Paramount+'ta yayınlanacak The JLo Show'un tanıtımı için Drew Barrymore'un konuğu olan Lopez, bugün on yıl öncesinden çok farklı biri olduğunu söyledi.

18 yaşındaki ikizlerinin üniversiteye başlamasıyla kendini bambaşka bir evrede bulduğunu anlatan 57 yaşındaki yıldız, '20'li yaşlarımdan beri bir partnerim ya da çocuklarım olmadan tek başıma kaldığımı sanmıyorum' dedi.

Lopez'e göre bu süreç ona kendini daha iyi tanıma fırsatı da verdi. Ünlü şarkıcı, artık kendinin çok daha farkında ve kendinden çok daha emin olduğunu, kim olduğunun her parçasını kucaklamak istediğini dile getirdi.

Üstelik son haftalarda adı yeni bir aşk iddiasıyla anılan Lopez, bu sözleriyle şu an bir partneri olmadığını da ima etmiş oldu.