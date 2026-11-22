Hayatımızda Bir Şey Değiştirmeden Bize Gaz Veren Şarkılar
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Hayatımızın akışını değiştirmek, sabah 6’da uyanıp buz gibi suya girmek, altılı squat rutinine başlamak ya da 'bugün milat' diyerek masaya yumruk vurmak her zaman o kadar da kolay değil. Bazen yorgunluk halimizden çamaşırları katlamak bile büyük bir entelektüel ve fiziksel efor gibi gelir.
Ama neyse ki rock'ından popuna, Türkçe alternatifinden 90’lar nostaljisine kadar insanlığın imdadına koşan 'sıfır eforla maksimum gaza gelme' kataloğumuz var.
Şebnem Ferah – Koridor
Mor ve Ötesi – Cambaz
Tarkan – Şımarık
Pentagram – Şeytan Bunun Neresinde?
Duman – Sor Bana Pişman mıyım
Sertab Erener – Rengârenk
Kenan Doğulu – Zevk Alalım
Barış Manço - Ali Yazar Veli Bozar
Linkin Park – In the End
Ceza – Holocaust
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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