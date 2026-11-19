Güllü Dosyasında Yeni Suç Duyurusu ve Ses Kayıtları İçin Yeniden İnceleme Talebi
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Şarkıcı Güllü'nün, gerçek adıyla Gül Tut'un 26 Eylül 2025'te Yalova'da yaşamını yitirmesine ilişkin dosyada yeni bir başvuru yapıldı. Güllü'nün ablası Kader Tut'un avukatları, Sultan Nur Ulu ve Kervan E. hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Dilekçede olay gecesine ait ses kayıtlarının yeniden incelenmesi ve evde üçüncü bir kişi olup olmadığının araştırılması isteniyor.
Kader Tut'un avukatları yeni suç duyurusunda bulundu.
Ses kayıtlarındaki sözler dikkat çekti.
Erkek sesinin kimliği belirlenemedi.
Evde üçüncü bir kişi araştırılıyor.
Atla camdan sözü farklı yorumlandı.
İnceleme Jandarma Kriminal'den isteniyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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