Ayda 250 Bin Euro İstemişti: Wanda Nara'nın Icardi'den Talep Ettiği Nafakaya Mahkemeden Şok Karar Çıktı!

8 Ekim'de açıklanan kararla Icardi ve Wanda Nara'nın evliliği resmen sona erdi. Asıl bomba ise para kısmında patladı. Mahkeme, Wanda Nara'nın eş olarak istediği aylık 250 bin euroyu kabul etmedi; gerekçe olarak da kendini geçindirecek kadar geliri ve mal varlığı olmasını gösterdi. Boşanma sonrası için talep ettiği nafaka da reddedildi.

Mahkeme bununla da kalmadı. Wanda Nara, evlilik ve iki kızının bakımı yüzünden zaten başlamış olan sanat kariyerini feda ettiğini savunmuştu. Kararda bu iddianın kanıtlanamadığı yazıldı. Üstelik tam tersine, Wanda Nara'nın şöhretinin 'Inter'in oyuncusu ve kaptanı, dolayısıyla İtalya'da çok ünlü' olan Icardi ile evliliğinden geldiği belirtildi. Wanda Nara ayrıca dava masraflarının üçte ikisini Icardi'ye geri ödeyecek.

Bu, nafaka talebinin ilk reddi de değil. Hakim Anna Cattaneo, haziranda verdiği ara kararda dava sürerken istenen geçici nafakayı da kabul etmemişti.