article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sıcaktan Kablolar ve Asfalt Eridi: Tarihi Sıcak Hava Kasabayı Haritadan Sildi

Sıcaktan Kablolar ve Asfalt Eridi: Tarihi Sıcak Hava Kasabayı Haritadan Sildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
07.11.2026 - 14:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Lytton kasabası, Haziran 2021'de 49,6 dereceyle ülke tarihinin en yüksek sıcaklığını kaydetti. Rekorun ertesi günü çıkan yangın ise yerleşimin büyük bölümünü kısa sürede yok etti.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lytton, art arda üç gün boyunca Kanada'nın en yüksek sıcaklık rekorunu yeniden yazdı.

Lytton, art arda üç gün boyunca Kanada'nın en yüksek sıcaklık rekorunu yeniden yazdı.

29 Haziran 2021'de Lytton'daki ölçüm istasyonu 49,6 dereceyi gösterdi. Bu değer, Kanada'da kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçti. Kasaba, üç gün üst üste ülke rekorunu kırmıştı. Rakam aynı zamanda 45. paralelin kuzeyinde ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara girdi ve Avrupa'da bugüne kadar ölçülen tüm değerlerin üzerinde kaldı.

Batı Kuzey Amerika'yı saran ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle 'sıcaklık kubbesi' olarak tanımlanan hava dalgası bölgede ağır sonuçlar doğurdu. Eyaletin baş adli tıp yetkilisi, 25 Haziran ile 1 Temmuz arasındaki haftada British Columbia'da 619 kişinin sıcağa maruz kalma nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rekorun ertesi günü kasabanın güneyinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle dakikalar içinde yerleşime ulaştı.

Rekorun ertesi günü kasabanın güneyinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle dakikalar içinde yerleşime ulaştı.

Yangın 30 Haziran akşamı kasabanın hemen güneyinde başladı. Saatte 71 kilometreye varan rüzgar alevleri kuzeye, yerleşime doğru sürükledi. Gönüllü itfaiyeciler müdahale etmeye çalıştı, ancak rüzgar hortumlardan çıkan suyu savurdu. Yangın sırasında propan tankları da patladı.

Belediye Başkanı Jan Polderman saat 18.00'de tahliye emri verdi. Polderman, alevlerin kasabayı yaklaşık 15 dakika içinde sardığını anlattı. Sakinlerin büyük bölümü eşyalarını alamadan evlerinden ayrıldı ve kasaba ile çevresinden bin kişiden fazla insan tahliye edildi.

Yangın kasabanın yüzde 90'ını yok etti ve çıkış nedeni resmi olarak belirsiz kaldı.

Yangın kasabanın yüzde 90'ını yok etti ve çıkış nedeni resmi olarak belirsiz kaldı.

Yangında iki kişi hayatını kaybetti. Ana cadde büyük ölçüde yerle bir olurken postane, sağlık merkezi, okul ve otel gibi yapılar da kullanılamaz hale geldi. Lytton Çin Tarih Müzesi'ndeki 1.600 eser de yandı. Kanada Sigorta Bürosu, sigortalı hasarın 78 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Yangının nedeni resmi olarak belirlenemedi. Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu, yangının demiryolu faaliyetinden kaynaklandığına dair kanıt bulamadı. 2022'de yayımlanan bir rapor ise yapıların 30 metre çevresindeki yanıcı malzemelerin yangının yayılmasını kolaylaştırdığını ortaya koydu. Temmuz 2025 itibarıyla kasabada yalnızca birkaç ev yeniden inşa edilmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın