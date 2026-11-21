AEK Galatasaray Maçı Öncesi Resmi Sitesine Siber Saldırı Düzenlendiğini Duyurdu
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AEK, Galatasaray ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde resmi internet sitesine siber saldırı düzenlendiğini duyurdu. Yunan ekibi, saldırının Türk hackerlar tarafından yapıldığını öne sürdü. İki takım 8 Aralık Salı günü AEK Arena'da karşı karşıya gelecek.
AEK'in resmi sitesine saldırı düzenlendi.
AEK üç ilkeyi vurguladı.
Maç 8 Aralık'ta oynanacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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