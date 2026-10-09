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Ayda 250 Bin Euro İstemişti: Wanda Nara'nın Icardi'den Talep Ettiği Nafakaya Mahkemeden Şok Karar Çıktı!

Ayda 250 Bin Euro İstemişti: Wanda Nara'nın Icardi'den Talep Ettiği Nafakaya Mahkemeden Şok Karar Çıktı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.10.2026 - 08:00
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Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yıllardır süren boşanma savaşında beklenen karar sonunda geldi. Milano Mahkemesi'nin kararını Instagram'dan bizzat paylaşan Icardi, sevincini hiç saklamadı. Peki Wanda Nara'nın nafaka talebine ne oldu? Mahkemenin gerekçesi en az kararın kendisi kadar konuşuluyor.

Kaynak: La Nación

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Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın 2014'te başlayan evliliği, futbol dünyasının en olaylı ilişkilerinden biriydi.

Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın 2014'te başlayan evliliği, futbol dünyasının en olaylı ilişkilerinden biriydi.

Bu hikâye daha ilk günden olaylıydı. Wanda Nara, Icardi'yle evlenmeden önce onun Sampdoria'dan takım arkadaşı Maxi López'in eşiydi. López'den ayrılan Arjantinli ünlü kısa süre sonra genç golcüyle aynı karelerde görünmeye başladı, çift 2014'te evlendi ve Francesca ile Isabella adında iki kızları oldu.

Inter'de kaptanlığa kadar yükselen Icardi'nin menajerliğini de Wanda üstlendi; yıllarca hem eşi hem de kariyerinin patronu olarak anıldı. 2021'de patlak veren China Suárez kriziyle ilişki iyice sarsıldı, çift birkaç kez barışıp yeniden ayrıldı. Son ayrılık 2024'te geldi ve Icardi aynı yılın kasım ayında Milano'da boşanma davasını açtı.

Milano Mahkemesi, boşanma kararında Wanda Nara'nın ayda 250 bin euroluk nafaka talebini reddetti.

Milano Mahkemesi, boşanma kararında Wanda Nara'nın ayda 250 bin euroluk nafaka talebini reddetti.

8 Ekim'de açıklanan kararla Icardi ve Wanda Nara'nın evliliği resmen sona erdi. Asıl bomba ise para kısmında patladı. Mahkeme, Wanda Nara'nın eş olarak istediği aylık 250 bin euroyu kabul etmedi; gerekçe olarak da kendini geçindirecek kadar geliri ve mal varlığı olmasını gösterdi. Boşanma sonrası için talep ettiği nafaka da reddedildi.

Mahkeme bununla da kalmadı. Wanda Nara, evlilik ve iki kızının bakımı yüzünden zaten başlamış olan sanat kariyerini feda ettiğini savunmuştu. Kararda bu iddianın kanıtlanamadığı yazıldı. Üstelik tam tersine, Wanda Nara'nın şöhretinin 'Inter'in oyuncusu ve kaptanı, dolayısıyla İtalya'da çok ünlü' olan Icardi ile evliliğinden geldiği belirtildi. Wanda Nara ayrıca dava masraflarının üçte ikisini Icardi'ye geri ödeyecek.

Bu, nafaka talebinin ilk reddi de değil. Hakim Anna Cattaneo, haziranda verdiği ara kararda dava sürerken istenen geçici nafakayı da kabul etmemişti.

Icardi kararı Instagram'dan paylaştı, Wanda Nara'nın avukatı ise iki kritik noktaya dikkat çekti.

Icardi kararı Instagram'dan paylaştı, Wanda Nara'nın avukatı ise iki kritik noktaya dikkat çekti.

Kararı ilk duyuran Icardi oldu. Arjantinli golcü karar metnini sosyal medyada paylaştı ve 'Bugün bu kararı ve yeni bir dönemin başlangıcını kutluyorum. Kadeh kaldırmak için sebepler var' diye yazdı. Davayı neden İtalya'da açtığını da anlattı: Ekonomik taleplerin mahkemece değerlendirilmesini istemişti.

Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld ise tabloyu tamamlayan iki detayı paylaştı. Rosenfeld'e göre mahkeme, Icardi'nin Wanda Nara'yı boşanmada kusurlu bulma talebini kabul etmedi. Kızların velayeti, nerede yaşayacakları ve nafakaları konusunda ise İtalyan mahkemesinin karar verme yetkisi olmadığına hükmedildi.

Dosya da tamamen kapanmış değil. Icardi'nin, mal varlığından Wanda Nara'ya geçen gayrimenkullerin devrinin iptalini ve iadesini istediği ayrı dava Milano'da sürüyor. Yani bu boşanmanın ikinci perdesi henüz oynanmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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