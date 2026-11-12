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2027 Yazı İçin Türkiye'ye Korkutan Tahmin: Süper El Nino'nun Vuracağı Bölgeler

2027 Yazı İçin Türkiye'ye Korkutan Tahmin: Süper El Nino'nun Vuracağı Bölgeler

hava durumu sıcak
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.11.2026 - 12:38
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Pasifik Okyanusu'nda güç toplayan Süper El Nino, 2027'yi ölçüm tarihinin en sıcak yılına taşıyabilir. İklim analiz platformu Carbon Brief'in hesaplarına göre bu ihtimal yüzde 96. Fransız basınında 'kabus yaz' olarak işlenen tabloda Türkiye de risk altındaki ülkeler arasında gösteriliyor.

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Küresel sıcaklık sanayi öncesine göre 1,74 dereceye çıkabilir, olasılık yüzde 96.

Küresel sıcaklık sanayi öncesine göre 1,74 dereceye çıkabilir, olasılık yüzde 96.

Carbon Brief'in iklim analizi, 2027'de küresel ortalama sıcaklığın 1850-1900 dönemine göre yaklaşık 1,74 derece daha yüksek seyredebileceğini öngörüyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) kayıtlarındaki rekor değer ise 1,55 derece. Tahmin tutarsa ölçümlerin başladığı günden bu yana kırılan tüm sıcaklık rekorları geride kalacak.

Araştırmacılar 2027'nin tüm zamanların en sıcak yılı olma olasılığını yüzde 96 olarak hesaplıyor. Gelişmeyi değerlendiren iklim bilimci Zeke Hausfather da ortaya çıkan tablonun şaşırtıcı olduğunu söylüyor.

Ekvator kuşağındaki Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının aralık ayında normalin yaklaşık 4 derece üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor. Bu da yeni El Nino'nun, 2015-2016'daki güçlü dönemi bile geride bırakabileceği anlamına geliyor. Önceki El Nino rekorunun 1 dereceden fazla aşılabileceği konuşuluyor.

El Nino, Pasifik'te deniz suyu sıcaklıklarının olağan dışı yükselmesiyle ortaya çıkan ve dünyanın dört bir yanında hava düzenini değiştiren bir iklim olayı. Olguyu ilk kez 1920'lerde İngiliz bilim insanı Sir Gilbert Walker tanımlamıştı.

Süper El Nino'nun Türkiye'de vuracağı bölgeler.

Süper El Nino'nun Türkiye'de vuracağı bölgeler.

Küresel sıcaklıklar, tropikal Pasifik'teki değişimleri yaklaşık üç ay geriden takip ediyor. Bu nedenle El Nino'nun dünya genelindeki en güçlü etkilerinin Mart 2027'den itibaren hissedilmesi bekleniyor.

Türkiye için çizilen tablo ise bölgeden bölgeye değişiyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcak ve kuraklık riskinin öne çıktığı belirtiliyor. Bu bölgelerde yaz aylarında orman yangını baskısının artabileceği uyarısı da yapılıyor.

Karadeniz'de ise tam tersi bir senaryo masada: Kuvvetli yağışlar, ani seller ve su baskınları. Marmara'da sıcak hava dalgalarının, kısa süreli ama şiddetli sağanaklarla birlikte görülebileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar yine de hava olaylarının şiddetini ve zamanlamasını tek başına El Nino'nun belirlemeyeceğinin altını çiziyor. Bölgesel koşullar ve diğer iklim etkenleri de 2027 yazının nasıl geçeceğini doğrudan etkileyecek.

Kaynak: Sözcü/Özge Sivas

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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