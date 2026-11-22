Hayatımızın akışını değiştirmek, sabah 6’da uyanıp buz gibi suya girmek, altılı squat rutinine başlamak ya da 'bugün milat' diyerek masaya yumruk vurmak her zaman o kadar da kolay değil. Bazen yorgunluk halimizden çamaşırları katlamak bile büyük bir entelektüel ve fiziksel efor gibi gelir.

Ama neyse ki rock'ından popuna, Türkçe alternatifinden 90’lar nostaljisine kadar insanlığın imdadına koşan 'sıfır eforla maksimum gaza gelme' kataloğumuz var.