"Karavanda Tuvaletini Yapınca Sibel Taşçıoğlu'yla Kriz Yaşadı" İddiasını Reddeden Feyza Civelek'e Yorum Yağdı
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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Etiler'de bir AVM'de görüntülendiği sırada basın mensuplarının karavan iddialarıyla ilgili sorularını yanıtladı. Konuyu uzatmak istemediğini söyleyen oyuncunun Sibel Taşçıoğlu ile ilgili sözleri kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlarken, kullanıcılar özellikle kullandığı deyime ve açıklamanın inandırıcılığına takıldı.
Kaynak: İbrahim Savun
Feyza Civelek hakkında dolaşan karavan iddiası, Sibel Taşçıoğlu'na atfedilen sözlerle yeniden gündeme gelmişti.
Feyza Civelek, Sibel Taşçıoğlu'nun böyle bir polemiğin içinde yer alacağını düşünmediğini söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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