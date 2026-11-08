Mauro Icardi Hakkında Kızına Şiddet Uyguladığı İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

Bir televizyon programında ele alınan ayrıntılara göre Wanda Nara, Icardi'nin evine gitti ve Icardi'nin dışarı çıkması üzerine ikili arasında yüksek sesli bir tartışma çıktı. Arjantinli bir gazetecinin haberine göre Icardi'nin kızına bu şekilde davranmasının nedeni, kızının 15 yaşında bir gençle sevgili olması. Aynı habere göre Wanda Nara, Icardi'nin sevgilisi China Suarez'in de yaşadığı eve gidip Suarez'i hedef aldı ve ona “sıra sana da gelecek” diye bağırdığı öne sürüldü. Konuya dair taraflardan açıklama yapılmadı.