Galatasaray'ın Yıldızı Osimhen'in Dizinde Yapılan MR Sonrası Ameliyat Kararı Çıktı
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Galatasaray, Victor Osimhen'in sol dizinde serbest fragman tespit edildiğini açıkladı. Golcü oyuncu yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde artroskopik diz ameliyatı olacak. Osimhen bu nedenle Amed S.F. maçının kadrosundan çıkarıldı.
Sorun Stuttgart maçında başladı.
Ameliyatı kulüp doktoru yapacak.
Amedspor karşısında forma giymeyecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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