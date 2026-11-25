Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek, yeni sezon başlamadan kadrodan çıkarılmış, karakteri de yeni sezonda ölümüyle hikâyeden ayrılmıştı. Dizinin ilk bölümünden beri senaristleri arasında yer alan annesi Melis Civelek de beş sezonun ardından ekipten ayrılmıştı. Kasım ayının ortasında sosyal medyada, Nisan 2025'te diziye veda eden Sibel Taşçıoğlu'nun ağzından aktarıldığı öne sürülen ifadeler dolaşıma girdi; bu ifadelere göre Pembe'yi oynayan oyuncu, karavanın ortasında insan dışkısı bulunduğunu, suçun kendisine yüklendiğini ve mobbinge uğramamak için olayı üstlenip sustuğunu söylemişti.

Taşçıoğlu yazılı bir açıklamayla böyle bir açıklaması ya da röportajı olmadığını duyurdu, diziden ayrılmanın kendi tercihi olmadığını ve çalışma sürecinde anlaşmazlıklar yaşandığını ancak ayrıntıya girmeyeceğini belirtti. Habercilikte duyulanın değil doğrulananın paylaşılması gerektiğini hatırlatan oyuncu, paylaşımını 'Saygıyla susmak, gerçeğin çarpıtılmasını kabul etmek değildir' cümlesiyle bitirmişti. Civelek de kendisini hedef alan paylaşımları sistematik bir karalama kampanyası olarak niteleyip iddiaların asılsız olduğunu söyledi, avukatı Ümit Abanoz aracılığıyla suç duyurusunda bulunulacağını ve manevi tazminat davası açılacağını duyurdu.