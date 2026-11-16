Galatasaray'dan Ayrılan Mauro Icardi'nin Süper Lig'e Dönüş İddiası Gündeme Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz yeni bir kulüple anlaşmadı. Arjantinli golcünün geleceği transfer söylentilerinin odağında yer alıyor. Süper Lig'den bir ekibin ocak ayı için Icardi'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
Icardi'nin Süper Lig'e dönebileceği öne sürüldü.
Icardi Galatasaray'da kupalara uzandı.
Galatasaray'dan 2026 yazında ayrıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın