Wanda Nara, Icardi'nin Arjantin Formasını 12 Euroya Satışa Çıkardı
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Wanda Nara ile Mauro Icardi arasındaki gerilim bu kez bir forma üzerinden gündeme geldi. Nara'nın kendi online mağazasında satışa çıkardığı ürün, çiftin boşanmasının kesinleştiği günlerde dikkat çekti. İlan metni ve fiyat, Arjantin basınında da tartışma konusu oldu.
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Forma 20 bin pesoya satışta.
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Icardi milli takımda sekiz maç oynadı.
Boşanma Ekim'de kesinleşti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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