinin görülme ihtimalini artırdığını, ancak bunun kesin olmadığını da hatırlatıyor.