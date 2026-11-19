Uzmanlar güvenlik kamerası kayıtlarında erkek sesine ait olduğu değerlendirilen bazı konuşmaları da çözümledi. İlk raporda erkek sesine atfedilen ifadeler “Sence korkutmaya mı çalışıyor?”, “Kapıyı kapat”, “Şeref yok” ve “Atsın” oldu. İkinci raporda ise “Hayır”, “Görmek istemiyorum” ve “Atla camdan” sözleri erkek sesine ait olarak değerlendirildi. Her iki raporda da erkek sesinin kimliği kesin olarak belirlenemedi ve ikinci uzman görüşünde kayıtların tek başına ölümün nasıl gerçekleştiğini ortaya koyamayacağı vurgulandı. Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları bu sesin Kervan E.'ye ait olabileceği iddiasıyla Kervan E. ve Sultan Nur Ulu hakkında cinayete iştirak gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu, dosyaya sunulan yeni deliller de ayrıntılı teknik inceleme için TÜBİTAK'a gönderildi.