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Galatasaray'ın Yıldızı Osimhen'in Dizinde Yapılan MR Sonrası Ameliyat Kararı Çıktı

Galatasaray'ın Yıldızı Osimhen'in Dizinde Yapılan MR Sonrası Ameliyat Kararı Çıktı

galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 18:59
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Galatasaray, Victor Osimhen'in sol dizinde serbest fragman tespit edildiğini açıkladı. Golcü oyuncu yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde artroskopik diz ameliyatı olacak. Osimhen bu nedenle Amed S.F. maçının kadrosundan çıkarıldı.

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Sorun Stuttgart maçında başladı.

Sorun Stuttgart maçında başladı.

Kulübün sağlık raporuna göre sorun VfB Stuttgart karşılaşmasında başladı. Osimhen sol dizinde esneme yaşadı, yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildi.

Ameliyatı kulüp doktoru yapacak.

Ameliyatı kulüp doktoru yapacak.

Müdahale Maslak Acıbadem Hastanesi'nde, artroskopik yöntemle yapılacak. Ameliyatı kulüp doktoru Yener İnce gerçekleştirecek. Osimhen'in sol dizindeki sorun, Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçının ardından yapılan MR tetkikiyle ortaya çıktı.

Amedspor karşısında forma giymeyecek.

Amedspor karşısında forma giymeyecek.

Amed S.F. karşılaşması Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak. Osimhen bu maçın kadrosundan çıkarıldı. Galatasaray, kararı ameliyat gerekçesine bağladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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