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Guterres COP31'de Uyardı: Dünya "Aşırı İklim Çağı"na Girdi, 2027 Yeni Bir Sıcaklık Rekoru Getirebilir

Guterres COP31'de Uyardı: Dünya "Aşırı İklim Çağı"na Girdi, 2027 Yeni Bir Sıcaklık Rekoru Getirebilir

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.11.2026 - 14:29
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Antalya'da başlayan COP31 iklim zirvesinin açılış gününde liderlere seslenerek dünyanın 'yeni bir aşırı iklim çağına' girdiğini söyledi. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) aynı gün yayımladığı raporda 2026'nın kayıtlardaki en sıcak dört yıldan biri olacağı belirtilirken, rekor seviyeye ulaşması beklenen El Niño'nun 2027'de yeni bir sıcaklık rekorunu tetikleyebileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: Insider Paper, WMO, CNN

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Guterres, güçlü bir El Niño'nun insan kaynaklı ısınmayla çarpıştığını söyleyerek liderleri daha hızlı davranmaya çağırdı.

Guterres, güçlü bir El Niño'nun insan kaynaklı ısınmayla çarpıştığını söyleyerek liderleri daha hızlı davranmaya çağırdı.

Guterres konuşmasında 'Devasa bir El Niño, insan eliyle zaten aşırı ısınmış bir gezegenle çarpışıyor' diyerek tabloyu özetledi. Ardından 'Yeni bir aşırı iklim çağına girdik' ifadesini kullandı.

BM Genel Sekreteri liderlerden üç konuda adım bekliyor: emisyon azaltımının hızlandırılması, fosil yakıtlardan adil bir geçiş ve savunmasız ülkelere finansman ile koruma sağlanması.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo ise El Niño'yu 'risk çarpanı' olarak niteledi. Saulo'ya göre bu yılki El Niño, en azından 1950'den bu yana görülen en güçlü olay olabilir ve ağustostan beri güçlenmeye devam ediyor.

Deniz seviyesi uydu kayıtlarının başladığı 1993'ten bu yana en yüksek noktada, buzullar ise erimeyi sürdürüyor.

Deniz seviyesi uydu kayıtlarının başladığı 1993'ten bu yana en yüksek noktada, buzullar ise erimeyi sürdürüyor.

WMO'nun COP31 için hazırladığı güncellemeye göre ocak-eylül döneminde küresel yüzey sıcaklığı sanayi öncesi döneme kıyasla yaklaşık 1,47 derece yüksek seyretti. 2015'ten bu yana geçen 12 yılın tamamı kayıtlardaki en sıcak yıllar arasına girmeye hazırlanıyor.

Temmuza kadar olan ön veriler okyanus ısı içeriğinde art arda onuncu rekor yılın yaşandığını gösteriyor. 2025'te buzullarda yaşanan kayıp ise saniyede beş olimpik havuzu dolduracak miktarda suya denk geldi. Karbondioksit, metan ve diazot monoksit konsantrasyonları da 2025'te rekor seviyeye çıktı.

CNN'in aktardığına göre Avrupa'daki yaz sıcakları kentlerde 50 binden fazla ölümle ilişkilendirildi. Araştırmacılar bu rakamın gerçeğin altında kaldığını düşünüyor. Nepal-Çin sınırındaki kaya ve buz çığında ise 1.300'den fazla kişi hayatını kaybetti; bilim insanları felaketi ısınmaya bağlı buz değişimleriyle ilişkilendirdi.

Tek iyi haber erken uyarı sistemlerinden geldi. Çoklu tehlike erken uyarı sistemi olan ülke sayısı 2015'te 55 iken geçen yıl 136'ya çıktı. Saulo, 'Kör uçmayı göze alamayız' diyerek COP31'den gözlem, veri ve tahmin altyapısı için kaynak ayrılmasını istedi.

Zirveyi Türkiye ev sahibi olarak yürütürken müzakere masasının başında Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen oturuyor.

Zirveyi Türkiye ev sahibi olarak yürütürken müzakere masasının başında Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen oturuyor.

COP31, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya Expo Merkezi'nde yapılıyor. Kasım 2025'te varılan uzlaşıya göre Türkiye zirvenin ev sahibi ve Eylem Gündemi'nin sorumlusu, Avustralya ise resmî müzakerelerin başkanı. Bu görevi Bowen üstleniyor.

Müzakereler yaklaşık iki hafta sürecek ve fosil yakıt bağımlılığının azaltılması, temiz enerjinin yaygınlaştırılması ile iklim finansmanı başlıklarına odaklanacak. Geçen yılki COP30'un ana anlaşma metninde fosil yakıtlar açıkça anılmamıştı; Antalya'daki masada bu başlığın yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Konferansın başkanlığını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yürütüyor.

Konferansın başkanlığını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yürütüyor.

Devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı Dünya Liderleri Zirvesi 11-12 Kasım'da, yani konferansın üçüncü ve dördüncü günlerinde yapılacak. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise İklim Yüksek Düzey Şampiyonu olarak görev alıyor.

WMO güncellemesinin verileri eylül ayında kapandığı için El Niño'nun son etkilerini içermiyor. Saulo'nun uyarısı ise net: '2027'de bir rekor yıla daha hazırlıklı olmalıyız.' Zirvenin ilk haftasında liderlerin bu uyarıya nasıl yanıt vereceği belli olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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