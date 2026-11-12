2027 Yazı İçin Türkiye'ye Korkutan Tahmin: Süper El Nino'nun Vuracağı Bölgeler

Küresel sıcaklıklar, tropikal Pasifik'teki değişimleri yaklaşık üç ay geriden takip ediyor. Bu nedenle El Nino'nun dünya genelindeki en güçlü etkilerinin Mart 2027'den itibaren hissedilmesi bekleniyor.

Türkiye için çizilen tablo ise bölgeden bölgeye değişiyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcak ve kuraklık riskinin öne çıktığı belirtiliyor. Bu bölgelerde yaz aylarında orman yangını baskısının artabileceği uyarısı da yapılıyor.

Karadeniz'de ise tam tersi bir senaryo masada: Kuvvetli yağışlar, ani seller ve su baskınları. Marmara'da sıcak hava dalgalarının, kısa süreli ama şiddetli sağanaklarla birlikte görülebileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar yine de hava olaylarının şiddetini ve zamanlamasını tek başına El Nino'nun belirlemeyeceğinin altını çiziyor. Bölgesel koşullar ve diğer iklim etkenleri de 2027 yazının nasıl geçeceğini doğrudan etkileyecek.

Kaynak: Sözcü/Özge Sivas