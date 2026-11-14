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Wanda Nara'nın Sevgilisi Martin Migueles ile Icardi Arasındaki Polisli Gerginliğin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Wanda Nara'nın Sevgilisi Martin Migueles ile Icardi Arasındaki Polisli Gerginliğin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 16:34
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Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın sevgilisi Martin Migueles arasında geçtiğimiz cuma günü Icardi'nin evinde yaşanan gerginliğin görüntüleri ortaya çıktı. Arjantin medyasında yer alan videoda ikilinin çok sayıda polis memurunun önünde sert bir sözlü tartışma yaşadığı görülüyor. Tartışmada Migueles'in Icardi'ye yönelttiği sözler gündem oldu. Icardi ise geri adım atmayarak Migueles'e yanıt verdi.

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İkilinin tartışma yaşadığı anlar kameralara da yansıdı.

Polislerin önünde tartıştılar.

Polislerin önünde tartıştılar.

Videoda Icardi ile Migueles'in Icardi'nin evinde, çok sayıda polis memurunun gözü önünde sert bir sözlü tartışma yaşadığı görülüyor. Görüntülerde Migueles'in Icardi'nin karşısına geçerek aynı durumda kendisinin de benzer şekilde davranıp davranmayacağını sorduğu anlar yer alıyor. Migueles, Icardi'ye 'Sen de aynısını yapardın, değil mi?' diye sordu.

Icardi geri adım atmadı.

Icardi geri adım atmadı.

Icardi bu soruya geri adım atmadan karşılık verdi ve şu ifadeleri kullandı:

'Öyleyse gidip şikayette bulunsun. Hakim kararıyla gelsin, ben de teslim edeyim.'

Migueles'in Icardi'den kendisine saygı göstermesini istemesi ve art arda uyarılarda bulunmasıyla tartışma daha da büyüdü.

Migueles tehdit etti.

Migueles tehdit etti.

Migueles tartışmanın ilerleyen bölümünde artık çocuk olmadığını söyleyerek Icardi'den saygısızlık etmemesini istedi. Gücünün yetmeyeceğini belirttiği Icardi'ye şu sözlerle seslendi:

'Benimle uğraşacak gücün yok Mauro.'

Migueles, kendisini L-Gante ya da Maxi López ile bir tutmaması gerektiğini ve bunun yalnızca bir uyarı olduğunu vurguladı. Sözlerini şu cümleyle bitirdi:

'Ağzını burnunu dağıtırım.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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