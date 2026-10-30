Galatasaray, Konyaspor Deplasmanından Farklı Galibiyetle Döndü: 0-4

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor karşısında etkili bir performans sergiledi. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda da gollerine devam ederek farkı açtı. VAR incelemesi sonucunda penaltı kazanan Galatasaray, Leao'nun golüyle skoru 4-0'a taşıdı. Puanını 25'e yükselten sarı-kırmızılı ekip, liderliğini korumayı garantiledi.