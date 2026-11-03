Stuttgart, Rams Park Hoparlörü Paylaşımını Silip Özür Diledi: Galatasaray'dan "Teşekkürler" Yanıtı Geldi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Stuttgart, maç öncesi X hesabından RAMS Park'taki bir hoparlörün fotoğrafını düşünen yüz emojileriyle paylaştı ve Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. Alman ekip kısa süre sonra paylaşımları silip Türkçe bir özür mesajı yayımladı, Galatasaray da teşekkür ederek yanıt verdi. Karşılaşma bu akşam saat 20.45'te başlayacak.
Stuttgart'ın Türkçe özrüne Galatasaray "Teşekkürler!" diye karşılık verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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