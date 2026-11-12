2027 Yazı İçin Türkiye'ye Korkutan Tahmin: Süper El Nino'nun Vuracağı Bölgeler
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Pasifik Okyanusu'nda güç toplayan Süper El Nino, 2027'yi ölçüm tarihinin en sıcak yılına taşıyabilir. İklim analiz platformu Carbon Brief'in hesaplarına göre bu ihtimal yüzde 96. Fransız basınında 'kabus yaz' olarak işlenen tabloda Türkiye de risk altındaki ülkeler arasında gösteriliyor.
Küresel sıcaklık sanayi öncesine göre 1,74 dereceye çıkabilir, olasılık yüzde 96.
Süper El Nino'nun Türkiye'de vuracağı bölgeler.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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