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Güllü'nün Öldüğü Gece Telefonda Üçüncü Biri mi Vardı? Ablası Baz Kaydı İncelemesi İstedi

Güllü'nün Öldüğü Gece Telefonda Üçüncü Biri mi Vardı? Ablası Baz Kaydı İncelemesi İstedi

Magazin
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
16.11.2026 - 18:01
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Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyada yeni bir iddia gündem oldu. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatlarının hazırlattığı iki ayrı ses analiz raporuna göre, olay gecesine ait ev içi kamera kayıtlarında bir erkek sesi de bulunuyor. Bu sesin Tuğyan Ülkem Gülter’in eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu’na ait olduğu iddia ediliyor. Güllü’nün ablası Kader Tut’un avukatları ise o gece evdeki telefonların baz kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Kaynak: Milliyet

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Güllü'nün ölümünde kızı Tuğyan'a verilen müebbet cezası dosyayı kapatmadı.

Güllü'nün ölümünde kızı Tuğyan'a verilen müebbet cezası dosyayı kapatmadı.

Güllü, 26 Eylül 2025'te Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmış, olay gecesi evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Ekim'de Gülter'i 'üstsoya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak dosya bu kararla kapanmadı. Kararın ardından Gülter'in avukatı istinafa başvurdu, aile cephesinden ise yeni başvurular art arda geldi.

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları, evdeki güvenlik kamerasının kayıtları için iki ayrı ses analiz raporu hazırlattı. Raporlarda kayıttaki ifadelerin üç farklı kişiye ait olduğu öne sürüldü.

Ses raporlarına göre "Atla camdan" sözü iki ayrı kişiye ait olabilir.

Ses raporlarına göre "Atla camdan" sözü iki ayrı kişiye ait olabilir.

Raporlarda 'At' ve 'Beni izliyo beni izliyo' ifadeleri Sultan Nur Ulu'ya atfedildi. 'Elini de bırakmıyor muydu ki', 'Özür dile', 'Telefonu aç', 'Atla camdan' ve 'Koş annem yok koş' sözlerinin ise Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu belirtildi.

Dikkat çeken ayrıntı ise üçüncü ses oldu. Raporlara göre 'atsın' ve 'Atla camdan' ifadeleri bir erkek sesine ait olabilir. Avukatlar bu sesin, Tuğyan'ın eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu'na ait olduğunu iddia ediyor.

Tuğberk Yağız Gülter'in avukatları bu raporlara dayanarak Sultan Nur Ulu ve Kervan Eminoğlu hakkında 'iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Raporlardaki tespitler taraf avukatlarının iddiası niteliğinde, mahkeme tarafından kanıtlanmış değil.

Ablası Kader Tut'un avukatları, o gece evdeki telefonların baz kayıtlarının incelenmesini istedi.

Ablası Kader Tut'un avukatları, o gece evdeki telefonların baz kayıtlarının incelenmesini istedi.

Dosyaya bir hamle de Güllü'nün ablası Kader Tut cephesinden geldi. Kader Tut'un avukatları, ses kayıtlarında farklı konuşmacılara ait olduğu değerlendirilen ifadeler bulunduğunu hatırlatarak olay gecesi evdeki telefonların baz kayıtlarının daraltılarak incelenmesini talep etti.

Talebin amacı, o gece üçüncü kişilerin telefon üzerinden sesli ya da görüntülü bir görüşmeyle olaya dahil olup olmadığını netleştirmek. Böylece kayıttaki erkek sesinin bir telefon görüşmesinden gelip gelmediği de açıklığa kavuşabilir.

Savcılığın suç duyurusu ve baz kaydı talebi hakkında bir karar verip vermediği ise henüz bilinmiyor.

Öte yandan Sultan Nur Ulu hakkında görülen yalan tanıklık davasında mahkeme kısa süre önce ev hapsini kaldırmış, yargılamayı Güllü'nün oğlu adına yapılan suç duyurusuyla ilgili soruşturma sonuçlanana kadar durdurmuştu.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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