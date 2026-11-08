Mauro Icardi Hakkında Kızına Şiddet Uyguladığı İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı
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Arjantin basınına yansıyan haberlere göre Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında büyük bir kriz yaşandı. Olayın ardından Icardi'nin evine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Icardi'nin 11 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı ve onu odasına kilitlediği iddia edilirken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay 6 Kasım'da yaşandı.
Icardi polis ekipleriyle görüşmedi.
Tartışmanın ayrıntıları ortaya çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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