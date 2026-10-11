Sıla'nın 101 Yaşındaki Anneannesi İlk Kez Görüntülendi: Zarafetiyle Göz Kamaştırdı!

2000'li yılların ortalarında müzik dünyasına adım atan, geniş kitlelerin hayatına ise Sıla albümü ve kısa sürede dillere dolanan “...Dan Sonra” ile giren Sıla Gençoğlu, o günden bu yana Türk popunun kendine ait bir köşe açmayı başaran isimlerinden biri oldu. Sevişmeden Uyumayalım, Acısa da Öldürmez, Vaziyetler, Yan Benimle, Boş Yere ve Kafa gibi peş peşe gelen şarkılarıyla kariyerini sağlamlaştıran Sıla, yalnızca güçlü yorumuyla değil, kaleminden çıkan şarkı sözleriyle de yıllar içerisinde geniş bir dinleyici kitlesi oluşturdu.

Üstelik Sıla'nın yıllardır hız kesmediği alanların başında sahne geliyor. Türkiye'nin dört bir yanında konser vermeye devam eden, özellikle yaz aylarında bir şehirden diğerine koşturan ünlü şarkıcının konserleri de her seferinde büyük ilgi görüyor. Sahnedeki enerjisi, seyircisiyle kurduğu samimi iletişim ve yıllar içerisinde biriken hitleri sayesinde konserleri yalnızca şarkıların söylendiği gecelerden çok, hep bir ağızdan eşlik edilen dev buluşmalara dönüşüyor.

Bu kez durağı ise memleketi İzmir oldu. Kültürpark sahnesine çıkan Sıla'yı dinlemeye gelen binlerce kişinin arasında öyle özel bir misafir vardı ki, gecenin en tatlı anlarından biri sahnede değil seyircilerin arasında yaşandı. Çünkü Sıla'yı bu kez 101 yaşındaki anneannesi Süheyla Hanım da izlemeye gelmişti!