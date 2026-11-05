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Astronotlar Seçimde Oylarını Uzayda Kullandı: Oylar Dünya'ya Böyle Ulaştı

Astronotlar Seçimde Oylarını Uzayda Kullandı: Oylar Dünya'ya Böyle Ulaştı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 14:26
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Üç Amerikalı astronot, Salı günkü ABD ara seçimlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan oy kullandı. Elektronik oylar, gelişmiş bağlantılar üzerinden Dünya'daki yetkililere iletildi.

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Kaynak: Euronews

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NASA astronotu Anil Menon, kendisi ile Luke Delaney ve Jessica Watkins'in oylarını uzay istasyonundan kullandığını duyurdu.

NASA astronotu Anil Menon, kendisi ile Luke Delaney ve Jessica Watkins'in oylarını uzay istasyonundan kullandığını duyurdu.

NASA astronotu Anil Menon, kendisinin ve meslektaşları Luke Delaney ile Jessica Watkins'in oylarını uzay istasyonundan kullandığını açıkladı. Sürecin, oy pusulalarının seçim yetkililerine ulaşmasını sağlayan güvenli bir elektronik sistem üzerinden yürütüldüğünü vurguladı.

X'te paylaştığı 29 saniyelik videoda Menon, üzerinde 'I voted' yazan bir çıkartma gösterdi ve istasyondaki özel kabinini kendi 'oy verme istasyonu' olarak tanıttı. Menon, bilgisayarında formu doldurup Teksas'taki Harris County'ye gönderdiğini ve oyunun burada resmen kayda geçirildiğini belirtti. Harris County, NASA'nın insanlı uzay uçuşu görevlerini yöneten Johnson Uzay Merkezi'nin bulunduğu Houston'ı kapsıyor ve astronotlar genellikle bu seçim bölgesine kayıtlı oluyor.

Oy pusulası, NASA'nın uzay iletişim altyapısı üzerinden şifrelenerek önce Dünya'daki yer istasyonuna iletildi.

Oy pusulası, NASA'nın uzay iletişim altyapısı üzerinden şifrelenerek önce Dünya'daki yer istasyonuna iletildi.

NASA'ya göre süreç, astronotun evinden uzakta görev yapan ABD askeri personelinin de kullandığı 'Federal Post Card Application' formuyla gıyaben oy pusulası talep etmesiyle başlıyor. Form istasyonda doldurulduktan sonra pusula, NASA'nın 'Tracking and Data Relay Satellite System' sistemi üzerinden New Mexico'daki White Sands tesisinde bulunan bir yer antenine iletiliyor.

Buradan Johnson Uzay Merkezi'ndeki Uçuş Kontrol Merkezi'ne aktarılan oy, kayda geçirilerek sayılması için ilgili ilçenin seçim yetkilisine gönderiliyor. NASA, sürecin oyların gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için sıkı güvenlik önlemlerine tabi olduğunu belirtiyor. Oy pusulası şifreleniyor ve içeriğini yalnızca astronot ile yetkili seçim görevlisi görebiliyor.

Uzaydan oy kullanma uygulaması 1997'de Teksas'ta çıkarılan bir yasayla başladı ve yaklaşık 30 yıldır sürüyor.

Uzaydan oy kullanma uygulaması 1997'de Teksas'ta çıkarılan bir yasayla başladı ve yaklaşık 30 yıldır sürüyor.

Uygulama yeni değil. 1997'de Teksas eyalet meclisi, NASA astronotlarının yörüngedeyken ABD seçimlerinde oy kullanmasına izin veren bir yasa çıkardı. Amerikalı astronot David Wolf, aynı yıl oyunu Rus Mir uzay istasyonundan kullanarak bunu yapan ilk kişi oldu. Bu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Kasım 2000'de ilk kalıcı mürettebatını ağırlamasından neredeyse üç yıl öncesine denk geliyordu.

Bu yıl oy kullanan üç astronot istasyona iki ayrı görevle ulaştı. Delaney ve Watkins, SpaceX'in Crew-13 görevi kapsamında geçen yıl 1 Ekim'de fırlatıldı. Menon ise Temmuz ortasında bir Rus Soyuz uzay aracıyla geldi. Üçlü, Kanadalı astronot Joshua Kutryk ile Rus kozmonotlar Anna Kikina, Pyotr Dubrov ve Sergei Teteriatnikov'dan oluşan dört kişilik diğer mürettebatla birlikte yaşıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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