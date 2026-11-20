Galatasaray Altyapısından Yetişen Efe Akman'ın Andorra Kariyeri Mercek Altında
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Galatasaray altyapısında yetişen genç orta saha Efe Akman, FC Andorra'daki kariyeriyle yeniden gündemde. 20 yaşındaki futbolcunun İspanya ikinci liginde geçirdiği sezon, @golvarmi hesabından paylaşılan bir videoyla ele alındı.
Henüz golü yok.
"Arda'yı geçer"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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