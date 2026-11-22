Jennifer Lopez 57 Yaşında Formunu Koruma Rutinini Anlattı: Vücudunu Değiştiren Egzersizi Açıkladı
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57 yaşındaki Jennifer Lopez, Friends Keep Secrets podcast programına katılarak formunu korumak için uyguladığı egzersiz ve beslenme rutinini anlattı. Ünlü şarkıcı, yaş ilerledikçe kas kaybının başladığını fark ettiği için alışkanlıklarını değiştirdiğini söyledi. Lopez, yıllardır sürdürdüğü antrenmanın yanında yeme içme düzenindeki değişikliklere ve günlük su tüketimine de değindi.
Kas kaybı başlayınca antrenmanını değiştirdi.
Beslenme düzeni de değişti.
Su içiyor, kafein tüketmiyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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