Sıla'nın İstanbul Konserindeki Karın Kasları Sosyal Medyada Konuşulmaya Başladı
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Sıla İstanbul'da sahne aldı.
Sahne tarzı gündem oldu.
Karın kasları ilk kez konuşulmuyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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