İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma; fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ve temini ile uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçlamalarını kapsıyor. Aralarında Özcan Deniz ve Deniz Çakır'ın da bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken Başoğlu'nun da gözaltına alınanlar arasında olduğu bildirildi. Başoğlu'nun hangi suçlama kapsamında soruşturmaya dahil edildiği açıklanmadı ve hakkında kesinleşmiş herhangi bir karar bulunmuyor. Gözaltı haberi gelir gelmez, bir dönemin ekran yüzü Başoğlu'nun şimdi nerede olduğu ve ne yaptığı sorusu da arama motorlarında hızla yükseldi.