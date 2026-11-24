Üstelik bu oran yalnızca kâğıt üzerindeki ortaklığı sayıyor. Ticaret sicilinde bir kadının adının yazılı olması, o kadının şirketin kararlarında gerçekten söz sahibi olduğu anlamına gelmiyor. Hepimiz, kurulurken eşin ya da kızın adının hisse listesine yazıldığı, sonra da o ismin yıllarca yalnızca imza gereken günlerde hatırlandığı şirketler biliriz. Bunu kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Sadece şunu düşünüyorum: Yüzde 17 bile, gerçek söz hakkını ölçen bir sayı olsaydı belki daha da küçük çıkardı. Bir şirketin kuruluş belgesindeki isim ile toplantıda son sözü söyleyen ses her zaman aynı kişiye ait olmuyor. Joy'un paspasının üzerinde de onun adı yazıyordu. Yine de kamera önce başkasına verilmişti.
Bu tabloyu okurken yapılabilecek en kolay şey, meseleyi cesarete bağlamak. Kadınlar risk almıyor deyip geçmek. Bu cümleyi sohbetlerde çok duyarım, her duyduğumda da içim biraz burkulur. Çünkü aynı istatistiğin içinde başka bir satır daha var ve o satır bu kolay açıklamayı tek başına sarsıyor.
Eylülde kurulan kooperatiflerde kadın ortakların payı yüzde 31,3. Limited şirketteki oranın neredeyse iki katı. Kooperatif sayısının küçük olduğunu, tek bir ayın verisiyle büyük hüküm kurulamayacağını kabul ediyorum. Yine de bu fark bana bir şey söylüyor. Kadınlar girişimden kaçmıyor. Yalnız yürümek yerine birlikte yürüyebildikleri yerde sayıları birden artıyor. Kooperatif, birlikte yürümenin hukuktaki adı. Riskten korkan insanların değil, riski paylaşarak taşınabilir hale getiren insanların tercihi.
Girişimcilik literatüründe bu konuda beni en çok düşündüren çalışmalardan biri Dana Kanze ve arkadaşlarının araştırması. Ekip, ABD'de yıllarca düzenlenen tanınmış bir girişim yarışmasında yatırımcıların kurucularla yaptığı soru cevap oturumlarını tek tek inceledi. Ortaya çıkan tablo şaşırtıcıydı. Yatırımcılar erkek kuruculara daha çok kazanç ve büyüme üzerine sorular soruyordu. Ne kadar büyüyeceksin, pazarın nereye kadar genişleyecek gibi. Kadın kuruculara ise daha çok kayıp ve güvenlik üzerine sorular yöneltiliyordu. Rakip gelirse ne yapacaksın, ekibin dağılırsa ne olacak gibi. Kayıptan korunma soruları alan kurucuların sonunda daha az yatırım topladığı görüldü. İşin daha da ilginç yanı, bu soruları kadın yatırımcıların da aynı şekilde sormasıydı. Yani mesele kimsenin kötü niyeti değil, hepimizin kafasına yerleşmiş sessiz bir alışkanlıktı.
Sana sorulan soru, senin hakkında verilmiş kararın ilk taslağıdır.
Bu bulguyu tamamlayan bir deney daha var ve Joy'un hikâyesine tuhaf biçimde benziyor. Harvard, Wharton ve MIT'den araştırmacıların 2014'te yayımladığı çalışmada katılımcılara aynı yatırım sunumu izletildi. Görüntüler aynıydı, kelimeler aynıydı. Tek fark, sunumu anlatan sesin bir erkek ya da bir kadın sesi olmasıydı. Katılımcılar kelimesi kelimesine aynı fikri, erkek sesle anlatıldığında belirgin biçimde daha çok destekledi. Paspas aynıydı. Değişen yalnızca sesti, bu kez ters yönde.
Joy'un sahnesine dönelim. Takım elbiseli sunucu kötü biri değildi. Sadece paspasın ne işe yaradığını bilmiyordu, ürünü bir dekor gibi tutuyordu. Bizim iş dünyamızda da kadın girişimcinin önündeki engel çoğu zaman yüzüne kapanan bir kapı şeklinde gelmiyor. Daha sessiz geliyor. Banka görüşmesinde eşinizin ne iş yaptığını soran bir memurla geliyor. Tedarikçinin telefonda kibarca patronla görüşmek istemesiyle geliyor. Akşam yedide başlayan bir toplantıya çocuğu kime bırakacağını düşünürken geliyor.
Kapıyı kapatmayan ama eşiği yükselten soru, duvardan daha zor aşılır.