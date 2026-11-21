UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek AEK, resmi internet sitesine siber saldırı düzenlendiğini kamuoyuyla paylaştı. Yunan ekibi, saldırının Türk hackerlar tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü. Kulüp, yaşananları 'provokatif ve aşırı milliyetçi içerikli korkakça bir saldırı' olarak nitelendirdi.