article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray'dan Ayrılan Mauro Icardi'nin Süper Lig'e Dönüş İddiası Gündeme Geldi

Galatasaray'dan Ayrılan Mauro Icardi'nin Süper Lig'e Dönüş İddiası Gündeme Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
16.11.2026 - 19:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz yeni bir kulüple anlaşmadı. Arjantinli golcünün geleceği transfer söylentilerinin odağında yer alıyor. Süper Lig'den bir ekibin ocak ayı için Icardi'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Icardi'nin Süper Lig'e dönebileceği öne sürüldü.

Icardi'nin Süper Lig'e dönebileceği öne sürüldü.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yeni takımını belirlemeyen Icardi için sürpriz bir transfer iddiası ortaya çıktı. Arjantinli golcünün yeniden Süper Lig'de forma giyme ihtimali gündeme gelirken, ocak ayı için dikkat çeken bir kulüp öne çıktı.

İddiaya göre Başakşehir, ocak ayındaki en güçlü seçeneklerden biri olarak görülüyor. Icardi'nin de Başakşehir ihtimaline olumlu baktığı öne sürüldü.

Icardi Galatasaray'da kupalara uzandı.

Icardi Galatasaray'da kupalara uzandı.

Icardi, Galatasaray formasıyla taraftarın sevgisini kazandı ve sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği dönemde 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Bu başarılara 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa da eklendi.

Arjantinli golcü, özellikle ilk iki sezonunda sergilediği performansla takımın en önemli hücum silahlarından biri haline geldi ve attığı gollerle şampiyonluklarda büyük pay sahibi oldu.

Galatasaray'dan 2026 yazında ayrıldı.

Galatasaray'dan 2026 yazında ayrıldı.

Icardi'nin Galatasaray'daki son iki sezonu sakatlıklar yüzünden istediği gibi geçmedi. Yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle eski formunu yakalamakta zorlanan yıldız futbolcu, takım içindeki yerini de kaybetmeye başladı.

Taraflar 2026 yaz transfer döneminde yollarını ayırdı. Icardi o günden bu yana yeni bir kulüple anlaşmadı ve kariyerine nerede devam edeceği merak konusu olmayı sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın