Galatasaray'dan Ayrılan Mauro Icardi'nin Süper Lig'e Dönüş İddiası Gündeme Geldi

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yeni takımını belirlemeyen Icardi için sürpriz bir transfer iddiası ortaya çıktı. Arjantinli golcünün yeniden Süper Lig'de forma giyme ihtimali gündeme gelirken, ocak ayı için dikkat çeken bir kulüp öne çıktı.

İddiaya göre Başakşehir, ocak ayındaki en güçlü seçeneklerden biri olarak görülüyor. Icardi'nin de Başakşehir ihtimaline olumlu baktığı öne sürüldü.