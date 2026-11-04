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Galatasaraylı Futbolcular Stuttgart Zaferini Eğlence Mekanında Kutladı: Biri Kameralardan Kaçtı

Galatasaraylı Futbolcular Stuttgart Zaferini Eğlence Mekanında Kutladı: Biri Kameralardan Kaçtı

galatasaray
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 13:44
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Rams Park'ta Stuttgart'ı 2-0 yendi. Galibiyetin ardından sarı kırmızılı futbolcuların bir eğlence mekânından ayrılırken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

İbrahim Savun tarafından paylaşılan videoda oyunculardan birinin yüzünü kameralara göstermek istemediği dikkat çekti.

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Galatasaraylı futbolcular, Stuttgart galibiyetinin ardından gittikleri mekândan ayrılırken görüntülendi.

Oyunculardan biri, mekan çıkışında yüzünü göstermek istemedi.

Oyunculardan biri, mekan çıkışında yüzünü göstermek istemedi.

İbrahim Savun tarafından paylaşılan videoda, Galatasaraylı bazı oyuncuların, Stuttgart zaferinden sonra eğlence mekanına gittiği görüldü. Fakat videoda,  futbolcuların isimleri ve mekânın adı yer almadı. Oyunculardan biri ise yüzünü kameralara göstermek istemedi. Arabasına hızlıce binerken yüzünü de kıyafetiyle örtmeye çalıştı. Sosyal medyada, bu kişinin kim olabileceğine dair farklı tahminler yapıldı.

Sarı kırmızılılar, 3 Kasım'daki maçta Aleksey Batrakov'un 12. ve 15. dakikalarda attığı gollerle Stuttgart'ı mağlup etti. Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci galibiyetini alan Galatasaray, bir sonraki maçında sahasında Premier Lig ekibi Aston Villa'yı ağırlayacak.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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