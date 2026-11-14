Wanda Nara'nın Sevgilisi Martin Migueles ile Icardi Arasındaki Polisli Gerginliğin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Migueles tartışmanın ilerleyen bölümünde artık çocuk olmadığını söyleyerek Icardi'den saygısızlık etmemesini istedi. Gücünün yetmeyeceğini belirttiği Icardi'ye şu sözlerle seslendi:

'Benimle uğraşacak gücün yok Mauro.'

Migueles, kendisini L-Gante ya da Maxi López ile bir tutmaması gerektiğini ve bunun yalnızca bir uyarı olduğunu vurguladı. Sözlerini şu cümleyle bitirdi:

'Ağzını burnunu dağıtırım.'