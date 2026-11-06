Tarihte İlk Kez Uyuyan Volkanı Uyandırdılar: İnsanlığı Değiştirecek Güç Burada Saklı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD'nin Oregon kıyılarından yaklaşık 480 kilometre açıktaki Axial Seamount, tarihi bir enerji deneyine ev sahipliği yaptı.
Sıcaklığı 281 dereceye ulaşan hidrotermal bacaya bağlanan jeneratör, türbinleri dakikada 26 bin devirle döndürdü.
Şirketin ilk ticari hedefi, elektriğini büyük oranda ithal dizelden sağlayan Pasifik ada ülkesi Tonga.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın