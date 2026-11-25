Güllü Dosyasında Ses Analizi Yeni Bir İsmi Gündeme Getirdi: Erkek Sesine "Abim" Cevabı Geldi İddiası
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Şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin 6. katından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından başlayan dosyada, ses kayıtları yeniden gündemin en sıcak başlığı oldu. ATV Haber'de yer alan yeni ses analizi raporuna göre ev içindeki bir konuşmada 'Kim o?' sorusuna 'abim' cevabı verildi ve bu cevabın Sultan Nur Ulu'ya ait olduğu öne sürüldü. Kayıtlardaki erkek sesinin Ulu'nun abisine işaret ettiği iddiası, dosyadaki üçüncü kişi tartışmasını da yeniden alevlendirdi.
Kaynak: Sabah
Güllü'nün 2025'teki ölümü, evin içindeki kamera ve ses kayıtları yüzünden aylardır konuşuluyor.
Yeni analizde "Kim o?" sorusuna "abim" diye yanıt veren ses Sultan Nur Ulu'ya atfedildi.
Raporlarda erkek sesine atfedilen cümleler yer alıyor ancak kime ait olduğuna dair kesin tespit yok.
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