Yeğeniyle Teknede Görüntülenen Murat Başoğlu'nun Gözaltı Sonrası Yunanistan'daki İşi ve Hayatı Gündem Oldu
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Bir dönem ekranların tanıdık yüzlerinden olan Murat Başoğlu, ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 2017'de yeğeniyle teknede görüntülenmesiyle gündeme gelen ve ardından ekranlardan uzaklaşan sunucunun şimdi ne yaptığı merak konusu oldu. Yıllardır gözlerden uzak yaşayan ismin bugünkü hayatı da dikkat çekiyor.
Murat Başoğlu, Sabah Şekerleri ve Benzemez Kimse Sana ile tanınan sunucu, 2017'de yeğeniyle teknede görüntülenmişti.
Murat Başoğlu'nun da aralarında olduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma fuhuş ve uyuşturucu suçlamalarını kapsıyor.
Murat Başoğlu şimdi ne yapıyor sorusunun yanıtı Yunanistan'da ortaya çıktı, emlak danışmanlığı yaptığını kendi hesabından duyurdu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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