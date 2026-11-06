Tarihte İlk Kez Uyuyan Volkanı Uyandırdılar: İnsanlığı Değiştirecek Güç Burada Saklı

Endurance Energy'nin kurucusu ve CEO'su Andrew Redd, 'Gentoo' adı verilen yeni nesil prototipin bu kış okyanusa indirileceğini açıkladı. Yeni sistemin daha yüksek güç üretmesi ve daha uzun süre kesintisiz çalışması hedefleniyor.

Hidrotermal bacaların çevresi, hayatta kalmak için bu sıcak akışlara bağlı tüp kurtları ve mikroorganizmalarla dolu hassas bir ekosisteme sahip. Şirket, test alanını bu canlılardan uzak tuttuğunu ve şimdilik yaşam alanlarında olumsuz bir değişim gözlemlemediğini belirtiyor. Uzun vadeli etkiler ise bağımsız laboratuvarlarda araştırılmaya devam ediyor.

Şirketin ilk ticari adımı, elektriğinin büyük bölümünü ithal dizel yakıttan elde eden Tonga'da atılacak. 2027 yılında şebekeye ilk elektriği vermeyi hedefleyen projenin başarılı olması halinde, deniz altından kesintisiz elektrik üretimi mümkün olabilir.