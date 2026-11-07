Sıcaktan Kablolar ve Asfalt Eridi: Tarihi Sıcak Hava Kasabayı Haritadan Sildi

29 Haziran 2021'de Lytton'daki ölçüm istasyonu 49,6 dereceyi gösterdi. Bu değer, Kanada'da kaydedilen en yüksek sıcaklık olarak tarihe geçti. Kasaba, üç gün üst üste ülke rekorunu kırmıştı. Rakam aynı zamanda 45. paralelin kuzeyinde ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara girdi ve Avrupa'da bugüne kadar ölçülen tüm değerlerin üzerinde kaldı.

Batı Kuzey Amerika'yı saran ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle 'sıcaklık kubbesi' olarak tanımlanan hava dalgası bölgede ağır sonuçlar doğurdu. Eyaletin baş adli tıp yetkilisi, 25 Haziran ile 1 Temmuz arasındaki haftada British Columbia'da 619 kişinin sıcağa maruz kalma nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.