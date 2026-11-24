Ne Partner Ne Çocuk: Jennifer Lopez 20'li Yaşlarından Beri İlk Kez Tek Başına Kaldığını Açıkladı
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Jennifer Lopez, The Drew Barrymore Show'da hayatının yeni dönemini anlattı. 18 yaşındaki ikizlerinin üniversiteye gitmesiyle evde yalnız kalan yıldız, 20'li yaşlarından beri ne bir partneri ne de çocuklarıyla birlikte olmadığı bir dönem yaşamadığını söyledi. Kendine sorduğu soruyu da saklamadı: 'Şimdi ne yapacağım?'
KAYNAK: The Drew Barrymore Show
İkizleri üniversiteye giden Jennifer Lopez, 20'li yaşlarından beri ilk kez ne partneriyle ne de çocuklarıyla birlikte!
Aylarca ağladığı dönemde ikizleri için "18 Years" adlı bir şarkı yazdı.
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