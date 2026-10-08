Bir Dönemin Gamzeli Güzeliydi: Perihan Abla'nın Sevil'i Songül Ülkü'nün Son Hali Ortaya Çıktı!

1986 yılında TRT ekranlarında yayın hayatına başlayan Perihan Abla, Türk televizyon tarihinin en sıcak, en samimi mahalle hikayelerinden biriydi. 1988 yılına kadar ekranlarda kalan dizi, yalnızca bir mahallede yaşananları değil, komşuluğun, dayanışmanın ve aile olmanın güzelliğini de izleyiciyle buluşturuyordu. Başrolünde usta oyuncu Perran Kutman'ın yer aldığı yapımda, iki kardeşine hem annelik hem babalık yapan Perihan'ın hayatı anlatılıyordu. Bir yanda ona deliler gibi aşık olan ama bir türlü muradına eremeyen Şakir, diğer yanda mahallenin bütün olup biteninden haberdar Meraklı Melahat vardı.

Şevket Altuğ, Ercan Yazgan, Tuluğ Çizgen, Cihat Tamer ve Songül Ülkü gibi birbirinden kıymetli isimleri buluşturan dizi, her karakteriyle izleyicinin hayatında ayrı bir yer edinmişti. Bugün dönüp baktığımızda yalnızca oyuncularını değil, o mahalledeki samimiyeti de özlediğimizi fark ediyoruz. Çünkü Perihan Abla, izleyicisine kendisini gerçekten o mahallenin bir parçasıymış gibi hissettirmeyi başaran yapımlardandı.

Üstelik üzerinden geçen onca yıla rağmen dizinin karakterleri hala hafızalarımızda. Kimisi oyunculuk kariyerine devam etti, kimisi bambaşka bir hayat kurdu, kimisi de gözlerden uzaklaşmayı tercih etti. İşte o isimlerden biri de dizinin güzelliğiyle dikkat çeken Sevil'iydi.