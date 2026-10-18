Wanda Nara, Icardi'nin Arjantin Formasını 12 Euroya Satışa Çıkardı

Nara, wandashop.com.ar adresli online mağazasında arkasında 9 numara ve 'Icardi' yazan Arjantin Milli Takımı formasını satışa çıkardı. İlanda forma bir eski oyuncuya ait ve neredeyse hiç giyilmemiş olarak tanıtıldı. Fiyat 20 bin Arjantin pesosu, yani yaklaşık 12 euro, faizsiz taksit seçeneği ve banka kartıyla ödemede yüzde 15 indirim de sunuluyor. Nefes'e göre Nara ilan başlığında Icardi'nin adına yer vermedi. Olay 16 Ekim'de Arjantin'de Intrusos programında da konuşuldu, konuklar fiyata şaşırdı ve hamlenin çiftin yaşadığı çatışmayla ilgili olabileceğini ima etti.