Shakhtar Donetsk kafilesi, Fenerbahçe mücadelesi için dün Ukrayna'nın Lviv şehrinden Polonya'ya hareket etti. Kulüpten alınan bilgiye göre Polonya polisi, teknik direktör Arda Turan, teknik ekip ve 8 oyuncunun bulunduğu üç aracın geçişine sistemlerinde arıza olduğunu öne sürerek izin vermedi. Üç saatlik bekleyişin sonunda Arda Turan ve teknik ekip Polonya'ya giriş yaptı, ancak futbolcuların geçişine izin verilmedi.