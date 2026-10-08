Bir Dönemin Gamzeli Güzeliydi: Perihan Abla'nın Sevil'i Songül Ülkü'nün Son Hali Ortaya Çıktı!
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Bir dönemin televizyon ekranlarına damga vuran Perihan Abla dizisini hatırlamayan yoktur. Mahallenin birbirinden renkli karakterleri arasında bir isim vardı ki gamzeli gülüşüyle hafızalara kazınmıştı. Perran Kutman'ın canlandırdığı Perihan'ın kardeşi Sevil'e hayat veren Songül Ülkü, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla da çok konuşulmuştu. Özellikle Perran Kutman hakkında söyledikleri, dizinin kamera arkasında yaşandığını iddia ettiği olayları gündeme getirmişti. Peki, bir dönemin gamzeli güzeli Songül Ülkü şimdi ne yapıyor, nasıl görünüyor?
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Televizyonun tek kanallı günlerinden bugüne unutulmayan öyle diziler var ki aradan neredeyse 40 yıl geçse de bir sahnesini gördüğümüzde kendimizi yeniden o yıllarda buluyoruz. Perihan Abla da onlardan biri!
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Perihan Abla'nın unutulmaz karakterlerinden biri de güzelliği, gamzeleri ve gülümsemesiyle dikkat çeken Sevil'di. Bu karaktere hayat veren Songül Ülkü, dönemin en çok merak edilen yüzlerinden biri olmuştu.
Peki, Perihan Abla'nın gamzeli güzeli Songül Ülkü şimdi nerede, ne yapıyor? Bir dönemin hafızalara kazınan oyuncusunun yıllar içindeki değişimi de en az hayat hikâyesi kadar merak ediliyor.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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