Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, İHD Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Barosu ve ÖHD Diyarbakır Şubesi'nin oluşturduğu heyet 19 Kasım'da mağarada inceleme yaptı. İHD Diyarbakır Şubesi Kayıp Komisyonu üyesi Fırat Akdeniz'in de aralarında bulunduğu ekip, yaklaşık 50 metrelik halatla mağaraya indi. Aktarıma göre ikinci katmanda, bazıları çocuklara ait olabileceği tahmin edilen 15-20 kafatası ve yüzlerce insan kemiği görüldü.

Heyetin ortak görüşü, kemiklerin yakın bir döneme ait olabileceği yönünde. soL'un haberinde Silvan kırsalı, 1990'lı yıllarda zorla kaybettirme ve faili meçhul cinayetlerin yaşandığı merkezlerden biri olarak tanımlanıyor. İHD, ÖHD ve Diyarbakır Barosu, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kemiklerin kimlik ve yaş tespiti için Adli Tıp'a gönderilmesini, olay yerinin korunmasını ve bölgede daha önce kaybedilen kişilerin yakınlarından DNA örneği alınmasını talep etti.