Sıla, cumartesi akşamı İstanbul'da sahne alarak hayranlarıyla bir araya geldi. Repertuvarındaki sevilen parçaları seslendiren şarkıcı, geceyi izleyenlerle birlikte geçirdi. Sahneden çıkan görüntülerde Sıla'nın kıyafeti en çok dikkat çeken ayrıntı oldu.