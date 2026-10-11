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Sıla'nın 101 Yaşındaki Anneannesi İlk Kez Görüntülendi: Zarafetiyle Göz Kamaştırdı!

Sıla'nın 101 Yaşındaki Anneannesi İlk Kez Görüntülendi: Zarafetiyle Göz Kamaştırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
11.10.2026 - 17:53
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Yıllardır hem güçlü sesi hem de kendine has tarzıyla Türk pop müziğinin en sevilen isimleri arasında yer alan Sıla, yoğun konser temposuna hız kesmeden devam ediyor. Bu kez İzmir Kültürpark'ta sahneye çıkan ünlü şarkıcıyı izleyenler arasında çok özel biri de vardı. Sıla'nın 101 yaşındaki anneannesi Süheyla Hanım, torununu dinlemek için konsere geldi. İlk kez görüntülenen Süheyla Hanım zarafetiyle dikkat çekerken, Sıla'yla yaşadığı tatlı diyalog da geceye damgasını vurdu. İşin içine İlker Kaleli girince ortaya kahkahalarla biten bir anneanne-torun anı çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Kendine has sesi, şarkıları ve sahne performanslarıyla yıllardır Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Sıla, kariyerinin en yoğun dönemlerinden birini yaşamaya devam ediyor.

Kendine has sesi, şarkıları ve sahne performanslarıyla yıllardır Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Sıla, kariyerinin en yoğun dönemlerinden birini yaşamaya devam ediyor.

2000'li yılların ortalarında müzik dünyasına adım atan, geniş kitlelerin hayatına ise Sıla albümü ve kısa sürede dillere dolanan “...Dan Sonra” ile giren Sıla Gençoğlu, o günden bu yana Türk popunun kendine ait bir köşe açmayı başaran isimlerinden biri oldu. Sevişmeden Uyumayalım, Acısa da Öldürmez, Vaziyetler, Yan Benimle, Boş Yere ve Kafa gibi peş peşe gelen şarkılarıyla kariyerini sağlamlaştıran Sıla, yalnızca güçlü yorumuyla değil, kaleminden çıkan şarkı sözleriyle de yıllar içerisinde geniş bir dinleyici kitlesi oluşturdu.

Üstelik Sıla'nın yıllardır hız kesmediği alanların başında sahne geliyor. Türkiye'nin dört bir yanında konser vermeye devam eden, özellikle yaz aylarında bir şehirden diğerine koşturan ünlü şarkıcının konserleri de her seferinde büyük ilgi görüyor. Sahnedeki enerjisi, seyircisiyle kurduğu samimi iletişim ve yıllar içerisinde biriken hitleri sayesinde konserleri yalnızca şarkıların söylendiği gecelerden çok, hep bir ağızdan eşlik edilen dev buluşmalara dönüşüyor.

Bu kez durağı ise memleketi İzmir oldu. Kültürpark sahnesine çıkan Sıla'yı dinlemeye gelen binlerce kişinin arasında öyle özel bir misafir vardı ki, gecenin en tatlı anlarından biri sahnede değil seyircilerin arasında yaşandı. Çünkü Sıla'yı bu kez 101 yaşındaki anneannesi Süheyla Hanım da izlemeye gelmişti!

Sıla'nın 101 yaşındaki anneannesi Süheyla Hanım'ı ilk kez görmemiz bir yana, anneanne-torunun konser sırasında yaşadığı diyalog da geceye damgasını vurdu!

Torununun konserini izlemek için Kültürpark'a gelen Süheyla Hanım'ı fark eden Sıla, konserin bir bölümünde sahneden inerek anneannesinin yanına gitti. Böylece bugüne kadar gözlerden uzak kalan 101 yaşındaki Süheyla Hanım da ilk kez görüntülenmiş oldu. Yaşına rağmen konser alanına gelerek torununu yalnız bırakmaması zaten başlı başına içimizi ısıtırken, bakımlı hali, zarafeti ve asaletiyle de dikkatleri üzerine çekti. Sıla'nın anneannesine olan sevgisi de o anlara fazlasıyla yansıdı.

Asıl tatlılık ise ikili konuşmaya başlayınca yaşandı. Süheyla Hanım torununa “Nasılsın, takip ediyorum seni” deyince Sıla'nın teyzesi araya girerek anneannesinin yalnızca Sıla'yı takip etmediğini söyledi. Meğer Süheyla Hanım'ın radarında Sıla'nın uzun süredir aşk yaşadığı İlker Kaleli de varmış! Teyzesinin “İlker'i de takip ediyor” demesi üzerine hem Sıla hem de konseri izleyenler kahkahalara boğuldu.

101 yaşında torununun konserine gelip en önlerden desteğini eksik etmeyen, üstüne bir de magazin gündemini kaçırmadığını belli eden Süheyla Hanım geceyi resmen çaldı desek yeridir. 😅 İlk kez gördüğümüz Süheyla Hanım'ın zarafetini görünce de insanın aklına ister istemez aynı şey geliyor: Sıla'nın o kendine has asil havasının nereden geldiği biraz belli oldu sanki!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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