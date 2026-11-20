Paylaşımın ardında Nevzat Dindar'ın birkaç sene önce 'Arda Güler'i geçer, tarihe not düşsün' diyerek yaptığı açıklama da kullanıcılar tarafından paylaşıldı.

Genç oyuncu Galatasaray'da süre bulamamış, şampiyonluk kutlamasında ise taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.