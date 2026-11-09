Guterres COP31'de Uyardı: Dünya "Aşırı İklim Çağı"na Girdi, 2027 Yeni Bir Sıcaklık Rekoru Getirebilir

WMO'nun COP31 için hazırladığı güncellemeye göre ocak-eylül döneminde küresel yüzey sıcaklığı sanayi öncesi döneme kıyasla yaklaşık 1,47 derece yüksek seyretti. 2015'ten bu yana geçen 12 yılın tamamı kayıtlardaki en sıcak yıllar arasına girmeye hazırlanıyor.

Temmuza kadar olan ön veriler okyanus ısı içeriğinde art arda onuncu rekor yılın yaşandığını gösteriyor. 2025'te buzullarda yaşanan kayıp ise saniyede beş olimpik havuzu dolduracak miktarda suya denk geldi. Karbondioksit, metan ve diazot monoksit konsantrasyonları da 2025'te rekor seviyeye çıktı.

CNN'in aktardığına göre Avrupa'daki yaz sıcakları kentlerde 50 binden fazla ölümle ilişkilendirildi. Araştırmacılar bu rakamın gerçeğin altında kaldığını düşünüyor. Nepal-Çin sınırındaki kaya ve buz çığında ise 1.300'den fazla kişi hayatını kaybetti; bilim insanları felaketi ısınmaya bağlı buz değişimleriyle ilişkilendirdi.

Tek iyi haber erken uyarı sistemlerinden geldi. Çoklu tehlike erken uyarı sistemi olan ülke sayısı 2015'te 55 iken geçen yıl 136'ya çıktı. Saulo, 'Kör uçmayı göze alamayız' diyerek COP31'den gözlem, veri ve tahmin altyapısı için kaynak ayrılmasını istedi.