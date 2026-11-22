Arda Turan'ın 8 Futbolcusu Fenerbahçe Maçı Öncesi Polonya Sınırında Bekletildi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 25 Kasım Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te Londra'daki Stamford Bridge'de Shakhtar'a konuk olacak. Karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Ukrayna ekibinin Londra yolculuğunda bazı oyuncuların yolu Polonya sınırında kesildi.
Polonya sınırında üç araç durduruldu.
Arda Turan antrenman planını değiştirdi.
Shakhtar'ın Avrupa yolculuğu 12 saat sürüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın