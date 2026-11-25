Diyarbakır Silvan'da Mağarada Çok Sayıda İnsan Kafatası ve Kemik Bulundu: Soruşturma Başlatıldı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Boyunlu Mahallesi'ndeki, halk arasında Ecnebi Mağarası olarak bilinen bir mağarada çok sayıda insan kafatası ve kemik parçası bulundu. İhbar üzerine Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, bulgular kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar verildi.
Silvan kırsalındaki Ecnebi Mağarası'nda çok sayıda kafatası ve kemik parçası bulundu.
Savcı nezaretinde yapılan keşfe jandarma ve AFAD ekipleri de katıldı.
İHD Diyarbakır Şubesi'nin de aralarında olduğu heyet mağarayı 19 Kasım'da inceledi, Başsavcılığa ivedi soruşturma başvurusu yapıldı.
Kafatası ve kemikler Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü, kimlik ve ölüm nedeni araştırılacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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