14. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Sezen Taş'ın Geçmişine Dair Dikkat Çeken Detay!
Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın Mersin'de bir apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştü. İki çocuk annesi genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair ortaya atılan iddialar da gündeme gelmişti. Kızını son yolculuğuna uğurlarken tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğulan Atilla Taş'ın feryadı ise yürekleri dağlamıştı.
Ardından Sezen Taş'ın eski eşi Uğur Haliloğlu, hakkında ortaya atılan iddialara yanıt vermek için sessizliğini bozmuştu. Yaşananların yankıları sürerken Bircan Bali, Sezen Taş'ın henüz üç yaşındayken de benzer bir olay yaşadığını öne sürdü. Bali'nin yıllar öncesine dair anlattıkları dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Şarkıcı Atilla Taş, geçtiğimiz günlerde aldığı acı haberle adeta yıkıldı. Ünlü ismin henüz 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın 14. kattan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Henüz 34 yaşında hayata veda eden Sezen Taş, 9 Ekim'de Mersin'de gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Kızının tabutuna sarılan Atilla Taş'ın feryadı ise hepimizin yüreğini dağladı.
Yaşananların yankıları henüz dinmemişken Bircan Bali, Sezen Taş'ın çocukluğuna dair oldukça dikkat çeken bir detayı gündeme getirdi. Üstelik Bali'nin iddiasına göre genç kadın, henüz üç yaşındayken de benzer bir olay yaşamış!
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