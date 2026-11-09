Guterres COP31'de Uyardı: Dünya "Aşırı İklim Çağı"na Girdi, 2027 Yeni Bir Sıcaklık Rekoru Getirebilir
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Antalya'da başlayan COP31 iklim zirvesinin açılış gününde liderlere seslenerek dünyanın 'yeni bir aşırı iklim çağına' girdiğini söyledi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) aynı gün yayımladığı raporda 2026'nın kayıtlardaki en sıcak dört yıldan biri olacağı belirtilirken, rekor seviyeye ulaşması beklenen El Niño'nun 2027'de yeni bir sıcaklık rekorunu tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.
Kaynak: Insider Paper, WMO, CNN
Guterres, güçlü bir El Niño'nun insan kaynaklı ısınmayla çarpıştığını söyleyerek liderleri daha hızlı davranmaya çağırdı.
Deniz seviyesi uydu kayıtlarının başladığı 1993'ten bu yana en yüksek noktada, buzullar ise erimeyi sürdürüyor.
Zirveyi Türkiye ev sahibi olarak yürütürken müzakere masasının başında Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen oturuyor.
Konferansın başkanlığını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yürütüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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