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"Benim Sabıkam Yok": Icardi'nin Sevgilisi China Suárez, Wanda Nara'ya Ağır Sözlerle Yüklendi

"Benim Sabıkam Yok": Icardi'nin Sevgilisi China Suárez, Wanda Nara'ya Ağır Sözlerle Yüklendi

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
16.11.2026 - 16:41
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Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki velayet krizi yeni bir cepheye taşındı. Icardi’nin sevgilisi China Suárez, Instagram’da Nara’yı sert sözlerle hedef aldı ve sabıka kaydı olmadığını, eski sevgililerinin hayatını mahvetmediğini yazdı. Nara da Suárez’in eski sevgilisi Benjamín Vicuña’dan kalan bir evi sattığını ve Icardi’den para istediğini iddia ederek karşılık verdi.

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Her şey 6 Kasım gecesi polislerin geldiği evde çekilen bir videoyla başladı.

Her şey 6 Kasım gecesi polislerin geldiği evde çekilen bir videoyla başladı.

Kriz, 6 Kasım'da Buenos Aires'in Tigre bölgesinde yaşanan olaya dayanıyor. Wanda Nara, kızı Francesca'yı almak için Icardi'nin evine gitmiş, olay polisin müdahalesiyle büyümüştü. O gece China Suárez'in kendi telefonuyla çektiği görüntüler 13 Kasım'da bir televizyon programında yayınlandı. Kayıtta Nara'nın Suárez'e hakaret ettiği ve tehditler savurduğu duyuluyordu.

Wanda Nara ise videonun kurgulandığını savundu. Çocuklarına dokunulduğu için kendini tutamadığını söyleyen Nara, görüntülerin tamamının mahkemeye sunulmasını isteyeceğini açıkladı.

Öte yandan Icardi de savcılığa giderek ifade verdi, kızına şiddet uyguladığı iddialarını reddetti. Ünlü futbolcu, Nara'nın sevgilisi Martín Migueles'in kendisini polislerin önünde tehdit ettiğini gösteren bir video da sundu.

China Suárez sessiz kalmadı: "Sahip olduğum her şeyi 6 yaşımdan beri çalışarak kazandım."

China Suárez sessiz kalmadı: "Sahip olduğum her şeyi 6 yaşımdan beri çalışarak kazandım."

14 Kasım'da sessizliğini bozan China Suárez, iki ayrı paylaşımla Wanda Nara'yı hedef aldı. İlk paylaşımında çocukken rol aldığı bir makarna reklamından kare paylaşan oyuncu, kariyerine çok küçük yaşta başladığını hatırlattı. Sahip olduğu her şeyi altı yaşından beri çalışarak kazandığını vurguladı.

İkinci paylaşımı ise çok daha sertti. Suárez, sabıka kaydı olmadığını, çocuklarını babalarından uzaklaştırmadığını ve eski sevgililerinin hayatını mahvetmediğini yazdı. Bu sözler, doğrudan Nara'ya gönderme olarak yorumlandı.

Wanda Nara, Suárez'in eski sevgilisinden kalan bir evi sattığını ve Icardi'den para istediğini iddia etti.

Wanda Nara, Suárez'in eski sevgilisinden kalan bir evi sattığını ve Icardi'den para istediğini iddia etti.

Wanda Nara da yanıt vermekte gecikmedi. Paylaşımında isim vermese de hedefinin Suárez ve Icardi olduğu açıktı. Nara, Suárez'in eski sevgilisi Şilili oyuncu Benjamín Vicuña'dan kalan bir evi elde ettiğini ve sattığını öne sürdü. Üstelik Suárez'in yeni bir ev için Icardi'den para istediğini iddia etti.

Annelik üzerinden de sözlerini sürdüren Nara, kendi çocuklarını şiddetten uzak tuttuğunu savundu. İki tarafın da birbirine yönelttiği suçlamalar şimdilik yalnızca sosyal medya paylaşımlarına dayanıyor.

Icardi hakkında başlatılan soruşturma ise sürüyor. Velayet krizinin mahkemede nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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