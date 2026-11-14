Wanda Nara'nın Sevgilisi Martin Migueles ile Icardi Arasındaki Polisli Gerginliğin Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın sevgilisi Martin Migueles arasında geçtiğimiz cuma günü Icardi'nin evinde yaşanan gerginliğin görüntüleri ortaya çıktı. Arjantin medyasında yer alan videoda ikilinin çok sayıda polis memurunun önünde sert bir sözlü tartışma yaşadığı görülüyor. Tartışmada Migueles'in Icardi'ye yönelttiği sözler gündem oldu. Icardi ise geri adım atmayarak Migueles'e yanıt verdi.
İkilinin tartışma yaşadığı anlar kameralara da yansıdı.
Polislerin önünde tartıştılar.
Icardi geri adım atmadı.
Migueles tehdit etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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