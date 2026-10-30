article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray, Konyaspor Deplasmanından Farklı Galibiyetle Döndü: 0-4

Galatasaray, Konyaspor Deplasmanından Farklı Galibiyetle Döndü: 0-4

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
30.10.2026 - 21:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor karşısında etkili bir performans sergiledi. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda da gollerine devam ederek farkı açtı. VAR incelemesi sonucunda penaltı kazanan Galatasaray, Leao'nun golüyle skoru 4-0'a taşıdı. Puanını 25'e yükselten sarı-kırmızılı ekip, liderliğini korumayı garantiledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray ilk yarıyı iki golle üstün tamamladı.

Galatasaray ilk yarıyı iki golle üstün tamamladı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Yunus Akgün'ün savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Leao, kaleyi yokladı. Konyaspor kalecisi Bahadır Güngördü, gole izin vermeyerek topu kornere gönderdi.

12. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Osimhen, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne taşıdı.

28. dakikada sarı-kırmızılılar farkı ikiye çıkardı. Batrakov'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Yunus Akgün, sağ çaprazdan sert bir şut çıkardı. Kaleci Bahadır'ın müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu ve skor 2-0 oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

İkinci yarıda da Galatasaray gollerine devam etti.

İkinci yarıda da Galatasaray gollerine devam etti.

Galatasaray ikinci yarıya da Rus yıldızı Batrakov'un golüyle başladı. Oyunun kontrolünü elinde tutan sarı kırmızılılar 54. dakikada Leao'nun yerde kalması sonucunda VAR kararıyla penaltı kazandı. Kazanılan penaltıyı gole çeviren Leao takımını 4-0 öne geçirdi. 

Haftaya lider başlayan sarı kırmızılılar puanını 25'e çıkararak bu haftayı da lider kapatmayı garantiledi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
9
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın