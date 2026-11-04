Galatasaraylı Futbolcular Stuttgart Zaferini Eğlence Mekanında Kutladı: Biri Kameralardan Kaçtı
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Rams Park'ta Stuttgart'ı 2-0 yendi. Galibiyetin ardından sarı kırmızılı futbolcuların bir eğlence mekânından ayrılırken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
İbrahim Savun tarafından paylaşılan videoda oyunculardan birinin yüzünü kameralara göstermek istemediği dikkat çekti.
Galatasaraylı futbolcular, Stuttgart galibiyetinin ardından gittikleri mekândan ayrılırken görüntülendi.
Oyunculardan biri, mekan çıkışında yüzünü göstermek istemedi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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