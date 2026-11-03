Stuttgart, Rams Park Hoparlörü Paylaşımını Silip Özür Diledi: Galatasaray'dan "Teşekkürler" Yanıtı Geldi

Stuttgart'ın resmi X hesabı, önce RAMS Park'ta tavandan sarkan hoparlör sistemini gösteren bir fotoğrafı üç düşünen yüz emojisiyle paylaştı. Kısa süre sonra gelen ikinci gönderide ise 'Küçük bir şaka' denilip maç için heyecan dile getirildi. Paylaşımın, RAMS Park'taki ıslıkların stadyum hoparlörlerinden verildiği yönündeki iddialara gönderme olduğu yorumları yapıldı. İki gönderi de kısa süre içinde kaldırıldı.

Gece yarısını geçerken yayımlanan özür mesajı 'Sevgili Gala camiası' diye başladı: 'Stadyumunuzdan paylaştığımız gönderiyle kimseyi kırmak gibi bir niyetimiz yoktu. Eğer böyle bir durum yaşandıysa özür dileriz. İstanbul'daki misafirperverliğiniz ve kulüplerimiz arasındaki iyi iş birliği için minnettarız.' Stuttgart, mesajın sonunda harika stadyumda adil ve heyecan dolu bir maç olmasını diledi.

Galatasaray'ın yanıtı kısa ve sıcaktı: 'Teşekkürler! Dünyanın en iyi futbol atmosferlerinden birine sahip stadyumumuzda sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Harika bir maç için!'