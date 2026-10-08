article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bir Dönemin Gamzeli Güzeliydi: Perihan Abla'nın Sevil'i Songül Ülkü'nün Son Hali Ortaya Çıktı!

Bir Dönemin Gamzeli Güzeliydi: Perihan Abla'nın Sevil'i Songül Ülkü'nün Son Hali Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
08.10.2026 - 23:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bir dönemin televizyon ekranlarına damga vuran Perihan Abla dizisini hatırlamayan yoktur. Mahallenin birbirinden renkli karakterleri arasında bir isim vardı ki gamzeli gülüşüyle hafızalara kazınmıştı. Perran Kutman'ın canlandırdığı Perihan'ın kardeşi Sevil'e hayat veren Songül Ülkü, yıllar sonra yaptığı açıklamalarla da çok konuşulmuştu. Özellikle Perran Kutman hakkında söyledikleri, dizinin kamera arkasında yaşandığını iddia ettiği olayları gündeme getirmişti. Peki, bir dönemin gamzeli güzeli Songül Ülkü şimdi ne yapıyor, nasıl görünüyor?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Televizyonun tek kanallı günlerinden bugüne unutulmayan öyle diziler var ki aradan neredeyse 40 yıl geçse de bir sahnesini gördüğümüzde kendimizi yeniden o yıllarda buluyoruz. Perihan Abla da onlardan biri!

Televizyonun tek kanallı günlerinden bugüne unutulmayan öyle diziler var ki aradan neredeyse 40 yıl geçse de bir sahnesini gördüğümüzde kendimizi yeniden o yıllarda buluyoruz. Perihan Abla da onlardan biri!

1986 yılında TRT ekranlarında yayın hayatına başlayan Perihan Abla, Türk televizyon tarihinin en sıcak, en samimi mahalle hikayelerinden biriydi. 1988 yılına kadar ekranlarda kalan dizi, yalnızca bir mahallede yaşananları değil, komşuluğun, dayanışmanın ve aile olmanın güzelliğini de izleyiciyle buluşturuyordu. Başrolünde usta oyuncu Perran Kutman'ın yer aldığı yapımda, iki kardeşine hem annelik hem babalık yapan Perihan'ın hayatı anlatılıyordu. Bir yanda ona deliler gibi aşık olan ama bir türlü muradına eremeyen Şakir, diğer yanda mahallenin bütün olup biteninden haberdar Meraklı Melahat vardı.

Şevket Altuğ, Ercan Yazgan, Tuluğ Çizgen, Cihat Tamer ve Songül Ülkü gibi birbirinden kıymetli isimleri buluşturan dizi, her karakteriyle izleyicinin hayatında ayrı bir yer edinmişti. Bugün dönüp baktığımızda yalnızca oyuncularını değil, o mahalledeki samimiyeti de özlediğimizi fark ediyoruz. Çünkü Perihan Abla, izleyicisine kendisini gerçekten o mahallenin bir parçasıymış gibi hissettirmeyi başaran yapımlardandı.

Üstelik üzerinden geçen onca yıla rağmen dizinin karakterleri hala hafızalarımızda. Kimisi oyunculuk kariyerine devam etti, kimisi bambaşka bir hayat kurdu, kimisi de gözlerden uzaklaşmayı tercih etti. İşte o isimlerden biri de dizinin güzelliğiyle dikkat çeken Sevil'iydi.

Perihan Abla'nın unutulmaz karakterlerinden biri de güzelliği, gamzeleri ve gülümsemesiyle dikkat çeken Sevil'di. Bu karaktere hayat veren Songül Ülkü, dönemin en çok merak edilen yüzlerinden biri olmuştu.

Perihan Abla'nın unutulmaz karakterlerinden biri de güzelliği, gamzeleri ve gülümsemesiyle dikkat çeken Sevil'di. Bu karaktere hayat veren Songül Ülkü, dönemin en çok merak edilen yüzlerinden biri olmuştu.

1963 yılında Muğla'da dünyaya gelen Songül Ülkü, Perihan Abla dizisinde Perran Kutman'ın canlandırdığı Perihan'ın kız kardeşi Sevil karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Gamzeli gülüşüyle hafızalara kazınan Ülkü, dizinin ardından sinema dünyasında da boy göstermeye başladı.

Umut Sokağı, Anayurt Oteli, On Kadın, Bir Beyin Oğlu ve Bir Aşk Yeter gibi yapımlarda rol alan oyuncu, bir dönem şarkıcılık ve işletmecilikle de ilgilendi. Ancak yıllar sonra yaptığı açıklamalar, kariyerinden çok Perihan Abla setinde yaşadığını öne sürdüğü olaylarla gündeme gelmesine neden oldu.

2019 yılında 2. Sayfa programına konuk olan Ülkü, Perran Kutman'la kamera arkasında ciddi anlaşmazlıklar yaşadığını iddia etti. Başlangıçta aralarının oldukça iyi olduğunu ancak sete dahil olan bir pedagogun ardından ilişkilerinin bozulduğunu anlatan oyuncu, söz konusu kişinin o dönemki sevgilisine ilgi duyduğunu ve kendisine zarar vermeye çalıştığını ileri sürdü.

Bu süreçten sonra dizideki sahnelerinin azaltıldığını söyleyen Ülkü, Perran Kutman'ın kendisine karşı küçümseyici ve alaycı tavırlar sergilediğini de iddia etti. Hatta yaşadıklarından öylesine etkilendiğini anlattı ki dizinin bitmesinin ardından burnunu ameliyat ettirdiğini, setteki ışıklandırmadan da şikâyetçi olduğunu dile getirdi. Yıllar sonra kendisine gelen bir proje teklifini de Perran Kutman nedeniyle kabul etmediğini açıklayan Ülkü, bir daha onunla aynı projede yer almak istemediğini açıkça ifade etti.

İzleyicinin hafızasında sıcacık bir mahalle hikayesi olarak kalan Perihan Abla dizisinin kamera arkasına ilişkin bu açıklamalar, yıllar sonra magazin gündeminde geniş yer buldu. Elbette bunların Songül Ülkü'nün kendi anlatımı olduğunu, yaşananlara ilişkin Perran Kutman'ın görüşünü yansıtmadığını da belirtelim.

Peki, Perihan Abla'nın gamzeli güzeli Songül Ülkü şimdi nerede, ne yapıyor? Bir dönemin hafızalara kazınan oyuncusunun yıllar içindeki değişimi de en az hayat hikâyesi kadar merak ediliyor.

Peki, Perihan Abla'nın gamzeli güzeli Songül Ülkü şimdi nerede, ne yapıyor? Bir dönemin hafızalara kazınan oyuncusunun yıllar içindeki değişimi de en az hayat hikâyesi kadar merak ediliyor.

Perihan Abla ile tanındığı günlerin ardından farklı sinema projelerinde izlediğimiz Songül Ülkü, zaman içerisinde televizyon ekranlarından uzaklaşan isimlerden biri oldu.

Bir dönem oyunculuğun yanı sıra müzikle ve işletmecilikle de ilgilenen Ülkü, 2019 yılında yaptığı açıklamalarda yaklaşık 20 yıldır Muğla'da yaşadığını anlatmıştı. Köyceğiz'de restoran işletmeciliğine adım attığını ancak daha sonra işletmesini kapatmak zorunda kaldığını belirten oyuncu, maddi açıdan da zorlu dönemlerden geçtiğini dile getirmişti.

Gayrimenkulleriyle ilgili sorunlar yaşadığını ve çeşitli kayıplarla karşı karşıya kaldığını da anlatan Ülkü'nün son yıllardaki yaşamına ve yeni projelerine ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler ise oldukça sınırlı.

Ancak onu Sevil karakteriyle hatırlayanlar için Songül Ülkü'nün yeri hala ayrı. O yıllarda gamzeli gülüşüyle dikkat çeken oyuncunun aradan geçen yaklaşık 40 yılın ardından nasıl göründüğü de nostalji sevenlerin merak ettiği konular arasında.

İşte bir dönemin gamzeli güzeli, Perihan Abla dizisinin unutulmaz Sevil'i Songül Ülkü'nün son hali!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın