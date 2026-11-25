54. Uluslararası Emmy Ödülleri'nin 23 Kasım Pazartesi gecesi New York'ta yapılan töreninde Leyla, Brezilya'dan Garota do Momento ile İspanya'dan Valle Salvaje'nin ikinci sezonunun yanı sıra Ay Yapım'ın Uzak Şehir'ini de geride bırakarak ödülün sahibi oldu. Heykeli yapımcı Kerem Çatay ile yönetmen Hilal Saral teslim aldı; dizi, Kara Sevda, Yargı ve Deha'nın ardından bu kategoride Emmy kazanan dördüncü Türk yapımı olarak kayıtlara geçti.

Cemre Baysel ise ödül haberini Instagram hikâyesine ekleyip altına 'Leyla'm hak ettiğini aldı. Söylenecek çok şey var. Ben şimdilik sadece şükürler olsun diyorum.' notunu düştü. Baysel'in bu sözlerinin ardından, şu anda oynadığı Güller ve Günahlar'ın setinden paylaşıldığı öne sürülen sürpriz tören görüntüleri de sosyal medyada yer buldu.