Daha önceki iki uzman raporunda erkek sesine 'Sence korkutmaya mı çalışıyor?', 'Kapıyı kapat', 'Şeref yok' ve 'Atsın' gibi ifadeler atfedilmişti; ikinci raporda ise 'Hayır', 'Görmek istemiyorum' ve 'Atla camdan' cümleleri bu sese bağlanmıştı. Yine de iki raporda da erkek sesinin kime ait olduğuna dair kesin bir tespit yapılmadı. İkinci uzman görüşünde ses kayıtlarının olayın aydınlatılması açısından önemli olduğu, ancak tek başına olayın kesin oluş biçimini ortaya koyamayacağı belirtildi. Avukat Rahmi Çelik'in Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvurunun ardından delillerin teknik inceleme için TÜBİTAK'a iletildiği öğrenilmişti ve analizdeki iddialar henüz bir resmi makam tarafından doğrulanmış değil.