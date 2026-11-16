Güllü'nün Öldüğü Gece Telefonda Üçüncü Biri mi Vardı? Ablası Baz Kaydı İncelemesi İstedi

Raporlarda 'At' ve 'Beni izliyo beni izliyo' ifadeleri Sultan Nur Ulu'ya atfedildi. 'Elini de bırakmıyor muydu ki', 'Özür dile', 'Telefonu aç', 'Atla camdan' ve 'Koş annem yok koş' sözlerinin ise Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu belirtildi.

Dikkat çeken ayrıntı ise üçüncü ses oldu. Raporlara göre 'atsın' ve 'Atla camdan' ifadeleri bir erkek sesine ait olabilir. Avukatlar bu sesin, Tuğyan'ın eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu'na ait olduğunu iddia ediyor.

Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları bu raporlara dayanarak Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında 'iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Raporlardaki tespitler taraf avukatlarının iddiası niteliğinde, mahkeme tarafından kanıtlanmış değil.