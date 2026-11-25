Sabuncuoğlu daha önce yaptığı açıklamada, süreci farklı biçimde aktaran iki isme tepki göstermiş ve olayın onların anlattığı gibi yaşanmadığını savunmuştu. Gazeteci, sözlerini şu ifadelerle sürdürmüştü:

“İzlenmek için insanların hakkına girmeyin. Onlara verilecek çok cevabımız var ancak seviyelerine inmeyi, kendime asla yakıştıramıyorum. Sadece merak edenler için bu açıklamayı yapma gereği hissettim.”