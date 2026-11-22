Sadece Tek Bir Hit Çıkarıp Sırra Kadem Basan Müzisyenlerin Şimdi Ne Yaptığına Çok Şaşıracaksınız!
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Müzik dünyasında 'One-Hit Wonder' olarak bilinen öyle isimler var ki; tek bir şarkıyla tüm dünyayı salladılar, aylarca her yerde çaldılar ve sonra bir anda ortadan kayboldular! Peki o tek şarkıyla hafızamıza kazınan bu isimler şu an ne yapıyor dersiniz?
Gotye (Somebody That I Used to Know)
Las Ketchup (The Ketchup Song - Aserejé)
Vanilla Ice (Ice Ice Baby)
Ragga Oktay (Çukulata Kız)
PSY (Gangnam Style)
Haddaway (What Is Love)
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