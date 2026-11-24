Finali Yayınlanmadan Aniden Kalkmıştı: Emmy Alan Leyla'da Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri'nin Buruk Sevinci
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54. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Telenovela ödülünü kazanan Leyla'nın başrolleri Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri, ödülün ardından sosyal medyadan peş peşe paylaşım yaptı. Baysel 'Leyla'm hak ettiğini aldı' derken söylenecek çok şey olduğunu da yazdı, Vuslateri ise Ay Yapım'ı ve yönetmen Hilal Saral'ı tebrik etti. Ödül, finali Türkiye'de ekrana gelmeden yayından kalkan bir dizinin başarısı olarak da dikkat çekti.
Leyla: Hayat... Aşk... Adalet..., Brezilya yapımı Avenida Brasil'den uyarlanarak 11 Eylül 2024'te NOW'da yayına başladı.
Reytingi beklentinin altında kalan Leyla, final kararının ardından son bölümü Türkiye'de yayınlanmadan ekranlardan çekildi.
Cemre Baysel "hak ettiğini aldı" derken Gonca Vuslateri Ay Yapım ile Hilal Saral'ı tebrik etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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