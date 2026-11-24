Tren Raylarının Altına Neden Kırma Taş Döşenir?
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Tren raylarının altında ve iki yanında serili sivri köşeli kırma taşlar, ilk bakışta sıradan bir dolgu gibi görünebilir. Oysa bu taşlara balast deniyor ve rayları yerinde tutan sistemin en önemli parçası sayılıyor. Raylar doğrudan yere değil, balast içine gömülü ahşap traverslere bağlanıyor. Düzen yaklaşık 200 yıl önce kuruldu ve o günden beri büyük ölçüde değişmedi.
Balast, traverslerin ve rayların yerinden oynamasını engelliyor
Traversler sert ağaçtan yapılıyor ve etrafı taşla doldurularak sabitleniyor
Raylar traverslere çivilenmiyor, genleşebilsin diye kelepçelerle tutturuluyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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