Astronotlar Seçimde Oylarını Uzayda Kullandı: Oylar Dünya'ya Böyle Ulaştı

Uygulama yeni değil. 1997'de Teksas eyalet meclisi, NASA astronotlarının yörüngedeyken ABD seçimlerinde oy kullanmasına izin veren bir yasa çıkardı. Amerikalı astronot David Wolf, aynı yıl oyunu Rus Mir uzay istasyonundan kullanarak bunu yapan ilk kişi oldu. Bu, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Kasım 2000'de ilk kalıcı mürettebatını ağırlamasından neredeyse üç yıl öncesine denk geliyordu.

Bu yıl oy kullanan üç astronot istasyona iki ayrı görevle ulaştı. Delaney ve Watkins, SpaceX'in Crew-13 görevi kapsamında geçen yıl 1 Ekim'de fırlatıldı. Menon ise Temmuz ortasında bir Rus Soyuz uzay aracıyla geldi. Üçlü, Kanadalı astronot Joshua Kutryk ile Rus kozmonotlar Anna Kikina, Pyotr Dubrov ve Sergei Teteriatnikov'dan oluşan dört kişilik diğer mürettebatla birlikte yaşıyor.