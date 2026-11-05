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Dünyanın En Eski Gemi Batığı Türkiye'de Bulundu: Tam 4 Bin 700 Yıllık Çıktı

Dünyanın En Eski Gemi Batığı Türkiye'de Bulundu: Tam 4 Bin 700 Yıllık Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 09:12
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Antalya'nın Kekova Adası açıklarında 35-40 metre derinlikte bulunan yaklaşık 4 bin 700 yıllık gemi batığı, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en eski batığı olarak girdi. İlk başta Osmanlı dönemine ait sanılan batığın gerçek yaşı, amforalar sayesinde ortaya çıktı.

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Kaynak: AA

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Kekova açıklarında 35-40 metre derinlikte bulunan gemi batığı, dünyanın en eski batığı olarak Guinness'e girdi.

Kekova açıklarında 35-40 metre derinlikte bulunan gemi batığı, dünyanın en eski batığı olarak Guinness'e girdi.

Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında su altı kazılarıyla ortaya çıkarılan yaklaşık 4 bin 700 yıllık gemi batığı, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en eski batığı olarak kaydedildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 14 Ekim 2026'da bölgede dünyanın en eski batığına ait yaklaşık 4 bin 700 yıllık amforalar bulunduğunu duyurmuştu.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Akdeniz kıyı şeridinde yıllardır çalışma yürüttüklerini söyledi.

İlk bulunduğunda Osmanlı dönemine ait sanılan batığın Erken Tunç Çağı'na ait olduğu amforalar sayesinde anlaşıldı.

İlk bulunduğunda Osmanlı dönemine ait sanılan batığın Erken Tunç Çağı'na ait olduğu amforalar sayesinde anlaşıldı.

Öniz ve ekibi, 2024'te kıyı ve yüzey araştırmaları sonrasında Kekova açıklarında belirledikleri eşyaların bir batığa ait olduğunu saptadı. Batığın ilk etapta 100-400 yıllık olduğunu düşündüklerini belirten Öniz, eserlerin bir kısmının daha güncel dönemlere benzediğini ifade etti.

Geçen yıl yapılan yayın çalışmalarında bu amforaların benzerlerinin Mısır'da bulunduğu görüldü. Bakanlık izniyle alana yeniden gidilerek yapılan çalışmada ise batığın Erken Tunç Çağı'na ait olduğu anlaşıldı. Öniz, bu nedenle gemiden söz ederken yaklaşık 5 bin yaşında bir gemi ifadesini kullandı.

Batıktan çıkarılan eserler gelecek aylarda Haydarpaşa'daki Dört Deniz Bir Müze'de sergilenecek.

Batıktan çıkarılan eserler gelecek aylarda Haydarpaşa'daki Dört Deniz Bir Müze'de sergilenecek.

Amfora ağırlıklı eserler şu anda hem bölge laboratuvarında hem de Akdeniz Üniversitesi'nin Kemer'deki su altı arkeoloji laboratuvarında işlemden geçiriliyor. Öniz, eserlerin gelecek aylarda İstanbul Haydarpaşa'da yapımı tamamlanan Dört Deniz Bir Müze'de sergileneceğini belirtti.

Bazı eserlerin ise Kemer'de inşaatı bitmek üzere olan Akdeniz Sualtı Arkeolojisi Müzesi'nde yer alacağı aktarıldı. Öniz, Türkiye'nin su altı arkeolojisinde dünyada lider ülkelerden biri olduğunu söyledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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