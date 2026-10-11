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14. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Sezen Taş'ın Geçmişine Dair Dikkat Çeken Detay!

14. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Sezen Taş'ın Geçmişine Dair Dikkat Çeken Detay!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
11.10.2026 - 17:08
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Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın Mersin'de bir apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştü. İki çocuk annesi genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, olayın nasıl gerçekleştiğine dair ortaya atılan iddialar da gündeme gelmişti. Kızını son yolculuğuna uğurlarken tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğulan Atilla Taş'ın feryadı ise yürekleri dağlamıştı. 

Ardından Sezen Taş'ın eski eşi Uğur Haliloğlu, hakkında ortaya atılan iddialara yanıt vermek için sessizliğini bozmuştu. Yaşananların yankıları sürerken Bircan Bali, Sezen Taş'ın henüz üç yaşındayken de benzer bir olay yaşadığını öne sürdü. Bali'nin yıllar öncesine dair anlattıkları dikkat çekti.

 Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Şarkıcı Atilla Taş, geçtiğimiz günlerde aldığı acı haberle adeta yıkıldı. Ünlü ismin henüz 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın 14. kattan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şarkıcı Atilla Taş, geçtiğimiz günlerde aldığı acı haberle adeta yıkıldı. Ünlü ismin henüz 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ın 14. kattan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

8 Ekim sabahı Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'ndeki Liparis 5 Tatil Sitesi'nde meydana gelen olayda, iki çocuk annesi Sezen Taş'ın yaşadığı apartmanın 14. katından düştüğü bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilse de ne yazık ki genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

 Sezen Taş'ın cansız bedeni, ölümünün araştırılması için otopsiye götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk haberlerin ardından Taş'ın intihar etmiş olabileceği yönünde iddialar da ortaya atıldı. Ancak Sezen Taş'ın 14. kattan nasıl düştüğüne, olayın kaza mı yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiğine ilişkin henüz resmi olarak kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı. 

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi ailesine teslim edilen genç kadının ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Henüz 34 yaşında hayata veda eden Sezen Taş, 9 Ekim'de Mersin'de gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Kızının tabutuna sarılan Atilla Taş'ın feryadı ise hepimizin yüreğini dağladı.

Henüz 34 yaşında hayata veda eden Sezen Taş, 9 Ekim'de Mersin'de gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Kızının tabutuna sarılan Atilla Taş'ın feryadı ise hepimizin yüreğini dağladı.

Mezitli Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Atilla Taş'ın yanı sıra Sezen Taş'ın annesi İlkay Sarıköse, ailesi ve yakınları katıldı. Kızının tabutunun başından bir an olsun ayrılmak istemeyen acılı babanın, gözyaşları içinde “Babam, ben geldim babam” diyerek feryat ettiği anlar hepimizi kahretti. Yakınlarının teselli etmeye çalıştığı Atilla Taş'ın yaşadığı tarifsiz acı, cenazeye damga vurdu. 

Sezen Taş'ın ölümünün ardından gündeme gelen bir diğer konuysa eski eşi Uğur Haliloğlu'yla yaşadığı ayrılık ve çocuklarıyla ilgili ortaya atılan iddialar oldu. Sessizliğini bozan Haliloğlu, Sezen Taş'la 11 ay önce karşılıklı anlaşarak boşandıklarını, aralarında devam eden bir boşanma süreci ya da kavga olduğu yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Çocuklarını annelerinin haberi olmadan Trabzon'a götürdüğü iddialarını da kesin bir dille reddeden Haliloğlu, bu kararın Sezen Taş'ın bilgisi ve onayı dahilinde, pedagogların da yönlendirmesiyle alındığını söyledi. 

İki evladının annesini kaybetmenin tarifsiz acısını yaşadığını belirten Haliloğlu, çocuklarının bu süreci en az hasarla atlatabilmesi için çabaladığını vurguladı. Eski eşinin anısına saygısından dolayı özel hayatlarına ilişkin daha fazla konuşmayacağını söyleyen Haliloğlu, kendisi hakkında asılsız iddialar ortaya atanlarla ilgili hukuki süreç başlatacağını da duyurdu.

Yaşananların yankıları henüz dinmemişken Bircan Bali, Sezen Taş'ın çocukluğuna dair oldukça dikkat çeken bir detayı gündeme getirdi. Üstelik Bali'nin iddiasına göre genç kadın, henüz üç yaşındayken de benzer bir olay yaşamış!

Beyaz TV'de program yapan Bircan Bali, Sezen Taş'ın ölümünü ele aldığı sırada yıllar öncesine uzanan bir iddiadan bahsetti. Bali'nin anlattığına göre Sezen Taş, henüz üç yaşındayken yine aynı sitede, dördüncü ya da beşinci kattaki bir balkondan düşmüştü. 

Küçücük bir çocukken oyuncak bebeğinin balkondan düşmesi üzerine onu yakalamaya çalışırken kendisinin de düştüğü yönünde anlatımlar olduğunu söyleyen Bali, bu bilgilerin yer aldığı paylaşımlara aileyi tanıyan kişilerin ve akrabaların da yorum yaptığını, anlatılanları yalanlamadıklarını öne sürdü. 

Elbette tüm bunlar şu an için yalnızca Bircan Bali'nin aktardığı, doğruluğu henüz teyit edilmemiş iddialar. Sezen Taş'ın çocukluğunda gerçekten böyle bir olay yaşanıp yaşanmadığına dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Henüz 34 yaşında hayata veda eden Sezen Taş'a bir kez daha Allah'tan rahmet, başta ailesi ve iki evladı olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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