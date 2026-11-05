Dünyanın En Eski Gemi Batığı Türkiye'de Bulundu: Tam 4 Bin 700 Yıllık Çıktı

Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında su altı kazılarıyla ortaya çıkarılan yaklaşık 4 bin 700 yıllık gemi batığı, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en eski batığı olarak kaydedildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 14 Ekim 2026'da bölgede dünyanın en eski batığına ait yaklaşık 4 bin 700 yıllık amforalar bulunduğunu duyurmuştu.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Akdeniz kıyı şeridinde yıllardır çalışma yürüttüklerini söyledi.