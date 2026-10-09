Ayda 250 Bin Euro İstemişti: Wanda Nara'nın Icardi'den Talep Ettiği Nafakaya Mahkemeden Şok Karar Çıktı!
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Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yıllardır süren boşanma savaşında beklenen karar sonunda geldi. Milano Mahkemesi'nin kararını Instagram'dan bizzat paylaşan Icardi, sevincini hiç saklamadı. Peki Wanda Nara'nın nafaka talebine ne oldu? Mahkemenin gerekçesi en az kararın kendisi kadar konuşuluyor.
Kaynak: La Nación
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Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın 2014'te başlayan evliliği, futbol dünyasının en olaylı ilişkilerinden biriydi.
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Milano Mahkemesi, boşanma kararında Wanda Nara'nın ayda 250 bin euroluk nafaka talebini reddetti.
Icardi kararı Instagram'dan paylaştı, Wanda Nara'nın avukatı ise iki kritik noktaya dikkat çekti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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