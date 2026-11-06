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Tarihte İlk Kez Uyuyan Volkanı Uyandırdılar: İnsanlığı Değiştirecek Güç Burada Saklı

Tarihte İlk Kez Uyuyan Volkanı Uyandırdılar: İnsanlığı Değiştirecek Güç Burada Saklı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.11.2026 - 19:55
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ABD açıklarında okyanus tabanına indirilen son teknoloji bir jeneratör, su altı volkanından elde edilen ısıyla tarihte ilk kez harcadığından daha fazla elektrik üretmeyi başardı. Sadece 8,7 saniye süren bu an, geleceğin temiz enerji kaynakları için yeni bir kapı aralıyor olabilir.

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ABD'nin Oregon kıyılarından yaklaşık 480 kilometre açıktaki Axial Seamount, tarihi bir enerji deneyine ev sahipliği yaptı.

ABD'nin Oregon kıyılarından yaklaşık 480 kilometre açıktaki Axial Seamount, tarihi bir enerji deneyine ev sahipliği yaptı.

Oregon kıyılarından yaklaşık 480 kilometre açıkta, okyanus yüzeyinin 1.500 metre derinliğinde bulunan Axial Seamount adlı su altı volkanı, tarihi bir enerji deneyine sahne oldu. Seattle merkezli mühendislik firması Endurance Energy'nin 'Adélie' adlı projesi kapsamında okyanus tabanına özel bir jeotermal jeneratör indirildi.

Mühendislerin temel hedefi, volkanın ürettiği yoğun ısıyı kullanarak sistemin çalışması için harcanan enerjiden daha fazlasını üretip üretemeyeceğini test etmekti. Yaklaşık üç ton ağırlığındaki donanım, Seattle'daki merkezden uzaktan kontrol edildi.

Sıcaklığı 281 dereceye ulaşan hidrotermal bacaya bağlanan jeneratör, türbinleri dakikada 26 bin devirle döndürdü.

Sıcaklığı 281 dereceye ulaşan hidrotermal bacaya bağlanan jeneratör, türbinleri dakikada 26 bin devirle döndürdü.

Prototip, sıcaklığın 281 santigrat dereceye ulaştığı doğal bir hidrotermal bacaya bağlandı. Okyanus tabanındaki yüksek basınç sayesinde kaynamadan sıvı halde kalan aşırı sıcak su, türbinleri dakikada yaklaşık 26 bin devirle döndürdü. Sistem, kendi tükettiği elektriği aşarak 'net pozitif' enerji üretmeyi başardı.

Bu üretim ilk denemede yalnızca 8,7 saniye sürdü. Deney boyunca ortalama 2 kilovatlık net bir enerji fazlası bildirilirken, güç üretimi bir ara 16,5 kilovatlık tepe noktasına çıktı. Jeneratörün bataryasını koruyan güvenlik sisteminin devreye girmesiyle süreç durdu. Yine de sonuçlar, deniz altı jeotermal enerji için önemli bir kanıt olarak değerlendiriliyor.

Şirketin ilk ticari hedefi, elektriğini büyük oranda ithal dizelden sağlayan Pasifik ada ülkesi Tonga.

Şirketin ilk ticari hedefi, elektriğini büyük oranda ithal dizelden sağlayan Pasifik ada ülkesi Tonga.

Endurance Energy'nin kurucusu ve CEO'su Andrew Redd, 'Gentoo' adı verilen yeni nesil prototipin bu kış okyanusa indirileceğini açıkladı. Yeni sistemin daha yüksek güç üretmesi ve daha uzun süre kesintisiz çalışması hedefleniyor.

Hidrotermal bacaların çevresi, hayatta kalmak için bu sıcak akışlara bağlı tüp kurtları ve mikroorganizmalarla dolu hassas bir ekosisteme sahip. Şirket, test alanını bu canlılardan uzak tuttuğunu ve şimdilik yaşam alanlarında olumsuz bir değişim gözlemlemediğini belirtiyor. Uzun vadeli etkiler ise bağımsız laboratuvarlarda araştırılmaya devam ediyor.

Şirketin ilk ticari adımı, elektriğinin büyük bölümünü ithal dizel yakıttan elde eden Tonga'da atılacak. 2027 yılında şebekeye ilk elektriği vermeyi hedefleyen projenin başarılı olması halinde, deniz altından kesintisiz elektrik üretimi mümkün olabilir.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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