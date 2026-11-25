Güller ve Günahlar Ekibinden Cemre Baysel'e Emmy Jesti: Sette Kırmızı Halı Serildi, Sürpriz Tören Düzenlendi!
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Uluslararası Emmy'de En İyi Telenovela ödülünü alan Leyla'nın başrolü Cemre Baysel için bu kez Güller ve Günahlar setinde sürpriz bir kutlama yapıldığı öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan videoya göre dizinin oyuncuları ve ekibi Baysel'e kırmızı halı sererek temsili bir ödül merasimi düzenledi. Murat Yıldırım'la dizinin başrolünü paylaşan Baysel'e uzanan bu jest, Emmy'nin ardından gelen tebriklerin arasında dikkat çekti.
Kaynak: Dedikoducu Çocuk
Cemre Baysel, sürpriz bir şekilde Emmy kazanan Leyla'nın zaferiyle mutluluğunu gizlememişti.
Leyla, Brezilya ve İspanya yapımlarını geride bırakarak en iyi telenovela ödülünü New York'ta aldı.
Güller ve Günahlar setinde Baysel için kırmızı halı serilip sürpriz ödül merasimi düzenlendiği öne sürüldü.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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