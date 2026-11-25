Yağız Sabuncuoğlu, Hull City'ye İmza Atmak Üzereyken Nasıl Geri Döndüğünü Anlattı
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Spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu, bir dönem Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de çalışmanın eşiğinden döndü. Sabuncuoğlu, İngiltere'ye uzanan ve beklediği gibi sonuçlanmayan o süreci yeniden konuştu. Gazeteci, kulüp için yaptığı hazırlıkları ve yaşadığı duyguyu kendi sözleriyle anlattı.
Yağız Sabuncuoğlu yaşanan hayal kırıklığını anlattı.
"Çok büyük hayal kırıklığı oldu."
"İzlenmek için insanların hakkına girmeyin."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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