article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Wanda Nara, Icardi'nin Arjantin Formasını 12 Euroya Satışa Çıkardı

Wanda Nara, Icardi'nin Arjantin Formasını 12 Euroya Satışa Çıkardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
18.10.2026 - 19:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki gerilim bu kez bir forma üzerinden gündeme geldi. Nara'nın kendi online mağazasında satışa çıkardığı ürün, çiftin boşanmasının kesinleştiği günlerde dikkat çekti. İlan metni ve fiyat, Arjantin basınında da tartışma konusu oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Forma 20 bin pesoya satışta.

Forma 20 bin pesoya satışta.

Nara, wandashop.com.ar adresli online mağazasında arkasında 9 numara ve 'Icardi' yazan Arjantin Milli Takımı formasını satışa çıkardı. İlanda forma bir eski oyuncuya ait ve neredeyse hiç giyilmemiş olarak tanıtıldı. Fiyat 20 bin Arjantin pesosu, yani yaklaşık 12 euro, faizsiz taksit seçeneği ve banka kartıyla ödemede yüzde 15 indirim de sunuluyor. Nefes'e göre Nara ilan başlığında Icardi'nin adına yer vermedi. Olay 16 Ekim'de Arjantin'de Intrusos programında da konuşuldu, konuklar fiyata şaşırdı ve hamlenin çiftin yaşadığı çatışmayla ilgili olabileceğini ima etti.

Icardi milli takımda sekiz maç oynadı.

Icardi milli takımda sekiz maç oynadı.

Satıştaki forma, Arjantin'in 2018 Dünya Kupası'nda Rusya'da giydiği formanın aynısı. Icardi o turnuvada milli kadroda yer almadı. Icardi, Arjantin Milli Takımı'nda sekiz maçta forma giydi ve bir gol attı.

Boşanma Ekim'de kesinleşti.

Boşanma Ekim'de kesinleşti.

Nara, 2024 yazında Icardi'ye karşı boşanma davası açmıştı ve boşanma Ekim 2026'da kesinleşti. Nara aylık 250 bin euro nafaka ile boşanma sonrası 100 bin euro ödeme talep etmişti, hakim ise Nara'nın yeterli gelir ve mal varlığı olduğu gerekçesiyle bu talepleri reddetti. Çiftin kızlarının velayetine ilişkin mücadele sürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın