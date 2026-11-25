Soruşturmayı tamamlayan savcılık, taksici hakkında iddianame düzenledi.

İddianamede taksicinin yolculuk boyunca taksimetreyi açmadığı vurgulandı. Şüphelinin ifadelerinin ise 'suçtan kurtulmaya yönelik' olduğu belirtildi.

Savcılığa göre Hayrettin A., yolcudan gerçek yol ücretinin çok üzerinde para alarak haksız menfaat sağladı ve 'dolandırıcılık' suçunu işledi. Bu gerekçeyle taksici için 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Davanın hangi mahkemede ve ne zaman görüleceği henüz açıklanmadı. Peki iddianame kabul edilirse taksicinin cezası ne kadar olacak? Bu sorunun yanıtı ilk duruşmada netleşecek.

Öte yandan olay, İstanbul'da turistleri hedef alan taksi dolandırıcılıklarının ilk örneği değil. Son aylarda benzer şikâyetler sık sık sosyal medyaya yansıdı. Pek çok yabancı ziyaretçi, taksimetre açmayan ya da fahiş ücret isteyen sürücüleri görüntüleriyle ifşa etti.