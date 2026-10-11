14. Kattan Düşerek Hayatını Kaybeden Sezen Taş'ın Geçmişine Dair Dikkat Çeken Detay!

Beyaz TV'de program yapan Bircan Bali, Sezen Taş'ın ölümünü ele aldığı sırada yıllar öncesine uzanan bir iddiadan bahsetti. Bali'nin anlattığına göre Sezen Taş, henüz üç yaşındayken yine aynı sitede, dördüncü ya da beşinci kattaki bir balkondan düşmüştü.

Küçücük bir çocukken oyuncak bebeğinin balkondan düşmesi üzerine onu yakalamaya çalışırken kendisinin de düştüğü yönünde anlatımlar olduğunu söyleyen Bali, bu bilgilerin yer aldığı paylaşımlara aileyi tanıyan kişilerin ve akrabaların da yorum yaptığını, anlatılanları yalanlamadıklarını öne sürdü.

Elbette tüm bunlar şu an için yalnızca Bircan Bali'nin aktardığı, doğruluğu henüz teyit edilmemiş iddialar. Sezen Taş'ın çocukluğunda gerçekten böyle bir olay yaşanıp yaşanmadığına dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Henüz 34 yaşında hayata veda eden Sezen Taş'a bir kez daha Allah'tan rahmet, başta ailesi ve iki evladı olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz.