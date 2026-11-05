Astronotlar Seçimde Oylarını Uzayda Kullandı: Oylar Dünya'ya Böyle Ulaştı
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NASA astronotu Anil Menon, kendisi ile Luke Delaney ve Jessica Watkins'in oylarını uzay istasyonundan kullandığını duyurdu.
Oy pusulası, NASA'nın uzay iletişim altyapısı üzerinden şifrelenerek önce Dünya'daki yer istasyonuna iletildi.
Uzaydan oy kullanma uygulaması 1997'de Teksas'ta çıkarılan bir yasayla başladı ve yaklaşık 30 yıldır sürüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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