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Stuttgart, Rams Park Hoparlörü Paylaşımını Silip Özür Diledi: Galatasaray'dan "Teşekkürler" Yanıtı Geldi

Stuttgart, Rams Park Hoparlörü Paylaşımını Silip Özür Diledi: Galatasaray'dan "Teşekkürler" Yanıtı Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.11.2026 - 09:00
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Stuttgart, maç öncesi X hesabından RAMS Park'taki bir hoparlörün fotoğrafını düşünen yüz emojileriyle paylaştı ve Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. Alman ekip kısa süre sonra paylaşımları silip Türkçe bir özür mesajı yayımladı, Galatasaray da teşekkür ederek yanıt verdi. Karşılaşma bu akşam saat 20.45'te başlayacak.

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Stuttgart'ın Türkçe özrüne Galatasaray "Teşekkürler!" diye karşılık verdi.

Stuttgart'ın Türkçe özrüne Galatasaray "Teşekkürler!" diye karşılık verdi.

Stuttgart'ın resmi X hesabı, önce RAMS Park'ta tavandan sarkan hoparlör sistemini gösteren bir fotoğrafı üç düşünen yüz emojisiyle paylaştı. Kısa süre sonra gelen ikinci gönderide ise 'Küçük bir şaka' denilip maç için heyecan dile getirildi. Paylaşımın, RAMS Park'taki ıslıkların stadyum hoparlörlerinden verildiği yönündeki iddialara gönderme olduğu yorumları yapıldı. İki gönderi de kısa süre içinde kaldırıldı.

Gece yarısını geçerken yayımlanan özür mesajı 'Sevgili Gala camiası' diye başladı: 'Stadyumunuzdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Eğer böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz. İstanbul'daki misafirperverliğiniz ve kulüplerimiz arasındaki iyi iş birliği için minnettarız.' Stuttgart, mesajın sonunda harika stadyumda adil ve heyecan dolu bir maç olmasını diledi.

Galatasaray'ın yanıtı kısa ve sıcaktı: 'Teşekkürler! Dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birine sahip stadyumumuzda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Harika bir maç için!'

Galatasaray, UEFA'ya bildirilmeyen beş isim dışında tam kadroyla Stuttgart karşısına çıkacak.

Galatasaray, UEFA'ya bildirilmeyen beş isim dışında tam kadroyla Stuttgart karşısına çıkacak.

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak karşılaşma, 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak. Maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekipte UEFA'ya bildirilmeyen Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner kadroda yer alamayacak. Bu beş ismin dışında tüm oyuncuların göreve hazır olduğu belirtildi.

Victor Osimhen bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 10 gol attı.

Victor Osimhen bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 10 gol attı.

Galatasaray'ın golcü ismi Victor Osimhen, sezon başından bu yana çıktığı 10 resmi maçta 10 kez ağları sarstı. Stuttgart savunması, RAMS Park'ta onu durdurmaya çalışacak.

Hoparlör tartışması özür ve teşekkürle kapandı, söz artık sahada: iki ekip bu akşam 20.45'te karşı karşıya geliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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