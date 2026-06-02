Travis Scott Konseri Sonrasında ABD'li Yayıncıyı Dolandıran Taksici İçin Tutuklama Talebi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.06.2026 - 17:26
İstanbul’da düzenlenen Travis Scott etkinliğini takip eden ABD’li Twitch yayıncısı Auger, Beşiktaş’taki oteline dönmek için bir taksiciyle 50 euro karşılığında anlaştı ancak kartla ödeme yapılırken hesabından 136 euro çekildi. Büyük tepki çeken olay sonrasında gözaltına alınan taksici için savcılık, “dolandırıcılık” suçlamasıyla tutuklama talep etti.

Twitch yayıncısı Auger'in taksicisi tarafından dolandırılması gündem olmuştu.

Savcılık, taksici hakkında "dolandırıcılık" soruşturması açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir taksicinin kısa mesafeli yolculuk karşılığında turistten 7 bin 300 lira aldığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli taksici H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheli H.A., 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bir taksicinin kısa mesafeli yolculuk karşılığında turistten 7 bin 300 lira aldığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
