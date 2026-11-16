Güllü'nün Öldüğü Gece Telefonda Üçüncü Biri mi Vardı? Ablası Baz Kaydı İncelemesi İstedi
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Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin dosyada yeni bir iddia gündem oldu. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in avukatlarının hazırlattığı iki ayrı ses analiz raporuna göre, olay gecesine ait ev içi kamera kayıtlarında bir erkek sesi de bulunuyor. Bu sesin Tuğyan Ülkem Gülter’in eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu’na ait olduğu iddia ediliyor. Güllü’nün ablası Kader Tut’un avukatları ise o gece evdeki telefonların baz kayıtlarının incelenmesini talep etti.
Kaynak: Milliyet
Güllü'nün ölümünde kızı Tuğyan'a verilen müebbet cezası dosyayı kapatmadı.
Ses raporlarına göre "Atla camdan" sözü iki ayrı kişiye ait olabilir.
Ablası Kader Tut'un avukatları, o gece evdeki telefonların baz kayıtlarının incelenmesini istedi.
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