Haberlere göre dizinin yayın günü çarşambadan pazara alınmış, hikâyeye bir yıllık zaman atlaması eklenmiş ve kadroya Selçuk Yöntem gibi yeni isimler katılmıştı; ancak bu hamleler de izlenme rakamlarını istenen seviyeye çıkaramadı. Gazeteci Birsen Altuntaş, Haziran 2025'te dizinin 40. bölümle final yapacağını ve son bölümün 13 Temmuz'da yayınlanacağını duyurdu.

Final bölümü ise Türkiye'de ekrana gelmedi; haftalarca yeni bölüm yayınlanmayan dizinin finalinin Ağustos 2025'te yurt dışında yayınlandığı haberleri çıktı. Hikâyenin sonunu Türkiye'deki ekranlardan göremeyen izleyiciler için kapanış yarım kalmıştı; dizi adını bu kez bir ödül haberiyle yeniden gündeme getirdi.