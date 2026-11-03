5 Bin 300 Yıllık Mezardan Kocaman Böbrek Taşı Çıktı: Yıllarca Acı İçinde Yaşamış
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Rusya'nın güneybatısındaki Stavropol Yüksekliği'nde kazı yapan arkeologlar, yaklaşık 5 bin 300 yıl önce gömülen bir Bronz Çağı adamının mezarında üzüm büyüklüğünde bir böbrek ya da mesane taşı buldu. Bilim insanları, adamın yıllarca süren kronik bir enfeksiyonla yaşamış olabileceğini belirtiyor.
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Mezar, step topluluklarının kurgan geleneğine ait toprak yığının altındaki bir katakomptan çıktı.
Laboratuvar analizi, 2,1 santimetrelik nesnenin böbrek taşı olabileceğini gösterdi.
Sığır çobanı olarak yaşayan adamın kemiklerinde zorlu bir hayatın izleri bulundu.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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