article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mauro Icardi Hakkında Kızına Şiddet Uyguladığı İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

Mauro Icardi Hakkında Kızına Şiddet Uyguladığı İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 23:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Arjantin basınına yansıyan haberlere göre Mauro Icardi ile eski eşi Wanda Nara arasında büyük bir kriz yaşandı. Olayın ardından Icardi'nin evine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Icardi'nin 11 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı ve onu odasına kilitlediği iddia edilirken konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Olay 6 Kasım'da yaşandı.

Olay 6 Kasım'da yaşandı.

Arjantin basınına yansıyan bilgilere göre olay 6 Kasım'da meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri Mauro Icardi'nin evine giderek Wanda Nara ile görüştü. Olayın ardından eve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Wanda Nara, Icardi'nin kızını azarlayarak odasına kilitlediğini belirtti. Annesine bilgisayar üzerinden WhatsApp mesajı göndererek yardım isteyen küçük kızın evde yalnız olduğunu, babasının kendisine vurduğunu ve korktuğunu ifade ettiği aktarıldı.

Icardi polis ekipleriyle görüşmedi.

Icardi polis ekipleriyle görüşmedi.

Küçük kızın kendi imkanlarıyla evden çıkarak Wanda Nara'nın yanına gittiği, çiftin 10 yaşındaki diğer kızının da evden ayrılarak annesinin yanında kaldığı aktarıldı. Mauro Icardi ise evden çıkmayarak polis ekipleriyle görüşmeyi reddetti.

Tigre Cinsiyet Şiddeti Savcılığı, olayla ilgili yaralama ve aile içi şiddet suçlamaları kapsamında soruşturma başlatılması talimatı verdi. Bu kapsamda Wanda Nara'nın ifadesinin alınmasına, küçük kızın adli muayeneden geçirilmesine ve durumun Icardi'ye tebliğ edilmesine karar verildi. Olay yerine sosyal acil yardım ekipleri de sevk edildi.

Tartışmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Tartışmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Bir televizyon programında ele alınan ayrıntılara göre Wanda Nara, Icardi'nin evine gitti ve Icardi'nin dışarı çıkması üzerine ikili arasında yüksek sesli bir tartışma çıktı. Arjantinli bir gazetecinin haberine göre Icardi'nin kızına bu şekilde davranmasının nedeni, kızının 15 yaşında bir gençle sevgili olması. Aynı habere göre Wanda Nara, Icardi'nin sevgilisi China Suarez'in de yaşadığı eve gidip Suarez'i hedef aldı ve ona “sıra sana da gelecek” diye bağırdığı öne sürüldü. Konuya dair taraflardan açıklama yapılmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın