David O. Russell'ın 2015 tarihli filmi Joy'da her izleyişimde beni yerimde doğrultan bir sahne var. Jennifer Lawrence'ın canlandırdığı Joy, kendi kendini sıkan bir paspas icat etmiştir. Evde borçlar, bodrum katta hâlâ oturan eski bir koca, her fırsatta ona neyi yapamayacağını hatırlatan bir aile vardır. Sonunda bir televizyon alışveriş kanalına girmeyi başarır. Paspası ilk tanıtan kişi, ürünü hayatında hiç eline almamış, takım elbiseli bir sunucudur. Paspası bir sağa bir sola sallar. Telefonlar susar, tek bir sipariş gelmez.

Joy ısrar eder, ürünü kendisi anlatmak ister. Kanalın yöneticisi tereddüt eder, sonra izin verir. Kamera açıldığında Joy önce donup kalır, kelimeler boğazında düğümlenir. En yakın arkadaşının telefonla yayına bağlanıp sorduğu basit bir soru onu çözer. Sonra mutfağında yüzlerce kez yaptığı şeyi yapar. Paspası sıkar, ellerinin kirlenmediğini gösterir, evi çekip çeviren yorgun insanlara kendi diliyle konuşur. Ekranın köşesindeki sipariş sayacı tırmanmaya başlar.

Film, Joy Mangano'nun gerçek hikâyesinden esinleniyor. Mangano'nun Miracle Mop adlı paspası doksanlı yıllarda televizyonda satılarak koca bir iş hayatının temelini attı. Bende bu sahneden kalan şey ürünün değil, sesin değişmesi oldu. Aynı paspas, aynı stüdyo, aynı izleyici. Değişen tek şey, ürünü anlatan kişinin o ürünü gerçekten yaşamış olmasıydı.

Bu sahne, geçen hafta TOBB'un açıkladığı şirket kuruluş istatistiklerine bakarken yeniden gözümün önüne geldi. 23 Ekim'de yayımlanan verilere göre 2026'nın ilk dokuz ayında Türkiye'de 85.320 şirket kuruldu. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4'lük bir artış demek. Kapanan şirket sayısı ise 20.496 ile yüzde 1,5 geriledi. Kâğıt üzerinde fena bir tablo değil. İnsanlar hâlâ kepenk kaldırıyor, hâlâ risk alıyor, hâlâ bir fikrin peşinden gitmeyi göze alıyor.

Asıl dikkatimi çeken satırlar biraz aşağıdaydı. Eylül ayında kurulan limited şirketlerin ortaklarının yalnızca yüzde 17'si kadın. Anonim şirketlerde bu oran yüzde 14,3'e iniyor. Gerçek kişi ticari işletmelerde yüzde 15,7. Yani yeni bir limited şirketin kuruluş masasına oturan kabaca her altı kişiden yalnızca biri kadın. İşin büyüğüne, sermayenin ağırına doğru gidildikçe o sandalye daha da yalnızlaşıyor.