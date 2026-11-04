Galatasaraylı Futbolcular Stuttgart Zaferini Eğlence Mekanında Kutladı: Biri Kameralardan Kaçtı

İbrahim Savun tarafından paylaşılan videoda, Galatasaraylı bazı oyuncuların, Stuttgart zaferinden sonra eğlence mekanına gittiği görüldü. Fakat videoda, futbolcuların isimleri ve mekânın adı yer almadı. Oyunculardan biri ise yüzünü kameralara göstermek istemedi. Arabasına hızlıce binerken yüzünü de kıyafetiyle örtmeye çalıştı. Sosyal medyada, bu kişinin kim olabileceğine dair farklı tahminler yapıldı.

Sarı kırmızılılar, 3 Kasım'daki maçta Aleksey Batrakov'un 12. ve 15. dakikalarda attığı gollerle Stuttgart'ı mağlup etti. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci galibiyetini alan Galatasaray, bir sonraki maçında sahasında Premier Lig ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak.