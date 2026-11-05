Dünyanın En Eski Gemi Batığı Türkiye'de Bulundu: Tam 4 Bin 700 Yıllık Çıktı
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Antalya'nın Kekova Adası açıklarında 35-40 metre derinlikte bulunan yaklaşık 4 bin 700 yıllık gemi batığı, Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en eski batığı olarak girdi. İlk başta Osmanlı dönemine ait sanılan batığın gerçek yaşı, amforalar sayesinde ortaya çıktı.
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Kaynak: AA
Kekova açıklarında 35-40 metre derinlikte bulunan gemi batığı, dünyanın en eski batığı olarak Guinness'e girdi.
İlk bulunduğunda Osmanlı dönemine ait sanılan batığın Erken Tunç Çağı'na ait olduğu amforalar sayesinde anlaşıldı.
Batıktan çıkarılan eserler gelecek aylarda Haydarpaşa'daki Dört Deniz Bir Müze'de sergilenecek.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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