Sıla'nın 101 Yaşındaki Anneannesi İlk Kez Görüntülendi: Zarafetiyle Göz Kamaştırdı!
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Yıllardır hem güçlü sesi hem de kendine has tarzıyla Türk pop müziğinin en sevilen isimleri arasında yer alan Sıla, yoğun konser temposuna hız kesmeden devam ediyor. Bu kez İzmir Kültürpark'ta sahneye çıkan ünlü şarkıcıyı izleyenler arasında çok özel biri de vardı. Sıla'nın 101 yaşındaki anneannesi Süheyla Hanım, torununu dinlemek için konsere geldi. İlk kez görüntülenen Süheyla Hanım zarafetiyle dikkat çekerken, Sıla'yla yaşadığı tatlı diyalog da geceye damgasını vurdu. İşin içine İlker Kaleli girince ortaya kahkahalarla biten bir anneanne-torun anı çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Kendine has sesi, şarkıları ve sahne performanslarıyla yıllardır Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Sıla, kariyerinin en yoğun dönemlerinden birini yaşamaya devam ediyor.
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Sıla'nın 101 yaşındaki anneannesi Süheyla Hanım'ı ilk kez görmemiz bir yana, anneanne-torunun konser sırasında yaşadığı diyalog da geceye damgasını vurdu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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