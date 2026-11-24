Raylar eskiden birleşim yerinden eklenen bir çelik parçayla birbirine bağlanıyordu. Bugün çoğunlukla uçtan uca kaynakla birleştiriliyor.

Rayları traverslere çivilemek ya da cıvatalamak akla yatkın geliyor. Ama ısınıp soğuyunca rayın boyunca ciddi bir hareket oluyor ve bu yüzden işe yaramıyor. Raylar bunun yerine kelepçeler ya da ankrajlarla traverslere tutturuluyor. Böylece aşağıda kalıyor, ama boyuna doğru genleşip büzülebiliyor.

Sonuç, yüzyıllık bir yöntem. Hiçbir şey yere sabit bir bağlantıyla tutturulmadığı halde, binlerce kilometre boyunca insanları ve yükleri taşımayı çok iyi başarıyor.

Balast, traverslerin taşıdığı yükü temele yayıyor. Zemin hareketine, ısıl genleşmeye ve ağırlık farklarına izin veriyor. Yağmur ve karın raydan süzülmesini sağlıyor, rayı kısa sürede ele geçirecek ot ve bitkilerin büyümesini de engelliyor.