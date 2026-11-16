"Benim Sabıkam Yok": Icardi'nin Sevgilisi China Suárez, Wanda Nara'ya Ağır Sözlerle Yüklendi

Kriz, 6 Kasım'da Buenos Aires'in Tigre bölgesinde yaşanan olaya dayanıyor. Wanda Nara, kızı Francesca'yı almak için Icardi'nin evine gitmiş, olay polisin müdahalesiyle büyümüştü. O gece China Suárez'in kendi telefonuyla çektiği görüntüler 13 Kasım'da bir televizyon programında yayınlandı. Kayıtta Nara'nın Suárez'e hakaret ettiği ve tehditler savurduğu duyuluyordu.

Wanda Nara ise videonun kurgulandığını savundu. Çocuklarına dokunulduğu için kendini tutamadığını söyleyen Nara, görüntülerin tamamının mahkemeye sunulmasını isteyeceğini açıkladı.

Öte yandan Icardi de savcılığa giderek ifade verdi, kızına şiddet uyguladığı iddialarını reddetti. Ünlü futbolcu, Nara'nın sevgilisi Martín Migueles'in kendisini polislerin önünde tehdit ettiğini gösteren bir video da sundu.