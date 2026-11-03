5 Bin 300 Yıllık Mezardan Kocaman Böbrek Taşı Çıktı: Yıllarca Acı İçinde Yaşamış

İskelet çıkarıldıktan sonra yapılan laboratuvar incelemesinde, el kemikleri arasında tuhaf bir taş benzeri nesne fark edildi. Kahverengi, yuvarlak ve çıkıntılı nesne yaklaşık 2,1 santimetre çapındaydı. Üzerindeki küçük bir çatlak, içinde kristal benzeri bir yapı olduğunu gösteriyordu.

X-ışını floresans analizi nesnenin ana bileşenlerinin kalsiyum ve fosfor olduğunu ortaya koydu. X-ışını toz kırınımı analizi ise böbrek, mesane ve prostat taşlarında görülen nadir bir kalsiyum tuzu olan whitlockite varlığını gösterdi. Bu madde bakteriyel enfeksiyonlarla güçlü biçimde ilişkilendiriliyor. Araştırmacılar bu nedenle adamın kronik bir enfeksiyon yaşadığı ve bunun taşa yol açtığı sonucuna vardı.