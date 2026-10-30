Galatasaray, Konyaspor Deplasmanından Farklı Galibiyetle Döndü: 0-4
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor karşısında etkili bir performans sergiledi. İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda da gollerine devam ederek farkı açtı. VAR incelemesi sonucunda penaltı kazanan Galatasaray, Leao'nun golüyle skoru 4-0'a taşıdı. Puanını 25'e yükselten sarı-kırmızılı ekip, liderliğini korumayı garantiledi.
Galatasaray ilk yarıyı iki golle üstün tamamladı.
İkinci yarıda da Galatasaray gollerine devam etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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