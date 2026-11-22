2012 yılında hepimize görünmez bir atın üstünde dans ettiren ve YouTube’un izlenme sayacını bozan PSY, aslında Güney Kore'de zaten çok ünlü bir isimdi ama dünya onu bu tek dev hitle tanıdı. Peki sonra ne mi yaptı? Sahne önünden biraz çekilip mikrofonu genç yeteneklere devretti ve 'P Nation' adında dev bir eğlence ve plak şirketi kurarak K-Pop dünyasının en güçlü patronlarından birine dönüştü!