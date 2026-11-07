Sıcaktan Kablolar ve Asfalt Eridi: Tarihi Sıcak Hava Kasabayı Haritadan Sildi
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Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Lytton kasabası, Haziran 2021'de 49,6 dereceyle ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını kaydetti. Rekorun ertesi günü çıkan yangın ise yerleşimin büyük bölümünü kısa sürede yok etti.
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Lytton, art arda üç gün boyunca Kanada'nın en yüksek sıcaklık rekorunu yeniden yazdı.
Rekorun ertesi günü kasabanın güneyinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle dakikalar içinde yerleşime ulaştı.
Yangın kasabanın yüzde 90'ını yok etti ve çıkış nedeni resmi olarak belirsiz kaldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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