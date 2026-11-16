"Benim Sabıkam Yok": Icardi'nin Sevgilisi China Suárez, Wanda Nara'ya Ağır Sözlerle Yüklendi
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Mauro Icardi ile Wanda Nara arasındaki velayet krizi yeni bir cepheye taşındı. Icardi’nin sevgilisi China Suárez, Instagram’da Nara’yı sert sözlerle hedef aldı ve sabıka kaydı olmadığını, eski sevgililerinin hayatını mahvetmediğini yazdı. Nara da Suárez’in eski sevgilisi Benjamín Vicuña’dan kalan bir evi sattığını ve Icardi’den para istediğini iddia ederek karşılık verdi.
Her şey 6 Kasım gecesi polislerin geldiği evde çekilen bir videoyla başladı.
China Suárez sessiz kalmadı: "Sahip olduğum her şeyi 6 yaşımdan beri çalışarak kazandım."
Wanda Nara, Suárez'in eski sevgilisinden kalan bir evi sattığını ve Icardi'den para istediğini iddia etti.
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