Lopez, egzersizin yanında beslenme alışkanlıklarını da değiştirdi. Eskiden pirinç, fasulye, ekmek, tereyağı, domuz eti ve kızartma gibi yiyecekleri sık tükettiğini söyleyen şarkıcı, bugün balık, protein ve yeşil sebzelere ağırlık veriyor. Beslenmesine dikkat etmesinin sebebini de başkaları için değil, kendisini iyi hissetmek için yaptığını söyleyerek anlattı.

Lopez, eski alışkanlıklarını ve değişimi şu ifadelerle aktardı:

'Ne yiyorum? Bunu parça parça anlatalım. Eskiden istediğim her şeyi yiyordum. Ancak biraz yaş aldığımda bunu değiştirmem gerektiğini fark ettim.'

Bugünkü düzenini ise şu cümlelerle özetledi:

'Çok fazla balık yiyorum. Bol protein ve bol yeşillik tüketiyorum.'