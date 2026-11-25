Taksimetreyi Açmadan 10 Dakikalık Yola 7 Bin 300 TL Alan Taksiciye Hapis İstendi
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Travis Scott'ın İstanbul konserinin ardından ABD'li yayıncı Auger'den kısa bir yolculuk için 7 bin 300 lira alan taksici hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, taksimetreyi açmadığı belirlenen 43 yaşındaki Hayrettin A. için 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıla kadar hapis istedi. Taksicinin sürücü kartı daha önce iptal edilmiş, kendisine 141 bin 500 lira idari para cezası kesilmişti.
KAYNAK: Sabah
10 dakikalık yol için 7 bin 300 lira ödeyen yayıncı, yaşadıklarını sosyal medyada paylaşmıştı.
Taksicinin sürücü kartı iptal edildi, 141 bin 500 lira idari para cezası kesildi.
Savcılık iddianameyi hazırladı ve taksici için 5 yıla kadar hapis istedi.
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